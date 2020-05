Tras concretarse este lunes, la presentación del veto que ingresó el gobierno y que no considera modificaciones en la forma de pago en montos decrecientes, el parlamentario reiteró su malestar ante el escaso diálogo con el Ejecutivo. “Son bastante pobres las explicaciones”, señaló.

“Se ha roto una capacidad de diálogo que teníamos con los ministerios de Hacienda y del Interior desde el estallido social”.

Durante este lunes, y una vez confirmado el ingreso del veto presidencial que presentó el gobierno para insistir en el proyecto de ley que otorga un Ingreso Familiar de Emergencia a las familias vulnerables, el senador PPD, Ricardo Lagos Weber lamentó que el Ejecutivo conservara gran parte del proyecto original sin incorporar modificaciones en la fórmula de pago decreciente que estipula la iniciativa de ley y que se verá esta semana, nuevamente en el parlamento.

En este sentido, el parlamentario indicó que “revisaremos el veto y analizaremos su contenido para ver los alcances que tiene lo que ha presentado el gobierno el día de hoy. Sin embargo, acá se ha roto una capacidad de diálogo que teníamos con los ministerios de Hacienda y del Interior desde el estallido social. Aprobamos un sinnúmero de proyectos y apuntalamos a un gobierno que estuvo en situaciones muy difíciles; hemos sido muy constructivos en esto, y ahora las explicaciones que se han dado para dejar afuera a mucha gente de manera injusta, no las entendemos y creo, francamente, que son bastante pobres las explicaciones”, comentó.

En el corto plazo, Lagos Weber aseguró que “lo que viene por delante es muy duro; van a venir momentos de crisis sanitaria y económica de proporciones que requiere trabajar de manera unida, no una frase para la galería, es porque no hay capacidad en ningún país si es que los poderes del estado no se unen para enfrentar esta crisis, y para eso hay que generar condiciones de diálogo”.