En vísperas de un nuevo fin de semana largo, el Jefe de Defensa Nacional (JEDENA) para la Región de Valparaíso, Contraalmirante Yerko Marcic junto al Intendente Regional, Jorge Martínez y al Seremi de Salud, Francisco Álvarez, entregaron el balance con respecto a la pandemia que nos está afectando a nivel mundial.

Autoridades realizaron un fuerte llamado a la comunidad a no viajar a segundas viviendas, ni participar de manifestaciones y marchas que están prohibidas por la Autoridad Sanitaria, ya que son un foco de contagio.

En la oportunidad, el Contraalmirante Marcic se refirió al fin de semana largo indicando que, “insistir en que no vengan de otras regiones a habitar segundas viviendas con fines de descanso o recreativos, no estamos de vacaciones, estamos atacando una pandemia, una pandemia muy grave. Todo el esfuerzo tiene que estar dedicado en todos los ámbitos a evitar de cualquier forma que proliferen los contagios, para así evitar fallecimientos posteriores. El segundo llamado y también por las mismas razones, es a evitar las aglomeraciones de todo tipo. También reiterar, las manifestaciones y las marchas no están permitidas porque contravienen las instrucciones dadas por la autoridad sanitaria nacional. Son dos llamados enfáticos que hago, para los cuales, se requiere obviamente de empatía, generosidad y autodisciplina para poder cumplirlos”.

Fiscalizaciones

Durante la jornada del miércoles en los 19 Puntos de Control Sanitario fueron controladas 36.881 personas, 574 buses y 18.248 vehículos. Además, los Funcionarios de Salud, cursaron 10 sumarios sanitarios por incumplimiento de cuarentena, siete sumarios por no uso de mascarilla en el transporte público y se efectuaron 321 derivaciones a primer domicilio.

En cuanto al flujo vehicular y según el reporte de las concesionarias de las principales autopistas, ayer ingresaron 23.133 vehículos y salieron de la región un total de 22.650 vehículos. Del total de vehículos que ingresaron ayer, 232 corresponden a buses y 6.734 camiones que aseguran la cadena logística y el abastecimiento de la población de la Región de Valparaíso.

Ayer, la Patrulla Móvil, efectuó fiscalización de segunda vivienda en Cartagena, realizaron 12 controles de identidad y fiscalizaron 11 casas, cursando siete sumarios sanitarios por no poder acreditar primera vivienda.

Con respecto al Toque de Queda, anoche hubo 73 infractores; de los cuales 23 son de la Provincia de Valparaíso, 23 de Marga Marga, 16 de San Felipe de Aconcagua y 11 de San Antonio.

Por su parte, el Intendente Regional, Jorge Martínez señaló que “mañana se celebra a nivel internacional el Día del Trabajador y Trabajadora. Es un día que tiene una historia con orígenes muy dolorosos y una lucha de reivindicaciones y derechos sociales y laborales, sindicales, que ha sido muy reconocida universalmente. En estos minutos de pandemia, en estos minutos de crisis económica, les quiero pedir a todos los trabajadores de la región, mañana, los que puedan, porque muchos tenemos que trabajar, sobre todo los del áreas de salud, a todos los trabajadores que no tengan que trabajar mañana, que celebren este día con su familia, que puedan conversar en familia, acerca del sentido del trabajo, el sentido de las organizaciones sindicales, el sentido de los derechos de los trabajadores y de los deberes de los trabajadores. No es aconsejable, realizar manifestaciones públicas, porque estamos en el peor minuto de la crisis en nuestro país. Todo grupo de personas que realice una actividad masiva, está haciendo un daño a la población. Por lo tanto, no es prudente, es inconducente como han dicho algunas autoridades y quiero señalar además que es irresponsable. Por de pronto, recordar que estamos bajo un estado de excepción constitucional, estado de catástrofe”.

En otras materias, el Intendente Regional informó que, tal como lo anunciara este jueves el Presidente de la República, Sebastián Piñera, a nivel nacional “se han destinado 2.300 millones de pesos para que estos grupos de investigadores, estas universidades y esperamos las de nuestra región puedan participar en este fondo de la Agencia Nacional de Investigaciones y Desarrollo que se denomina Fondo paras Proyectos de Investigación COVID-19. Estoy seguro que nuestro mundo científico de la región, nuestros investigadores de las grandes y buenas universidades, centros tecnológicos, centros de formación que tenemos, van a participar en estos proyectos y en otros que esperamos abrir como Gobierno Regional”.

Actualización de cifras

El Seremi de Salud, Francisco Álvarez inició su reporte diario señalando que “en el día de hoy hemos cumplido un mes y medio desde el inicio de la pandemia en nuestra región, donde las estimaciones en marzo respecto a cómo se iba a comportar el virus en nuestra región, hablaban de miles de casos a esta fecha y de un sistema de salud que iba a estar saturado”.

“La realidad es otra, no tenemos esos miles de casos y nuestro sistema de salud está funcionando con un gran compromiso por parte de los equipos de salud y de cada uno de las funcionarias y funcionarios”.

La autoridad sanitaria añadió que “esto está ocurriendo por la rigurosidad de las medidas sanitarias que hemos aplicado acá, que van en la línea de la estrategia nacional del plan de acción del coronavirus que ha implementado nuestro gobierno del presidente Sebastián Piñera, pero quisiera hacer énfasis en que, este comportamiento en nuestra región podría ir mejorando, si incluso toda la comunidad pudiese poner de su parte y seguir aumentando esa misma rigurosidad que se está implementando en tanto, en los centros asistenciales, como en cada uno de los puntos de controles que estamos realizando a lo largo de la región, también lo hagan”.

“Usen las mascarillas y lávense bien las manos, son cosas claves y súper básicas que pueden realizar. Hemos visto que cada día van aumentando y cada vez vemos que estas medidas se van implementando, pero, necesitamos de ustedes para que esto siga así”.

Álvarez indicó de igual manera que se está aumentando la capacidad de testeos enfatizando que “en ningún momento en ningún día se ha superado la capacidad de testeos que tenemos en nuestra región, que son más de 500 test, pero sin embargo, estamos viendo todas las fórmulas para seguir testeando, porque, la política del test es la política del éxito para el control de esta pandemia, por el hecho que, si sabemos dónde están las personas que están contagiadas efectivamente las podemos aislar rápidamente y de esta forma evitar que existan brotes”.

Por otro lado, en el día de hoy hay 33 casos confirmados, por lo tanto, tenemos un total de 559 casos confirmados. Se informó de tres nuevas personas que están recuperadas, por lo tanto, hay un total de 110 personas que ya se han recuperado la Región de Valparaíso. Además, se han descartado 8784 personas. Lamentablemente han el fallecido de 12 personas y en el día de hoy no tenemos nuevos fallecidos.

Actualmente hay 17 personas que están hospitalizadas en Unidades de Cuidados Intensivos, estables dentro de su gravedad. En relación a los nuevos casos positivos confirmados se informó el siguiente detalle: