Viernes Santo. El Jefe de Defensa Nacional (JEDENA) para la Región de Valparaíso, Contraalmirante Yerko Marcic junto al Intendente Regional, Jorge Martínez y al Seremi de Salud, Francisco Álvarez, efectuaron un balance acerca del comportamiento de la Región en estas primeras horas del fin de semana largo y que debido a la emergencia sanitaria que afecta al país, hubo un llamado a quedarse en sus casas y no venir a pasear.

Autoridades llaman a respetar recomendaciones sanitarias y no salir en masa a lugares públicos. La gran mayoría de vehículos que han ingresado a la región son camiones desde los centros de distribución para asegurar abastecimiento de la comunidad.

En la oportunidad, el Contraalmirante Marcic se refirió a las aglomeraciones en los puntos de venta de productos del mar, señalando que: “se está actuando con la mayor diligencia posible para poder mantener las filas ordenadas, reitero no aglomerarse; guardar un metro de distancia, al menos entre las personas, y al interior de la caleta, también se reguló el flujo de ingreso de las personas para evitar que haya una gran aglomeración en el punto de compra.”

Asimismo, agregó que, “Según la estadística a la Región ingresaron 15.875 vehículos y salieron un total de 15.504 vehículos; eso da una diferencia de 371 vehículos que quedaron dentro de la región, es decir, de que ingresaron a la región y no salieron. Esos vehículos, los investigamos y principalmente, corresponden a camiones de carga desde los centros de distribución en Santiago y que llegaron a la región para sostener la cadena logística de los consumos básicos, es decir, la cadena logística que permite que las personas vayan al supermercado y encuentren lo que van a buscar, principalmente los productos de primera necesidad”.

Fiscalizaciones

En cuanto a los 17 puntos de control sanitario, ayer se controlaron 19.882 personas, 226 buses, 9.200 vehículos y se cursaron 34 sumarios sanitarios por incumplimiento de cuarentena comunal. Asimismo, se efectuaron 49 derivaciones a primer domicilio. De la totalidad de vehículos fiscalizados, 12 fueron devueltos desde el punto de peñuelas, 124 desde la Ruta 78 (San Antonio), 150 desde la Ruta F-20 (Puchuncaví), 27 desde Zapallar y 100 desde Papudo.

De acuerdo al reporte entregado por las concesionarias de las autopistas, y las fiscalizaciones que se efectuaron ayer en las rutas, les puedo informar que según las estadísticas a la región ingresaron 15.875 vehículos y salieron un total de 15.504; lo cual nos indica que hay 371 vehículos que no salieron y corresponde al ingreso de camiones con carga para los centros de distribución. En cuanto a los vehículos livianos ayer salieron 515 más de los que entraron.

Ayer, la patrulla de fiscalización de segunda vivienda, cursó 4 sumarios sanitarios, en el área de Cartagena.

En cuanto a los infractores del toque de queda, en la región, hubo 83 personas, de las cuales 23 son de la provincia de Aconcagua, 12 de Marga Marga, 24 de San Antonio y 24 de Valparaíso.

Por su parte, el Intendente Martínez reiteró el llamado a la responsabilidad de las personas indicando que “así que lo que hemos dicho todos estos días, es que seguiremos siendo muy enfáticos. No son bien recibidos visitantes de otras regiones. No solo no son bien recibidos. No los queremos. Por eso, todos los controles sanitarios que se han realizado. Por eso, las medidas que se están tomando cada día son más enérgicas, y darles la tranquilidad a todos los habitantes de la Región de Valparaíso, que estas medidas se van a mantener en el tiempo. No es solo en Semana Santa. Ya no vino esa gran masa que normalmente viene en Semana Santa a la región, afortunadamente, por los datos que tenemos. Pero tampoco va a venir después. Y cada día más, vamos a ser más estrictos, con más controles. Y le pedimos colaboración a la ciudadanía; si ustedes saben que algún grupo de personas está en una segunda vivienda, que llegó en las últimas semanas a instalarse en la zona, por favor, haga la denuncia a la unidad policial más cercana.

Martínez también abordó el trabajo conjunto con los alcaldes y municipios regionales en esta materia explicando que “hemos sentido en todos los alcaldes de la región, sin excepción, un gran sentido de colaboración para que esta región, mantenga la curva que lleva. No sabemos lo que va a pasar, pero la curva que lleva, comparado con el resto de las regiones de Chile, realmente es sorprendente. Estamos muy contentos. Pero lamentamos profundamente las dos personas fallecidas. Lamentaremos si fallece alguna más. No queremos que fallezca nadie. No podemos asegurarlo. Pero sí podemos asegurar las medidas estrictas que se están tomando todos los días y las 24 horas del día y no nos vamos a detener”.

Actualización de cifras

El Seremi de Salud, Francisco Álvarez, informó que “actualmente tenemos bajo vigilancia a 2.300 personas, se han descartado a la fecha 4.164 casos sospechosos y se han confirmado 241 personas, por lo tanto, respecto del día de ayer tenemos 11 vasos nuevos. Lamentablemente, se han registrado dos personas fallecidas y hasta le fecha se han recuperado exitosamente 10 personas”.

“De los once casos nuevos, cinco corresponden a mujeres, seis a hombres, diez son de nacionalidad chilena, uno es un extranjero y son de las siguientes comunas; cuatro personas de Quilpué, tres de Valparaíso, dos personas de Limache, una persona de Viña del Mar y una persona del Isabela Island, embarcación que se mantienen a la gira en la bahía de Valparaíso y corresponde a uno de los cuatro tripulantes que se encuentran internados en una clínicas de la región”, señaló la autoridad regional.

Agregó que “de los once casos nuevos, tres se encuentran internados estables y todas estas personas se contagiaron por contactos con otros casos positivos. En cuanto a la situación de los hospitalizados en la región, actualmente tenemos a 23 personas en Unidad de Cuidados Intensivos”.

Cabe señalar que la autoridad sanitara entregó detalles sobre los nuevos casos confirmados señalando lo siguiente: