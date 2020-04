Durante la mañana de este miércoles 29 de abril, el Jefe de Defensa Nacional (JEDENA) para la Región de Valparaíso, Contraalmirante Yerko Marcic junto al Intendente Regional, Jorge Martínez y al Seremi de Salud, Francisco Álvarez, entregaron un nuevo balance con respecto a la pandemia que nos está afectando a nivel mundial.

Ante un nuevo fin de semana largo, las autoridades informaron que se mantienen los controles a las personas que pretenden llegar a segundas viviendas para evitar la propagación del Covid19 en la zona.

En la oportunidad, el Contraalmirante Marcic indicó que, “desde la Semana Santa hemos mantenido nuestros controles para evitar que visitantes que son de fuera de la zona ingresen a la Región de Valparaíso e incluso teníamos 17 puntos y aumentamos en dos, a 19 puntos. No hemos bajado la guardia, en cuanto al control de las personas que pretenden ingresar a la región, están siendo de vueltas a sus lugares de orígenes o quienes son sorprendidos en segunda vivienda están siendo sancionados y siendo también sometidos a los sumarios sanitarios correspondientes. Seguiremos haciéndolo en forma permanente, mientras sea necesario”.

Fiscalizaciones

Durante la jornada de ayer en los 19 puntos de control sanitario fueron controladas 36.257 personas, 522 buses y 16.816 vehículos. Además, se cursaron once sumarios sanitarios por incumplimiento de cuarentena, cuatro sumarios por no uso de mascarilla en el transporte público y se efectuaron 266 derivaciones a primer domicilio.

En cuanto al flujo vehicular, y según el reporte de las concesionarias de las principales autopistas, ayer ingresaron 20.924 vehículos y salieron de la región un total de 21.199 vehículos.

Con respecto al Toque de Queda, anoche hubo 64 infractores; de los cuales 23 son de la Provincia de Valparaíso, 11 de Marga Marga, 10 de San Felipe de Aconcagua y 20 de San Antonio.

En relación a las alteraciones del orden público ocurridos en diversos puntos de la región el día lunes, el Intendente Regional, Jorge Martínez señaló “no podemos olvidar que estamos frente a una crisis sanitaria de proporciones histórica donde la primera preocupación, independientemente de nuestra posición política, filosófica, religiosa, tenemos que ser capaces de dejar nuestros intereses a un lado y trabajar en conjunto. Primero, para que no se pierdan más vidas. Segundo, que no se pierdan más empleos y que se destruya la economía. Llamamos a no ser egoístas, a no poner por encima de los intereses personales otros intereses que no sean la salud y el bienestar de nuestra población. Quien haga eso, quien quebrante el orden público, quien dañe a nuestra sociedad y genere otros elementos que afecten incluso la salud, no solo está cometiendo delitos sino que nos vamos a encargar que estos delitos sean juzgados y que tengan las mayores penas que el ordenamiento jurídico dispone en nuestro país. Es así, como a los actos del lunes y a los detenidos de esa jornada la Intendencia Regional ha presentado 16 querellas criminales contra 24 personas".

El Intendente agregó que “con toda claridad que queremos transmitir sobre todo a los trabajadores que este Primero de Mayo, que es el Día del Trabajo, puedan celebrar de una forma distinta como se ha hecho en todas las celebraciones de este año. Va a haber un 21 de Mayo distinto, un Día del Carabinero distinto, todo ha sido distinto porque es muy mundo distinto porque es una situación grave. Pero no va a haber ninguna tolerancia contra aquel que cometa delitos, contra aquel que realice disturbios graves contra el orden público y vamos a ejercer todas las acciones para tener las máximas sanciones que el derecho nos permita”.

Actualización de cifras

Por su parte, el Seremi de Salud, Francisco Alvarez, entregó su reporte detallando que: “Hoy debo reportar 33 nuevos casos confirmados, por lo tanto, tenemos un total de 526 casos confirmados en nuestra región y tenemos que anunciar 5 nuevos casos recuperados, Por lo tanto, tentemos un total de 107 personas recuperadas y a la fecha se han descartado 8535 personas”.

“Hasta la fecha, lamentablemente han fallecido 12 personas, por lo tanto, debo comunicar el sensible fallecimiento de dos casos nuevos. Estas personas corresponden a una mujer de 43 años que, su principal antecedente de riesgo de patología de base, es una bicitopenia importante, por lo tanto, estamos hablando de una persona con compromiso inmune”.

Además, la autoridad sanitaria indicó que “esta persona era COVID positiva y estaba guardando su cuarentena en su domicilio, la cual, había evolucionado favorablemente y en las últimas horas antes de fallecer, presentó un deterioro significativo en su estado de salud, por lo cual, se solicitó la ayuda de SAMU que concurrió rápidamente. En el lugar, SAMU intentó reanimar esta persona que cayó en un paro cardiorrespiratorio y que finalmente falleció”.

Por otro lado, “el segundo caso corresponde a un hombre de 68 años, con antecedentes de hipertensión y diabetes dentro de los antecedentes más relevantes. Estaba hospitalizado en el Hospital Carlos Van Buren, y que, tuvo un deterioro progresivo en su hospitalización de un cuadro respiratorio severo y finalmente falleció en horas de anoche”, explicó la autoridad.

En la región de Valparaíso actualmente tenemos 15 personas que están en Unidades de Cuidados Intensivos, estables dentro de su gravedad. Sobre las personas recuperadas que son cinco, tres son mujeres, dos son hombres y son de las siguientes comunas; San Antonio 2, Santo Domingo 1, Limache 1, Viña del Mar 1.

Respecto a los 33 casos nuevos. 15 son mujeres y 18 son hombres. 32 son de nacionalidad chilena y una persona es extranjera, de las siguientes comunas. Valparaíso 9, Santa María 5, Concón 4, San Antonio 3, El Tabo 2, Viña del Mar 2, Los Andes 2, Llay-Llay 1, Quilpué 1, Puchuncaví 1, Santo Domingo 1, Putaendo 1, San Felipe 1.

Finalmente, en relación a los nuevos casos confirmados el Seremi detalló lo siguiente: