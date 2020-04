El oficio, dirigido al Contralor General de la República, se envió el 14 de abril del presente y tiene por finalidad que se inicie una investigación sobre una eventual infracción al principio de probidad administrativa en donaciones particulares realizadas a la Municipalidad de Puchuncaví. Además, en la misma fecha, se ofició al Contralor Regional de Valparaíso y al Director Nacional del Servicio de Impuestos Internos, con el objetivo que se informe respecto a las donaciones realizadas por particulares a las municipalidades de la región de Valparaíso, con ocasión de la contingencia del Covid19.

La iniciativa surge a la raíz de que organizaciones de la zona denuncian un posible conflicto de interés entre la municipalidad de Puchuncaví y la inmobiliaria El Refugio, a cargo del proyecto habitacional privado “Maratué” en los acantilados de Quirilluca, un sector de alta presencia de flora y fauna que busca ser declarado Santuario de la naturaleza por los vecinos.

Fue la misma Alcaldesa de la Municipalidad de Puchuncaví, en contacto con el medio de comunicación biobiochile.cl, quien reconoció la donación de termómetros infrarrojos en el contexto de la actual pandemia de Covid-19 que atraviesa nuestro país, donde dentro de los donantes figuraría la hija del dueño de la inmobiliaria El Refugio, empresa a cargo del proyecto habitacional “Maratué”, el cual se instalaría en el sector de Quirilluca, zona reconocida por el Ministerio del Medio Ambiente como sitio prioritario para la conservación de la biodiversidad. Marta Aravera, parte de la agrupación “Mujeres en Zona de Sacrificio en Resistencia” y parte de la campaña ciudadana “Salvemos Quirilluca” señaló “me parece una falta de la probidad, no tengo claro si legalmente lo es, pero por lo menos moralmente sí, cuando es un proyecto altamente cuestionado por gran parte de la ciudadanía de Puchuncaví, donde hay recursos legales en curso para invalidar la resolución de calificación ambiental, por lo tanto, el proceso de evaluación no está terminado. Me parece grave que la Edil de la comuna, que no está recién asumida, sino que ya está finalizando su periodo, no tenga claro que esta es una forma de malas prácticas, recibir regalos, premios, retribuciones o donaciones, de personas que tienen intereses económicos en la comuna”.

“Por lo tanto creo que toda gestión que vaya en pos de eliminar estas malas prácticas me parece muy bien, porque parece que algunos todavía no entienden que Chile cambió, que el 18 de octubre significa un cambio para este país, que la gente ya no quiere más este tipo de malas prácticas”, finalizó.

A su respecto, el Diputado Diego Ibáñez enfatizó que “la situación es muy preocupante y tiene que ser aclarada, las funciones públicas tienen que ejercerse cumpliento el principio de probidad que está en nuestra Constitución. En este caso, la imparcialidad de la autoridad municipal puede verse muy comprometida con esta situación, frente a estas donaciones particulares, que tienen un contacto estrecho con proyectos altamente cuestionados por la comunidad y que tienen intereses económicos en la zona, particularmente en una zona de sacrificio donde este tipo de iniciativas inhibe la posibilidad de la recuperación social y ambiental”.