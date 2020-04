En relación a las declaraciones formuladas el día de ayer por el Honorable Diputado Félix González a un Medio de Comunicación radial, donde señaló que “No es coherente un hospital de campaña en un buque que tiene un producto tóxico como el asbesto”, y que “estaba oficiando al Ministro de Salud, para que explique la situación” y que se considere otro lugar que, “cumpla con las normas sanitarias”.

Al respecto, la Institución se ve en la obligación de informar adecuadamente a la Opinión Pública, respecto a la situación real del asbesto que existe en esta Unidad de la Armada de Chile:

El Buque Multipropósito “Sargento Aldea”, de origen francés adquirido el año 2010, posee asbesto solo en algunos lugares confinados y apartados de sectores de habitabilidad y sanidad (estanques de lastre, plantas sépticas, sala de máquinas y espacios vacíos herméticos ubicados en la parte baja del buque), como lo tienen muchas unidades de este tipo en todo el mundo, en atención a que este producto fue utilizado por mucho tiempo como un eficiente elemento para combatir los incendios a bordo, en su condición de retardante al fuego.

A su arribo al país, aunque no era necesario, esta Unidad fue sometida de manera preventiva a una Evaluación Ambiental de asbesto, de manera de contar con antecedentes para garantizar las adecuadas condiciones laborales del personal que se desempeña a bordo.

Para dar cumplimiento a lo anterior, entre los años 2016 y 2018 se realizaron evaluaciones ambientales por un laboratorio certificado y de acuerdo a protocolos definidos por el Instituto de Salud Pública. Los resultados indican que se cumple con las exigencias de la normativa nacional vigente. Es decir, la concentración ambiental de fibras de asbesto en el aire no supera el límite de 0,1 fibras por centímetro cúbico, definido por el Decreto Supremo N° 594 y, en el caso particular de la evaluación ambiental realizada en la Unidad el año 2018, la concentración no sobrepasó en ningún sector el valor de 0,0044 fibras por centímetro cúbico.

Por lo anterior, a diferencia de lo que indica el Honorable Diputado González, se pudo comprobar que esta Unidad, Sí cumple con los estándares definidos en el D.S. N° 594 del MINSAL de 1999 sobre condiciones ambientales en los lugares de trabajo que establece el límite permisible ponderado (L.P.P.) para asbesto en cualquiera de sus formas, además de la resolución exenta N° 18 del MINSAL (I.S.P.) del 9 de enero de 2013, que aprueba el protocolo para la determinación de la concentración de fibras de asbesto en el aire, quedando este buque APTO para su operación sin riesgo para la salud de las personas, en todas sus áreas de habitabilidad, y especialmente en las dependencias hospitalarias a bordo, las que como consecuencia de un incendio en una de sus dependencias, fueron reconstruidas completamente el año 2019, cumpliéndose los estándares sanitarios para ese tipo de instalaciones a bordo de un buque y además, libres de asbesto.

La Institución lamenta profundamente lo señalado por el Honorable Diputado Félix González, en la nota difundida por ADN, respecto a que "el buque está contaminado por asbesto" y que “no cumplía las normas sanitarias”, dado que no se ajustan a la realidad. Asimismo, lamentamos que el Diputado González no recabara previa y oficialmente a la Institución, los antecedentes del tema, y haya difundido en un medio de comunicación, una información inexacta, especialmente en el contexto de la emergencia sanitaria en que se encuentra el país, pudiendo provocar alarma pública que afecte las capacidades que el país está disponibilizando para ir en ayuda de todos los chilenos.

La Armada de Chile, puso a disposición de la comunidad al Buque Multipropósito “Sargento Aldea”, para sobrellevar de la mejor manera posible la pandemia en curso, de la misma forma que lo ha hecho por más de 200 años, con absoluta responsabilidad, entrega y amor a la patria y a sus compatriotas.