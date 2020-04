A los jóvenes emprendedores pascuenses, Rafael Hereveri (32) y Leslie Ahumada (31), la pandemia del Coronavirus los pilló en plena campaña de promoción de uno de sus más prometedores proyectos. Se les había ocurrido vender a los turistas frutas deshidratadas de la isla. Todo iba bien. Ofrecían, con gran éxito, piña, papaya, mango y guayaba, frutos que los visitantes compraban a modo de souvenir, llevándose así los sabores insulares hasta Europa o Asia, donde estos productos viajan sin restricciones sanitarias.

Pero la llegada del COVID19 obligó a estos dos agricultores a “reinventar” el negocio. Para enfrentar la contingencia sanitaria y la dramática caída del turismo, idearon en marzo un sistema de reparto a domicilio de hortalizas y frutas de temporada. La clientela no tardó en aparecer y ahora todos los lunes, miércoles y viernes despachan como delivery una completa canasta surtida, de 15 mil pesos, con todo lo necesario para una familia: verduras tradicionales, como lechugas tomates, acelgas y betarragas; y cultivos étnicos, como el camote, mandioca y taro, además de las exquisitas frutas tropicales como la guayaba y el plátano.

“Todo lo producimos acá en la isla. Se nos ocurrió comenzar en marzo con las canastas. Son canastas fijas para resguardar de que a todas las familias les llegue una, ya que últimamente tenemos más desabastecimiento en la isla. Los pedidos se hacen con anticipación por whatsapp, también nos contactan a través del Facebook Verduras Rapa Nui Tu’u Tapu”, explica el agricultor Rafael Hereveri, usuario del Programa de Desarrollo Territorial Indígena INDAP–CONADI (PDTI).

Medidas preventivas

Y aunque Rafael se dedica a la agricultura y ganadería desde pequeño, hace tres años comenzó una nueva etapa en su emprendimiento junto a Leslie Ahumada, oriunda de la comuna de Hijuelas, lo que les permitió potenciar su negocio con el proyecto de los deshidratados y ahora con el delivery que tienen en la isla “tenemos un espacio de venta de nuestros productos a las afueras del mercado agrícola local. Y ahora este delivery con cerca de 20 a 25 canastas que salen cada lunes, miércoles y viernes y que nos tiene muy contentos y donde hemos tomados las medidas preventivas por el coronavirus. Para el reparto salimos con nuestro equipo de trabajo que incluye guantes, mascarilla, alcohol gel, y el lavado de las frutas y verduras”, cuenta la emprendedora, Leslie Ahumada.

Cuando pase el período más crítico de la pandemia esta pareja de isleños espera poder retomar su proyecto inicial (frutas deshidratadas) por el que ya fueron reconocidos por la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (CONADI) como mejor emprendimiento 2019 y por el que están a la espera de los resultados de su postulación a la Convocatoria Nacional de Proyectos de Emprendimiento Innovador 2020 de la Fundación para la Innovación Agraria (FIA).

“Hemos reiterado a la comunidad que la agricultura no para y que seguimos trabajando para abastecer a la población de productos de la agricultura familiar campesina. Rapa Nui no es la excepción y estos jóvenes usuarios de la isla han creado este delivery que permite facilitar la compra de hortalizas y frutas para que la gente y las personas más vulnerables no tengan que salir de sus casas en este período de pandemia que estamos viviendo”, dijo el director regional de INDAP, Fernando Torregrosa.

Contacto