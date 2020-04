Una visita inspectiva a los Hospitales de mejor complejidad de la Provincia del Marga Marga, pertenecientes a la red del Servicio de Salud Viña del Mar Quillota, realizó el Director (s) de la red, Alfredo Molina, junto al Subdirector Médico, Dr. Francisco Armijo, el objetivo fue conocer en terreno la aplicación de las diferentes estrategias sanitarias para enfrentar la contingencia por COVID19. En semanas anteriores también realizó estas visitas a los Hospitales de las Provincias de Petorca y Quillota.

Puntos de pre triage, diferenciación de flujos de atención, sectorización de Urgencia respiratoria y no respiratoria, son algunas de las medidas que fueron constatadas por el Director del SSVQ en visita inspectiva a todos los hospitales de menor complejidad de la red.

El primer Hospital fue el Santo Tomás de Limache, donde fue recibido por su Directora, Verónica Morales junto a su equipo directivo, allí constataron la implementación de sistemas de diferenciación de ingreso de usuarios que se está realizando en la Unidad de Emergencia según los síntomas que éstos presenten, también la sectorización por flujos y la destinación del personal.

Hospital Santo Tomás de Limache

Al respecto, Verónica Morales, Directora del Hospital Santo Tomás de Limache, destacó: “Nosotros tenemos dividida nuestra Urgencia, en respiratorias y no respiratorias, por lo tanto, cuando la persona llega a la Admisión de Urgencia, se le hace una encuesta y de acuerdo a los síntomas, se separa y se le entrega la atención respectiva. En la parte respiratoria, donde están quienes tienen algún riesgo de contagio de COVID 19, se llevan al área y si es que hay que tomarle el examen a alguno, tenemos 3 salas de aislamiento, donde se les aplica el examen, y después se toman medidas, como cuarentena a su casa, o si debe hospitalizarse, se hospitaliza en las áreas adecuadas para estos pacientes”

La Directora del Hospital Santo Tomás envía un mensaje a la población “hay que decir que la población esté tranquila, nosotros estamos preparados para recibirlos en esta pandemia, y hacemos el llamado a que se queden en sus casas, que vengan en caso que tengan alguna sospecha, como dificultad respiratoria, y fiebre superior a 38 grados, eso es lo primordial. No llegar a la Urgencia, si es que no es necesario. Además se implementó una carpa donde se va a hacer un pre triage, se nos han mandado los recursos, para tener los equipos de urgencia, poder atenderlos de la mejor manera posible.”

Hospital Geriátrico Paz de la Tarde de Limache

Luego visitaron el Hospital Geriátrico Paz de la Tarde de Limache, encabezado por su directora, Dra. Alejandra Correa, donde recorrieron las dependencias y verificaron qué atenciones se están entregando para los usuarios, cuya población objetivo son pacientes de la tercera edad y ahora también están dedicados a la recepción de pacientes sociosanitarios del resto de la red, es decir pacientes que no tienen red de apoyo social.

“Nosotros somos el Hospital Geriátrico Paz de la Tarde, y nos dedicamos a la rehabilitación de los adultos mayores, en general no atendemos pacientes en etapa aguda, y por tanto, no tenemos Unidad de Emergencia, de esta manera, nos abrimos a recibir a los pacientes sociosanitarios de la red, es decir, quienes no tienen red familiar y han estado por mucho tiempo en los otros hospitales. Los recibimos acá y han llegado de todas las edades. Los estamos rehabilitando, y están sorprendidos, porque están acostumbrados a estar en sus camas, acá se les levanta todos los días, con ropa deportiva y van al gimnasio de rehabilitación. Para que se sientan acompañados y sientan que están tomados en cuenta y rehabilitados” señaló la Dra. Correa.

Respecto de las atenciones ambulatorias, la Dra. Correa manifestó: “Nosotros estamos haciendo visitas a través de la asistente social, tenemos abierta la urgencia dental, los pacientes que lo requieren pueden venir todos los días, y están atendiendo todos los especialistas. Y nuestros geriatras están atendiendo a los pacientes hospitalizados, hemos suspendido las visitas para evitar los contagios, y también se han suspendido los ingresos que normalmente recibimos y hemos suspendido algunas atenciones para evitar la circulación de la gente y evitar el contagio.”

Hospital Juana Ross de Peñablanca

Finalmente recorrieron el Hospital Juana Ross de Edwards de Peñablanca, siendo guiados por su director Cristián Gálvez y el equipo directivo, quien destaca: “Estamos finalizando la fase de armado de cómo el Hospital va a enfrentar la pandemia, con los flujos de urgencia, la separación de pacientes respiratorios y no respiratorios, tenemos definida una sala de muestras y una sala de pre triage, que es importante que la comunidad conozca que va a estar identificada como una carpa blanca y vamos a poner una señalética que va a indicar, para que los pacientes se dirijan en primer lugar a ese espacio, y luego se va a definir si se va a la Urgencia respiratoria o al otro Servicio de Urgencia que se ha habilitado donde está el Servicio de Medicina Física y Rehabilitación, allí va a estar nuestra Urgencia no respiratoria. Esto obedece a las recomendaciones internacionales y las que han emanado desde Ministerio de Salud y principalmente para evitar el contagio y que pacientes con síntomas respiratorios se mezclen con pacientes que son no respiratorios”.

Balance satisfactorio

Finalmente el Director del Servicio de Salud, Alfredo Molina realizó un balance de estas visitas a la red asistencial: “Nosotros concluimos la visita a todos los Hospitales de la red, la finalidad de estas visitas en terreno, fue poder constatar cuál ha sido la implementación de las orientaciones técnicas que hemos entregado como Servicio de Salud, alineadas con las orientaciones entregadas por el Ministerio de Salud, por lo tanto, vienen a contribuir a hacer un flujo adecuado de los pacientes que pueden ser casos sospechosos de COVID y pacientes que son COVID, y evitar así un mayor contagio dentro de las instalaciones de salud. Hemos quedado bastante contentos con la respuesta que han tenido los Hospitales, y la voluntad y la “postura de camiseta” que han tenido los funcionarios también, para poder asumir nuevas funciones, asumir esta readecuación de espacios y readecuación del tipo de pacientes que ve cada establecimiento, tenemos el caso del Hospital Geriátrico, ellos están viendo todos los pacientes sociosanitarios que tenemos como red y eso nos ha permitido liberar una cantidad importante de camas en el resto de los establecimientos. Ha sido gratificante conversar con los funcionarios y directivos y ver las necesidades que tienen para mejorar esta implementación y que hasta el momento nos ha traído buenos réditos, para enfrentar de la mejor manera posible este Coornavirus”.