Una dura crítica a la agenda social para la pesca artesanal que está impulsando el Gobierno, para apaliar los costos que está dejando la pandemia de Coronavirus, realizó el dirigente Miguel Angel Hernández, quien señaló que era “un insulto para todos los trabajadores”.

El dirigente agregó que el Subsecretario de Pesca y Acuicultura, Román Zelaya, “no ha estado a la altura y recalcó que si la pesca artesanal sigue alejada de la toma de decisiones nos empezaremos a movilizar”.

Miguel Angel Hernández, Presidente de la Federación de Pescadores Artesanales Nuevo Amanecer, que agrupa caleta de pescadores desde San Antonio a Valparaíso, explicó que “nuevamente estamos sorprendidos por esta agenda social para la pesca artesanal que está proponiendo el Gobierno. Esto deja en evidencia el poco conocimiento de la realidad social que enfrenta la pesca artesanal chilena. Esta agenda social es un insulto, ya que no viene a solucionar los problemas reales que se necesitan en la caleta, donde la capacidad de comercializar los productos desapareció”.

“Aquí necesitamos una solución directa para los pescadores y todo el personal asociado que trabaja en las caletas (sacadores, encarnadores, entre otros). Están poniendo requisitos, como el 40 por ciento más vulnerable y otros reglamentos que limitan esta solución en la pandemia de Coronavirus, demostrando su nulo conocimiento de la verdadera realidad del trabajo de la pesca artesanal”, agregó el dirigente.

Declaraciones del Subsecretario

Frente a la críticas que el Subsecretario de la Pesca Artesanal y Acuicultura, Román Zelaya, realizó al dirigente Miguel Angel Hernández, calificándolo de “carecer de poco rigor y fundamento”, “incurrir en agresiones”, entre otras, el Presidente de la Federación Nuevo Amanecer señaló que “cuando estamos denunciando que la pesca industrial está aprovechando este momento para seguir saqueando el mar chileno, declaración que molestó mucho al Subsecretario de Pesca, estamos denunciando una realidad con hechos comprobables. Las elecciones de representantes de la pesca artesanal para el Consejo regional fueron en julio del 2019 y han pasado varios meses y aun no hay oficialización de estos cargos. Quisiera recordarle al Subsecretario de Pesca que en enero fuimos a firmar a la oficina del Ministerio de Economía y se nos dijo , en la reunión con el Ministro Lucas Palacios que sólo faltaba la aprobación del Presidente. ¿Es mentira esto?. El Comité de Manejo de la Jibia lleva más de un año sin ser constituido. ¿Y el de la merluza? Es responsabilidad de su Subsecretaría hacer funcionar estos comités y no hay nada”.

Finalmente el dirigente agregó que “se están tomando decisiones sólo con la pesca industrial, quienes siguen adueñándose de los derechos pesqueros. El Subsecretario Zelaya está faltando a su rigor y nosotros estamos velando por nuestro sector y aquí hay procedimientos que no parecen ilegales y nos están dejando afuera. Román Zelaya debe cumplir con sus obligaciones y no está al cargo de la altura que representa y nuestro deber como dirigente, legítimamente elegidos por nuestras bases, es llamar a movilizarse a los pescadores. Esto no puede continuar”.