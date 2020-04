Sábado Santo. El Jefe de Defensa Nacional (JEDENA) para la Región de Valparaíso, Contraalmirante Yerko Marcic junto al Intendente Regional, Jorge Martínez y el Seremi de Salud, Francisco Álvarez, dieron a conocer los hechos más relevantes de las últimas 24 horas, con respecto a esta emergencia sanitaria.

Jefe de la Defensa para la Región de Valparaíso junto a Autoridades Regionales realizaron un fuerte llamado a la comunidad a no salir después de las 22 horas y evitar el contagio masivo. Horario donde además las Fuerzas Armadas de Orden y Seguridad realizan un trabajo en conjunto para evitar hechos delictuales.

En la oportunidad, el Contraalmirante Marcic recordó la importancia de cumplir con el Toque de Queda, señalando que, “quiero reiterar que quienes incumplen sin justificación el Toque de Queda, están cometiendo una tremenda irresponsabilidad, el espíritu es evitar la circulación de las personas dentro de la Región entre las 22:00 y las 05:00 horas; la restricción de la movilidad de las personas no es un capricho, es una restricción que está pensada para evitar los contagios y por lo tanto, quienes infringen la norma lo que están haciendo es no solo poner en riesgo su salud, sino que también la de otra persona que no lo merece. Vamos a continuar siendo muy estrictos en el control del Toque de Queda, por lo que les pido no arriesgarse a sanciones.”

Fiscalizaciones

La jornada de ayer la Policía de Investigaciones junto al personal de la Seremi de Salud efectuaron el control de 27 inmuebles considerados como segunda vivienda; fueron controladas 31 personas. Al respecto, la autoridad sanitaria cursó 21 sumarios sanitarios y cuatro multas.

Por otro lado, la Patrulla Móvil, en Santo Domingo, efectuó fiscalización en siete viviendas y en donde la autoridad sanitaria cursará un sumario sanitario. Mientras, que en Olmué fiscalizaron cinco viviendas, tomando acciones en cuatro de ellas.

De acuerdo al reporte entregado por las concesionarias de las autopistas, se pudo informar que según las estadísticas, a la región ingresaron 3.498 vehículos y salieron un total de 3.476.

En cuanto a los 17 puntos de control sanitario, ayer se controlaron 13.561 personas, 481 buses, 6.736 vehículos y se cursaron 10 sumarios sanitarios por incumplimiento de cuarentena comunal y seis sumarios por no usar mascarilla en el transporte público.

En cuanto a los infractores del toque de queda, en la región, hubo 66 personas, de las cuales 20 son de la Provincia de Aconcagua, 3 de Marga Marga, 25 de San Antonio y 18 de Valparaíso.

Por su parte y en relación al trabajo coordinado que realizan las instituciones, el Intendente Jorge Martínez indicó que: “Dar la tranquilidad necesaria, que en estas condiciones que son complejas, en un escenario de pandemia como el que estamos viviendo, todo el mundo tiene una legítima preocupación, y en algunos casos, y cada uno tiene la personalidad, las preocupaciones, las enfermedades que tiene dentro de su grupo familiar, se genera un grado de alerta muy importante. Por eso es tan importante el rol que cumplen las instituciones de orden público y seguridad, de la Defensa, el mundo de la salud, el orden sanitario y nuestros alcaldes. Nosotros somos quienes tenemos que llevarles a ustedes, en este minuto de angustia, de preocupación, en algunos casos como he visto en el extranjero de desesperación, les tenemos que llevar tranquilidad. Tranquilidad de que se está haciendo todo lo que se debe hacer. Todo lo que se puede hacer. Sin escatimar en nada. En ningún recurso ni para la salud, ni para el empleo, el ingreso, las pymes que generan un nivel de ansiedad muy alto.

En este mismo contexto agradeció a los alcaldes de la región, agregando que “muy mayoritariamente han colaborado en mantener un tono, mantener un lenguaje que genere calma en la población, evitar la ansiedad y que —como lo hemos dicho otros días— nos dediquemos más bien a solucionar los problemas, anticiparnos a los escenarios más complejos, que evidentemente vienen. Y no a generar mayores preocupaciones que no contribuye en nada e incluso nos dicen los expertos, que baja las defensas. Así que espero que tengan un muy buen fin de semana, y que mañana, para los creyentes sea una muy bella Pascua de Resurrección”.

Actualización de cifras

El Seremi de Salud, Francisco Álvarez, señaló que “actualmente tenemos a 2.500 personas bajo vigilancia, se han descartado 4.445 casos sospechosos y confirmados a la fecha son 248 personas. Por eso, respecto al día de ayer tenemos siete casos nuevos, debemos lamentar el fallecimiento de dos personas asociados a Covid-19 y donde hemos recuperado a 10 personas de esta enfermedad”.

Agregó que “respecto de los casos nuevos, cuatro corresponden a mujeres, tres a hombres; seis son de nacionalidad chilena y una es extranjera y pertenecen a las siguientes comunas tres de Valparaíso, dos de Viña del Mar, una persona de Quintero y una persona de San Antonio. Actualmente tenemos 21 personas hospitalizadas en Unidades de Cuidados Intensivos y se encuentran estables”.

Finalmente, la autoridad sanitaria entregó detalles del estado de los nuevos pacientes diagnosticados con COVID-19: