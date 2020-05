En el balance diario realizado por las autoridades regionales, tanto el Intendente Regional, Jorge Martínez, el Jefe de la Defensa para la región de Valparaíso, Contraalmirante Yerko Marcic y el SEREMI de Salud, Francisco Álvarez quisieron comenzar saludando a todas la madres de la región.

Autoridades regionales llamaron a demostrar el cariño a las madres cuidándolas y no visitarlas para así evitar contagios por coronavirus, reforzando las medidas de autocuidado.

El Jefe de la Defensa para la región de Valparaíso Contraalmirante, Yerko Marcic, comentó que, “quiero reiterar la importancia de no transitar por la vía pública si no es necesario y dar cumplimiento a las disposiciones de la autoridad sanitaria, los próximos días serán claves para contener el contagio. Los que se contagien hoy, serán los que posiblemente estarán hospitalizados en dos semanas más”.

Fiscalizaciones

El día sábado 9 de mayo, en los 25 puntos de control sanitario fueron controladas 28.491 personas, 274 buses, 12.384 vehículos, se cursaron 8 sumarios sanitarios por incumplimiento de cuarentena comunal, 82 sumarios sanitarios por uso de segunda vivienda y 339 derivaciones a primer domicilio.

En cuanto al flujo vehicular y según el reporte de las concesionarias de las autopistas ayer ingresaron 10.762 y salieron 10.868 vehículos a la región.

Con respecto, al control de segundas viviendas, la patrulla móvil, efectuó fiscalización de 47 viviendas y 65 controles de identidad, cursándose 4 sumarios sanitarios por no acreditar vivienda principal. En cuanto al control de cuarentena, se fiscalizaron 23 viviendas, detectándose 3 incumplimientos de cuarentena obligatoria.

Con respecto al toque de queda, hubo 148 infractores. Dichos infractores son 34 de la Provincia de Valparaíso, 23 de Viña del Mar, 17 de Marga Marga, 19 de San Felipe y 55 de San Antonio.

El Intendente Regional, Jorge Martínez se refirió a las medidas que se han adoptado relación a los campamentos de la región, señalando que “una de las primeras acciones fue la entrega de 13.500 kits de limpieza en todos los campamentos de la región. Aparte de eso, la Seremia de Desarrollo Social en conjunto con otras Seremias están activando planes de contingencia de apoyo directo, con el invierno que se nos acerca, para apoyar a nuestros campamentos, no solo con alimentos y otros elementos, sino también con medidas estructurales. Prepararnos para la lluvia, preparar las calles, que la gente no pase frío, en fin, un conjunto de medidas muy importantes en cada una de las 8 provincias de la región. Y finalmente las medidas que ha adoptado el Gobierno a través de bonos. Además se han inyectado recursos por 8 mil millones a los municipios de la región para que los alcaldes, que son quienes están más cerca de la gente puedan ayudar y apoyar a quienes lo necesiten”.

Por su parte, el Seremi de Salud Francisco Álvarez insistió en el llamado a la comunidad durante la conmemoración de un nuevo día de la madre, indicando que “es importante que escuchen, tenemos que mantener el distanciamiento físico. Por ejemplo, una de cada cinco personas en nuestra región es adulto mayor, una de cada cuatro personas en nuestra región es un enfermo crónico y dentro de esos grupos de personas están nuestras madres y la mejor forma de cuidarlas es no visitarlas, es por eso que es importante que nos comuniquemos con ellas, que las llamemos todos los días, que nos conectemos de forma virtual, tenemos que disfrutarlas y probablemente en muchos meses más podamos volver a abrazarnos. Así que por favor cuiden a sus madres, cuiden a sus familias y si no es necesario salir de la casa, por favor no lo hagan”.

Actualización de cifras

Sobre la situación de contagios por Covid-19 en la región la autoridad sanitaria informó 55 casos nuevos confirmados, de los cuales 13 corresponden a personas asintomáticas, con un total de 933 personas positivas.

Se han recuperado a la fecha un total de 178 personas, por lo que hay 3 nuevos casos recuperados y se han descartado 12262 casos sospechosos y lamentablemente han fallecido 20 personas. Respecto a los recuperados corresponden a 3 personas, son hombres todos son de nacionalidad chilena, dos de Viña del Mar y uno de Cartagena.

De los casos nuevos, 30 son mujeres y 25 son hombres, 54 son de nacionalidad chilena y un extranjero. Del total 18 son de Viña del Mar, 12 de Valparaíso, 7 de San Antonio, 4 de Los Andes y dos casos de las siguientes comunas San Esteban, Quilpué, Villa Alemana y Putaendo y un caso de las siguientes comunas El Tabo, Petorca, Santo Domingo, Limache, San Felipe y Navidad de la región de O’Higgins.

Respecto de las seis aduanas en las últimas 24 horas hemos controlado a 16.991 personas, 9.272 vehículos, donde se realizaron 77 sumarios sanitarios y se hizo devolución a su primera residencia de 318 vehículos.

Seremi de Salud de la Región de Valparaíso advirtió sobre la urgencia de tomar precauciones inmediatas para prevenir contagios futuros explicando que “tenemos un importante incremento de los casos en nuestra región, es por eso, hay que decir que nuestras acciones se pueden ver reflejadas en una o dos semanas más y eso efectivamente va a aumentar la demanda asistencial de nuestro sistema de salud, que actualmente no se ha visto saturado y que están todos los equipos, tanto en terreno como en los centros asistenciales, salvando vidas y dando la mejor atención digna y oportuna a todas las personas”.