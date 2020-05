Tras un nuevo fin de semana largo el Jefe de la Defensa para la Región de Valparaíso, Yerko Marcic junto al Intendente Regional Jorge Martínez y el Seremi de Salud Francisco Álvarez entregaron un nuevo balance en torno a situación de la pandemia del COVID-19 en la región.

Durante el fin de semana largo fueron controladas 69.749 personas y se cursaron 24 sumarios sanitarios por incumplimiento de cuarentena comunal, 4 sumarios sanitarios por uso de segunda vivienda y 816 de derivaciones a primer domicilio.

En primer lugar, el Intendente Regional Jorge Martínez inició dicho balance abordando el pago del Bono Invierno, que viene a complementar las medidas de apoyo a las personas más vulnerables y pensionados de nuestro país. En esa línea, explicó que es “una muy buena noticia para adultos mayores pensionados de la Región de Valparaíso. El Presidente de la República acaba de anunciar que nuevamente, al igual que el año pasado, se dará el Bono Invierno a nuestros adultos mayores pensionados que cumplen con los requisitos para ese beneficio. La buena noticia para la Región de Valparaíso es que hay 140.550 adultos mayores que se van a ver beneficiados con este bono que les va a entregar el Gobierno. Este bono tiene un monto de $64.549 y siempre es una ayuda, pero en estas condiciones, en el minutos que nos encontramos como país, en materia de salud y en materia económico social, tiene una característica especial”.

Por otra parte, el Jefe de la Defensa Nacional para la región de Valparaíso, Contraalmirante Yerko Marcic, reiteró el llamado a la ciudadanía a cumplir las medidas sanitarias implementadas y el toque de queda “Sigo haciendo el llamado permanente a todas las personas a que tomen en cuenta que la medida del toque de queda, es una medida sanitaria que persigue que las personas no circulen por la vía pública entre las 22:00 horas y las 5:00 horas con el propósito de evitar la interacción entre las personas y así poder minimizar la probabilidad de contagio, aunque sea durante la noche. Quienes incumplen con el toque de queda, lo que están haciendo es atentar contra la salud del resto de las personas y no contribuyen a la estrategia de control de coronavirus a nivel nacional. Llamo a respetar el toque de queda al igual que todas las medidas sanitarias”.

Fiscalizaciones

Durante el fin de semana largo, 23 puntos de control sanitario fueron controladas 69.749 personas, 554 buses, 27.517 vehículos, se cursaron 24 sumarios sanitarios por incumplimiento de cuarentena comunal, 4 sumarios sanitarios por uso de segunda vivienda y 816 de derivaciones a primer domicilio.

En cuanto al flujo vehicular y según el reporte de las concesionarias de las autopistas el fin de semana ingresaron 17.446 y salieron 19.051vehículos a la región.

Con respecto, al control de segundas viviendas, la patrulla móvil, efectuó fiscalización de 81 viviendas y 170 controles de identidad, cursándose 26 sumarios sanitarios por no acreditar vivienda principal.

Con respecto al toque de queda, hubo 297 infractores. Dichos infractores son 77 de la provincia de Valparaíso, 21 de Viña del Mar, 32 de Marga Marga, 100 de San Felipe de y 67 de San Antonio.

Día de la madre y fiscalización comercio

En tanto, el Seremi de Salud Francisco Álvarez, entregó una serie de recomendaciones de cara a la conmemoración al día de la madre señalando que “es importante conmemorarlo y no así celebrarlo, porque, efectivamente, tenemos que evitar que se genere una visita a las madres, sobre todo, si son parte del grupo de riesgo o enfermas crónicas. Ese saludo puede provocar exponer a sus madres”

En este sentido, Álvarez enfatizo que “quisiera hacer un llamado, a que tenemos distintos medios para poder saludarlas, por ejemplo, si usted tiene a su madre en un Establecimiento de Larga Estadía para Adultos Mayores no vaya a visitarla. He tenido el llamado de muchos ELEAM donde la familia insisten en que quieren ir a visitar a sus madres, es súper peligroso, y no tan sólo atentan contra la salud de sus madres, sino que también, a las personas que están alrededor. No tenemos que esperar una vez al año que exista un día de la madre, podemos regalonear a nuestras madres todos los días del año, no necesitamos que sea un domingo al año”.

Álvarez explicó que se endurecerán las fiscalizaciones el comercio en estos días previos al día de la madre señalando que “ya estamos en la calle, estamos fiscalizando y vamos a sancionar a quienes correspondan, porque, no vamos a tolerar que haya conductas de riesgo en la calle o en los comercios que atenten contra la salud de las personas”.

Además, añadió que “si efectivamente encontramos que hay faltas graves, no tan solo vamos a iniciar un sumario hacia las personas o hacia los comercios, sino que, también arriesgan a que se proceda a la prohibición de funcionamiento. Y quiero se súper enfático en esto, porque ya al sentido común no podemos apelar”.

En relación a la situación de los brotes de Coronavirus al interior de centros asistenciales de la región la autoridad sanitaria recalcó que “hemos presentado algunos brotes en los centros hospitalarios, pero sin duda, los equipos de salud tratan de hacer su mejor esfuerzo al momento de salvar una vida y darle una mejor atención. Este virus es muy contagioso, y se han tomado todas las medidas y se van a seguir tomando”.

En ese sentido quisiera que quedara claro que estos brotes pueden suceder, estamos trabajando para evitar que eso no suceda, pero no por eso, podemos discriminar o estigmatizar a los equipos de salud, porque, lo están dando todo, están dejando incluso a sus propias familias para poder brindar una atención de salud digna y oportuna.

Actualización de cifras

Por otro lado, el Seremi de Salud informó que en el día de hoy tenemos 18 nuevos casos confirmados, por lo tanto, hay un total de 656 personas positivas a la fecha. Estos 18 casos confirmados son todos sintomáticos.

En la región se registran un total de 134 personas recuperadas que, con respecto al día de ayer, tenemos tres nuevos casos. Se han descartado 9909 personas que correspondían a casos sospechosos y lamentablemente a la fecha han fallecido 13 personas. Actualmente hay 18 personas en Unidades de Cuidados Intensivos, estables dentro de su gravedad y en las últimas 24 horas se han realizado 196 test.

Respecto a la cantidad de personas recuperadas que es un total de tres. Los tres corresponden a hombres de nacionalidad chilena y de las siguientes comunas: Algarrobo 1, Valparaíso 1y La Calera 1.

Sobre los nuevos casos en total tenemos 10, de los cuales, 10 son mujeres, 8 son mujeres. 15 son de nacionalidad chilena, 3 son extranjeros y son de las siguientes comunas: Valparaíso 6, Concón 4, Viña del Mar 2, San Felipe 2, y un caso en Villa Alemana, La Ligua, Los Andes y Cartagena.

Finalmente, respecto a los nuevos casos positivos confirmados se entregó el siguiente detalle: