Al mediodía de este jueves 23 de abril, el Jefe de Defensa Nacional (JEDENA) para la Región de Valparaíso, Contraalmirante Yerko Marcic junto al Intendente Regional, Jorge Martínez y al Seremi de Salud, Francisco Álvarez, entregaron un nuevo balance en el marco de la emergencia sanitaria que afecta al país.

El Jefe de Defensa insistió en la importancia de no salir innecesariamente de los hogares, de forma de evitar posibles nuevos contagios.





En la oportunidad, el Contraalmirante Marcic indicó que “el toque de queda, durante esta crisis sanitaria, es una medida sanitaria, lo que persigue es que las personas no anden circulando en la noche para evitar el contacto entre las personas y de esa manera minimizar la probabilidad de contagio, esa es la finalidad del toque de queda que tenemos vigente, así es que los llamo, exijo se respete el toque de queda para poder cumplir con el efecto deseado de la medida sanitaria. Hemos incrementado los controles y los resultados se están dando, evítese problemas, detenciones y cumpla bien con esta norma”.





Asimismo, señaló que “estamos ad portas de un fin de semana, así es que los insto a seguir las recomendaciones dadas por la autoridad sanitaria nacional, evitar las aglomeraciones, la posibilidad de contagio cuando se generan grupos grandes de personas y se generan distancias menores a un metro que es la mínima distancia social exigida y recomendada lo que se hace es aumentar la probabilidad de contagio del virus y por lo tanto, aumentar la probabilidad de que alguien se contagie, se enferme y eventualmente, que una persona que no lo merecía fallezca. Eso es lo que yo he llamado desde el comienzo de esta emergencia, a actuar con empatía, con generosidad y sobre todo con autocontrol para cumplir las normas”.

Fiscalizaciones

Durante la jornada de ayer en los 17 puntos de control sanitario fueron controladas 34.339 personas, 295 buses y 15.658 vehículos. Además, se cursaron seis sumarios sanitarios por incumplimiento de cuarentena comunal, tres sumarios por no uso de mascarilla en el transporte público y se efectuaron 190 derivaciones a primer domicilio.

En cuanto al flujo vehicular y según el reporte de las concesionarias de las principales autopistas, ingresaron 26.769 vehículos y salieron de la región un total de 29.631 vehículos.

Con respecto al toque de queda, anoche hubo 84 infractores; de los cuales 33 son de la provincia de Valparaíso, 11 de Marga Marga, 21 de San Felipe de Aconcagua y 19 de San Antonio.

Por su parte, el Intendente Regional, Jorge Martínez “En el día hoy he presentado, en mi calidad de Intendente de la Región de Valparaíso, una querella criminal contra todos los que resulten responsables por el delito de amenaza, con la agravante de odio, señalada en la ley, que señala que cometer el delito de amenazas o participar en el, motivado por una ideología, opinión política, religión, creencia de la víctima, la nación, la raza, etnia o grupo social a que pertenezca, su sexo, orientación sexual, identidad de género, edad, filiación, apariencia personal o la enfermedad o discapacidad que padezca, es una agravante de este delito, que es la conocida agravante de odio. Toda amenaza real contra personas en nuestra región, motivada por el odio de una nacionalidad, de una etnia es absolutamente inaceptable. En la comuna de Villa Alemana hemos visto que distintos locales comerciales atendidos por personas, o de nacionalidad china o de descendencia china, han sido amenazados cobardemente por panfletos absolutamente repudiables, que no tienen ninguna justificación y hemos solicitado a la justicia diversas acciones, como recabar cámaras de filmación, testigos y otros elementos que nos permitan llegar a los cobardes que están amenazando a parte de nuestra población por un delito de odio. Y vamos a perseguir el máximo rigor de la ley, además que sea ejemplarizador, para que estos delitos de odio no ocurran en nuestra región. Sepan todos, que no vamos a permitir que a nadie por su condición, por su raza, por su etnia, por su religión, por su enfermedad pueda ser discriminado o amenazado en la Región de Valparaíso. Así que la querella criminal ya fue interpuesta por el Intendente que habla”.

Actualización de cifras

El Seremi de Salud, Francisco Álvarez, señaló que: “Hasta la fecha se han descartado 7195 casos sospechosos y se han confirmado 429 personas. Por lo tanto, respecto al día de ayer hemos aumentado en ocho nuevos casos”.

“Lamentablemente han fallecido siete personas y hasta el día de hoy, se han recuperado 56. Por lo tanto, tenemos cinco nuevos casos de personas recuperadas, que corresponden a tres mujeres y dos hombres de las siguientes comunas; Quintero 2, Quilpué 1, Viña del Mar 1, Santo Domingo 1.

“Respecto a los nuevos casos confirmados suman un total de ocho. Cuatro son mujeres, cuatro son hombres, todos son chilenos y son de las siguientes comunas; Concón 2, Quilpué 1, Quintero 2, San Antonio 2 y Valparaíso 1.

“En relaciona las personas con COVID19 positivas que permanecen hospitalizadas en Unidades de Cuidados Intensivos, son 18 las que se encuentran estables.

Además, la autoridad sanitaria destacó el gran trabajo que han hecho de los equipos de salud para salvar las vidas de todas las personas con COVID19 indicando que “actualmente se encuentran internadas y también aquellas personas que hemos visto en distintos hospitales de nuestra región como el Hospital Van Buren, Hospital Gustavo Fricke, el Hospital Naval o el Hospital de Los Andes, donde ya hemos visto personas recuperadas, que estuvieron conectadas a ventilación mecánica y que incluso en algún momento llegaron a estar con riesgo vital”.

“Este hecho, es importante destacarlo porque el trabajo en equipo demuestra que le podemos ganar al coronavirus COVID19, que las personas pueden recuperarse. Pero nunca hay que olvidarse de que tenemos que tener conciencia, de que tenemos que fortalecer el autocuidado y responsabilidad de adoptar todas las medidas sanitarias que estamos tomando como autoridades y que también, piensen y sientan que aquellas personas que salen de forma innecesarias de sus hogares tienen la probabilidades de contagiarse si están sanas y mucho más grave, son las personas que rompen su aislamiento para salir de forma irresponsable y eso claramente, no tan sólo puede afectar al resto de la población, sino que también puede afectar a los seres queridos y familiares más cercanos. Es por eso, sean responsables y tomen conciencia, porque la única forma de ganarle al coronavirus COVID19 es con trabajo entre todas y todos”.

Finalmente, Álvarez detalló la situación de los nuevos casos positivos confirmados señalando lo siguiente: