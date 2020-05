El Contraalmirante Yerko Marcic, Jefe de la Defensa Nacional para la región de Valparaíso, señaló que “hemos concluido reforzar algunos aspectos como el cumplimiento estricto de las disposiciones de la autoridad sanitaria, e insisto, va a haber tolerancia cero con el incumplimiento de estas normas, así mismo, se va reforzar el cumplimiento del toque de queda, potenciándose la acción de Carabineros y las Fuerzas Armadas en la prevención del delito. Vamos a ser muy rigurosos en el cumplimiento de las leyes y de las normas sanitarias, además vamos a aumentar los controles de identidad y de domicilio que nos permitan detectar personas que están circulando por la vía pública y que tengan algunas cuentas pendientes con la justicia o que pertenezcan a otras áreas que no sea la región de Valparaíso”.

El Intendente Regional, Jorge Martínez, junto al Jefe de la Defensa Nacional, Contraalmirante Yerko Marcic y el SEREMI de Salud, Francisco Álvarez anunciaron las nuevas medidas para la región de Valparaíso.

Fiscalizaciones

Durante la jornada del martes 5 de mayo, los 20 puntos de control sanitario fueron controladas 35.385 personas, 755 buses, 17.391 vehículos, se cursaron 4 sumarios sanitarios por incumplimiento de cuarentena comunal, 1 sumarios sanitarios por no uso de mascarilla en el transporte público, 36 sumarios sanitarios por uso de segunda vivienda y 194 de derivaciones a primer domicilio.

En cuanto al flujo vehicular y según el reporte de las concesionarias de las autopistas ayer ingresaron 21.688 y salieron 21.962 vehículos a la región.

Con respecto, al control de segundas viviendas, la patrulla móvil, efectuó fiscalización de 11 viviendas y 4 controles de identidad, cursándose 2 sumarios sanitarios por no acreditar vivienda principal. En cuanto al control de cuarentena, se fiscalizaron 46 viviendas, detectándose 3 incumplimientos de cuarentena obligatoria.

Con respecto al toque de queda, hubo 87 infractores. Dichos infractores son 17 de la Provincia de Valparaíso, 12 de Viña del Mar, 20 de Marga Marga, 21 de San Felipe y 17 de San Antonio.

Señalar que dos de estas personas fueron detenidas por otros delitos.

En tanto el Intendente Regional, Jorge Martínez se refirió a las aduanas sanitarias que se implementarán en los principales puntos de acceso a la región, señalando que “tienen por objetivo controlar absolutamente que no venga ninguna persona a su segunda vivienda; que no pase a la región ninguna persona que deba estar en cuarentena, ya sea porque es portadora del virus o por cercanía o contacto debe manifestar cuarentena. Y además controlar a todas las personas que entren a la región y evitar que puedan aumentar los contagios. Quiero agradecer al Presidente de la República, en nombre de la región por estas medidas, que se complementan con las medidas adoptadas en la región. Aquí hay 22 controles sanitarios los que se van a mantener en la región y a través de estas aduanas sanitarias va a aumentar el rigor, la exigencia y van a ser verdaderas barreras. Sin perjuicio que estas medidas comienzan este viernes a las 22 horas, mantendremos los controles sanitarios con mucho rigor como ha sido hasta ahora”.

Además indicó que “por instrucciones del Ministro del Interior realizamos una reunión con el Jefe de la Defensa, el jefe de Carabineros, el Jefe de la PDI y todos los gobernadores, para adoptar medidas adicionales a aquellas que ha dictado el Gobierno en nuestra región, para intensificar todos los procesos de control para quienes infrinjan las normas del Covid19. Se aumentarán los controles y realización de patrullajes mixtos entre Carabineros y las Fuerzas Armadas. Dentro de las diversas medidas, tanto sanitarias relación al orden público, hemos acordado incrementar las fuerzas de la PDI para el control, investigar y llegar a las viviendas donde se encuentren personas que no son de la región. Respecto a personas en cuarentena hay equipos de carabineros en conjunto con salud fiscalizando, pero se redoblará y quienes no estén cumpliendo les recordamos que están cometiendo un delito y nos vamos a querellar en estos casos. Además se van a aumentar los controles durante horario de toque de queda con más patrullajes en poblaciones, incrementando la cantidad de personal; así como los patrullajes 24 horas al día y también se aumentarán los controles de identidad. En materia de salvoconductos carabineros a través de la comisaría virtual va a ser mucho más restrictivos, identificando aquellos que se piden online y presencial comprobando que no haya duplicidad. No habrá grado de tolerancia con quien no cumpla las medidas sanitarias y de seguridad que se han establecido, pero también hacemos un llamado a la ciudadanía, necesitamos su colaboración respetando las medidas sanitarias establecidas”

Actualización de Cifras

Por su parte, el Seremi de Salud Francisco Álvarez se refirió al incendio activo en la cuesta Balmaceda en Valparaíso, muy cerca del camino La Pólvora, indicando “que es importante señalar, que vemos una gran nube de humo que está cubriendo las ciudades principalmente de Valparaíso y Viña del Mar”.

En ese sentido la autoridad sanitaria enfatizó que “les quiero volver a recalcar las recomendaciones para evitar la exposición al humo. Lo primero, no hay que realizar actividades físicas, también es importante, que las personas más sensibles o que se puedan ver más perjudicadas al humo como las embarazadas, los enfermos crónicos, las personas mayores, niñas y niños, por favor, quédense en sus casas”.

“También cierren bien puertas y ventanas y si presentan algún síntoma respiratorio, pueden llamar a salud responde al 600 360 7777 o acudir al centro de salud más cercano.

Si está muy expuesto o estás muy cerca de este incendio que todavía no afecta a viviendas pero que, la capa de humo es abundante, es importante que se protejan tanto, la nariz como la boca con pañuelos húmedos y también sirven las mascarillas.

Hemos entrado en una nueva fase en la región de Valparaíso en el control y evitar la propagación del coronavirus, COVID19. Es por eso, que además del plan que ya hemos realizado que consiste en distintos controles sanitarios, en fiscalizar la segunda vivienda, en velar el cumplimiento de la cuarentena de los contagiados como los de sus contactos”.

Por otro lado, el Seremi de Salud se refirió a la nuevas medidas de control que se implementarán en la región explicando que “estamos implementando y estamos blindando la región de Valparaíso con estas seis aduanas que van a estar en las principales rutas de acceso a nuestra región. La ruta 78, la ruta 68, la ruta 60 CH por La Calera, la ruta 60-CH por ingreso a Llay-Llay, la cuesta La Dormida y la ruta 57 en el camino Los Libertadores”.

“Con esto estamos blindando la región y eso el presidente Sebastián Piñera que nos ha puesto la hoja de ruta para que la región de Valparaíso se mantenga de forma controlada y efectivamente, evitemos que otras regionales que tienen tasas de incidencia altísimas de infectados, no afecten a nuestra región.

Además agregó que “también se incrementará el trabajo en terreno, tal cual, como lo ha señalado el intendente, desde el punto de vista de la seguridad pública y nosotros como Autoridad Sanitaria también reforzaremos y en los próximos días anunciaremos nuevas medidas, porque, los que queremos es protegerlos, pero también necesitamos que ustedes nos ayuden que, por favor, sean responsables. Hay medidas súper simples que podemos tomar todos, el uso de mascarillas, lavarse las manos de forma frecuente y también mantener la distancia física”.

Respecto al reporte regional, se informó un total de 29 casos confirmados nuevos, de los cuales, cinco corresponden a personas asintomáticas, lo que significa un total de 716 personas positivas hasta la fecha. De estas, ya se han recuperado 153 y hoy tenemos que anunciar que se han recuperado 14 casos nuevos.

En paralelo, se han descartado 10.607 personas como casos sospechosos y lamentablemente tenemos que lamentar el sensible fallecimiento de 16 personas.

La autoridad sanitaria también expresó que “tenemos que comunicar un nuevo deceso. Corresponde a un hombre de 64 años, de la comuna de Valparaíso, que ingresó el 2 de mayo al Hospital Carlos Van Buren y que falleció muy cerca de la noche del 4 de mayo, debido a un cuadro respiratorio severo. Esta persona tenía antecedentes de distintas enfermedades crónicas como hipertensión y diabetes. Por otro lado, es importante señalar que esta persona se contagió con un contacto positivo y respecto a todas las personas que tuvieron contacto estrecho con esta persona, son tres que es el grupo familiar más cercano.

Respecto a la cantidad de personas que actualmente se mantienen en Unidades de Cuidados Intensivos, son 16 las cuales se mantienen estables dentro de su gravedad y por otro lado, en las últimas 24 horas se han realizado 268 test”.

Finalmente, de las personas recuperadas que son un total de 14. 5 son mujeres, 9 son hombres y son de las siguientes comunas; San Antonio 3, Valparaíso 3, Santo Domingo 2, Limache 2, Quilpué 1, Lay-Llay 1, Puente Alto (RM) 1, Quillota 1.

Respecto al total de casos nuevos confirmados. 20 son mujeres, 9 son hombres. 27 son de nacionalidad chilena, dos son extranjeros y son de las siguientes comunas:

Valparaíso 11, Viña del Mar 7, San Antonio 4, Villa Alemana 3, El Quisco 1, Santa María 1, Calle Larga 1 y San Felipe 1.