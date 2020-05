Durante esta jornada el Jefe de la Defensa para la Región de Valparaíso, Yerko Marcic junto al Seremi de Salud Francisco Álvarez entregaron un nuevo balance en relación a la situación de la pandemia del #COVID19 en la región.

Autoridades reiteraron el llamado a la comunidad a evitar las aglomeraciones por compras de regalos y a respetar la prohibición de salir a la calle entre las 22:00 y 5:00 horas.

En primer lugar, el Jefe de la Defensa para la Región de Valparaíso, Contraalmirante Yerko Marcic se refirió a las infracciones por no respetar el toque de queda "Yo pienso que hay falta de previsión en las personas y falta de autodisciplina, tomando en cuenta que la gran mayoría de los infractores se producen en la primera hora de toque de queda en mayor volumen, eso da cuenta de personas que esperaron muchas horas para salir de su trabajo, para volver a sus casas o no pudieron hacerlo y eso de alguna manera da cuenta de la falta de planificación de su desplazamiento. Lo otro que es importante tener en cuenta es que el 80% del total de las personas que circulan en la noche y son controlados cuentan con algún tipo de salvoconducto que los autoriza y es el 20% restante es el que está infringiendo la norma".

Fiscalizaciones

El día de ayer en los 20 puntos de control sanitario fueron controladas 32.038 personas, 464 buses, 16.073 vehículos, se cursaron 6 sumarios sanitarios por incumplimiento de cuarentena comunal, 7 sumarios sanitarios por no uso de mascarilla en el transporte público, 53 sumarios sanitarios por uso de segunda vivienda y 237 de derivaciones a primer domicilio.

En cuanto al flujo vehicular y según el reporte de las concesionarias de las autopistas ayer ingresaron 21.580 y salieron 23.926 vehículos a la región.

Con respecto, al control de segundas viviendas, la patrulla móvil, efectuó fiscalización de 84 viviendas y 67 controles de identidad, cursándose 14 sumarios sanitarios por incumplimientos detectados.

Actualización de cifras

Por su parte, el Seremi de Salud Francisco Álvarez reforzó el llamado a respetar las normas sanitarias indicando que “esta semana es muy compleja, tenemos el día de la madre y estamos viendo que existen muchas aglomeraciones, sobre todo, en los centros de las ciudades. Lo que más les pido por favor, es tener conciencia, si no es necesario que salgan de sus casas no lo hagan, porque el comportamiento que tengan ustedes el día de hoy lo vamos a apreciar en los siguientes días”.

Además, añadió que “queremos evitar que siga aumentando la propagación del coronavirus, COVID-19. Lo vuelvo a repetir, si no es necesario que salgan, quédense en sus casas. El día de la madre lo podemos conmemorar todos los días, porque efectivamente, no necesitamos que un día al año lo hagamos.

Asimismo, enfatizó en que las personas “no vayan a visitar a sus madres si están en algún Establecimiento de Larga Estadía para Adultos Mayores u hogar de ancianos, por favor no lo hagan. Si bien está prohibido tampoco insistan en hacerlo. Si sus madres son personas mayores o enfermas crónicas que no viven junto a ustedes, por favor, no vayan a visitarlas y si lo hacen, mantengan la distancia adecuada. Hoy tenemos distintos medios para poder comunicarnos como el teléfono y también otras formas virtuales”.

Por otro lado, la autoridad sanitaria explicó que se están reforzando los controles en el comercio señalando que “estamos fiscalizando intensamente, vamos a seguir fortaleciendo esas medidas y vamos a establecer las sanciones a las personas, aquellas instituciones o el comercio que no cumpla con las medidas sanitarias vigentes y vamos a poner mano dura, iniciaremos los sumarios sanitarios que correspondan”.

Durante el día de ayer, en una multitienda de Viña del Mar, se inició un sumario sanitario debido a que no contaba con todas las medidas sanitarias. En ese sentido, Álvarez recalcó que “las personas e instituciones, tanto públicas como privadas como el comercio, sino cumplen con las medidas sanitarias vigentes se exponen a multas que van desde las 0,1 UTM hasta las 1000 UTM, es decir, las multas pueden llegar hasta 50 millones de pesos”.

“Aquel comercio que no esté cumpliendo con las medidas vigentes y si eso atenta contra la salud de las personas, nosotros también podemos proceder, según establece código sanitario a la prohibición de funcionamiento de estos establecimientos.

Medidas súper simples que las podemos hacer todos. Lávense bien las manos, hay personas que están usando guantes pero que no se están lavando las manos, lejos la mejor medida de higiene es lavarse bien las manos con agua y con jabón de forma frecuente. Por favor, en espacios públicos cerrados usen mascarilla y por favor mantengan la distancia física de 1 metro con otras personas.”

Respecto al balance regional, se informó que en la Región de Valparaíso tenemos 31 casos nuevos confirmados. Por lo tanto, hay un total de 687 personas positivas en nuestra región, en el día de hoy, no tenemos nuevos casos asintomáticos positivos.

Por otro parte, se han recuperado en total a la fecha 139 personas. En relación al día de ayer se han recuperado cinco nuevos casos y se han descartado a la fecha 10.246 casos sospechosos. Actualmente, tenemos 17 personas hospitalizadas en Unidades de Cuidados Intensivos, estables dentro de su gravedad y en las últimas 24 horas se han realizado 233 test.

El Seremi Francisco Álvarez informó que “lamentablemente hasta este momento, han fallecido 15 personas. Por lo tanto, respecto a días anteriores tenemos dos nuevas personas que lamentablemente fallecieron que corresponden a los siguientes casos:

Un hombre de 86 años de San Antonio, con antecedentes de hipertensión y un cáncer reciente, ingresó el pasado 24 de abril al hospital Claudio Vicuña y que falleció el 4 de mayo pasado el mediodía. Actualmente, en cuarentena preventiva hay tres personas que tuvieron contacto estrecho con él y que están en buenas condiciones en sus domicilios y bajo aislamiento restringido”.

El segundo caso corresponde a un hombre de 87 años de Valparaíso, con antecedentes de enfermedades crónicas como hipertensión, diabetes y Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica. Ingresó el 2 de mayo al hospital Carlos Van Buren y lamentablemente falleció el 3 de mayo durante horas de la tarde.

Respecto a los casos recuperados, hay un total de cinco. 2 son mujeres 3 son hombres, todos son de nacionalidad chilena y son de las siguientes comunas: Quilpué 2, La Ligua 1, Viña del Mar 1 y Valparaíso 1.

Respecto a los casos confirmados que son un total de 31 personas. 15 son mujeres, 16 son hombres. 30 son chilenos, uno es extranjero y son de las siguientes comunas: Valparaíso 10, Villa Alemana 5, Viña del Mar 4, Los Andes 3, Quilpué 3, San Antonio 2, Santiago (RM) 1, San Esteban 1, Putaendo 1 y La Cruz 1.

Finalmente, se entregó el siguiente detalle respecto a los nuevos casos confirmados con COVID-19 positivo: