Esta mañana en el Palacio de la Moneda, la Primera Dama y quien lidera el programa “Adulto Mejor”, Cecilia Morel, junto al ministro de Desarrollo Social y Familia, Sebastián Sichel, al ministro de Economía, Lucas Palacios y el director nacional de SENAMA, Octavio Vergara, presentaron el primer balance que ha experimentado la mesa de colaboración público - privada que se implementó para enfrentar las consecuencias que ha traído el Coronavirus en nuestro país.

La mesa de colaboración se implementó para enfrentar consecuencias por COVID19

En la ocasión, se dieron a conocer los primeros aportes que irán en beneficio de adultos mayores, uno de los sectores de mayor riesgo en esta crisis sanitaria tanto del Estado como del sector privado.

A través de SENAMA y la Asociación Chilena de Seguridad se diseñó un plan enfocado en disminuir los contagios y minimizar las graves consecuencias sobre la salud y vida que está expuesta la población mayor vulnerable de nuestro país.

“El Estado, el Gobierno no puede enfrentar esta emergencia solo. Lo hemos dicho. Entre todos tenemos que luchar contra esta pandemia. Y esta es una muestra que coordinadamente el trabajo público privado funciona. Estos aportes, que entre el sector público y privado alcanzan cerca de 14 mil millones de pesos para proteger a nuestros adultos mayores, tienen un tremendo valor, pero no solo por lo económico; aquí estamos hablando de salvar vidas, de ayudar y mejorar la calidad de vida especialmente de este sector tan vulnerable en esta pandemia. Invito a todos a seguir haciendo esfuerzos, juntos, saldremos adelante”, señaló la primera dama, Cecilia Morel, y quien lidera el programa “Adulto Mejor”.

Para el ministro de Desarrollo Social y Familia, Sebastián Sichel el llamado es un trabajo en conjunto de toda la comunidad, puntualizando que “hoy redestinamos más de 8 mil millones de pesos de otros presupuestos para potenciar el trabajo que hace Senama y la protección particular de los adultos mayores. Esto ha significado no solo preocuparnos de aquellos adultos mayores que están bajo el cuidado estatal en los centros de larga estadía, si no también de aquellos adultos mayores que están aislados personalmente en sus casas y necesitan apoyo sicológico, apoyo en gestión, logística y sobretodo mecanismos de abastecimiento, que hagan que este aislamiento personal no se transforme en aislamiento social. Agradezco el apoyo de la CPC, pero esto debe ser un llamado a la comunidad en general a trabajar en conjunto por todos los adultos mayores que nos necesitan y no dejarlos sometidos al aislamiento social.”

En la oportunidad, se anunció que La Confederación de la Producción y del Comercio (CPC) donará cerca de 5.500 millones.

El ministro Sichel llamó a la comunidad en general a trabajar en conjunto por todos los adultos mayores, ya que son la población con más riesgo frente a esta crisis.

Por su parte, las autoridades informaron de la reasignación presupuestaria que el Gobierno decidió entregar a SENAMA por $8.141.181 millones. Con ese monto se pretende desarrollar diversas medidas para evitar dentro de lo posible los contagios de Covid19 en los establecimientos de larga estadía de personas mayores administrados por SENAMA, CONAPRAN y sin fines de lucro que reciben subsidios del Estado.

Con estos recursos – cerca de 14 mil millones de pesos - del sector público y privado se podrá ir en ayuda de 228 centros de cuidado formales sin fines de lucro y más de 50.000 adultos mayores sin red de apoyo, pertenecientes al 40% más pobre de Chile. A su vez, se podrán adquirir equipos de protección personal contratar personal de apoyo y contar con centros de aislamiento temporal en caso de ser necesario. Además, se reforzará el acompañamiento psicológico a través del Fono Mayor 800 400 035, el cual ya está operativo de lunes a viernes entre las 9 am hasta las 20 horas.

Asimismo, otras empresas han querido ser parte con sus aportes. Entre ellas, destacan las de Softys que entregará 4.300 paquetes de pañales de adultos para distribuir en las regiones Metropolitana, Araucanía, Ñuble y Los Lagos. Supermercados Walmart con 1000 cajas de alimentos para personas mayores, SMU (Unimarc) con cajas de alimentos para los 28 hogares de la Fundación Las Rosas a lo largo de todo Chile, MAPFRE con entrega de elementos de protección para ELEAM – 200.000 mascarillas, 200.000 guantes, 50.000 pecheras y 15.000 cubre zapatos – y Abinev con 5.000 botellas de alcohol gel los cuales serán distribuidos en los condominios de viviendas tuteladas, y para los programas de acompañamiento de Senama y Vínculos del MDS. Por su parte. Metlife colaborará con un servicio de teleasistencia socio sanitaria a cerca de dos mil adultos mayores que operará 24/7 y que brindará servicios de información, articulación con redes de emergencia, etc.

La mesa de colaboración público – privado para enfrentar el Covid19 surge con el fin de generar una instancia de coordinación oficial del Gobierno como vínculo con el sector privado durante todo el tiempo que dure esta crisis. Su principal objetivo es recibir inquietudes y propuestas del sector privado, recoger las ofertas de colaboración del sector privado en forma centralizada y hacer su seguimiento y coordinar interministerialmente esa ayuda para enfrentar el Covid 19.

Por último, en la actividad las autoridades anunciaron la designación de Cristián Varela, ex gerente general de COP Chile, como secretario ejecutivo de la mesa público privada por Covid 19.