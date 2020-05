Este martes, el Jefe de Defensa Nacional (JEDENA) para la Región de Valparaíso, Contraalmirante Yerko Marcic junto al Intendente Regional, Jorge Martínez y al Seremi de Salud, Francisco Álvarez, entregaron el balance con respecto a la pandemia que nos está afectando a nivel mundial.

Adunas sanitarias y puntos de control se mantendrán fiscalizando a los vehículos que ingresen a Valparaíso.

“Hago un llamado a no venir a la Región de Valparaíso si no tiene una razón justificada, como por ejemplo motivos de trabajo. De esa forma se evitará generar atochamientos en las aduanas sanitarias y en los puntos de control y además, y lo principal, estará evitando contagiar a personas que no lo merecen y también muertes por concepto de contagio por coronavirus”, señaló el Contraalmirante Marcic.

Agregó que “las aglomeraciones y los atochamientos en general también pueden producirse dentro de las casas, y es responsabilidad de los dueños de casa evitarlos para no propagar el coronavirus”.

El Intendente Regional, Jorge Martínez, hizo un llamado a los parlamentarios para que sea aprobado el proyecto de Ingreso Familiar de Emergencia que se tramita en el Congreso, señalando que "el Presidente de la República ingresó en el día de hoy una indicación, que es un veto a la Cámara de Diputados, para que se vuelva a revisar, incluso con aportes adicionales, el proyecto que permite otorgar un Ingreso Familiar de Emergencia a las familias más vulnerables del país. Este proyecto fue técnicamente rechazado en su primera etapa y estamos en el límite. Estamos en el límite para que los parlamentarios de la Región de Valparaíso, todos nuestros diputados y senadores lo aprueben. Porque esto va a beneficiar a 4,5 millones de personas, cerca de dos millones de hogares y en nuestra región casi medio millón de personas, son más de 200 mil hogares en la Región de Valparaíso, vulnerables, que están en la peor de las situaciones”.

“Estamos hablando de que le van a llegar directamente, si es que se aprueba hoy día por la Cámara, mañana por el Senado y esta semana se transforma en proyecto de ley, según tramo, por ejemplo, durante 3 meses a una familia vulnerable de la Región de Valparaíso, de cinco integrantes —papá, mamá, 3 hijos— o como la quieran estructurar —abuelo, abuela, jefa de hogar, 2 hijos— la cantidad de 304 mil pesos mensuales, por tres meses. Es un ingreso bajo, efectivamente, pero permite vivir. Hoy día y mañana está en manos de nuestro Parlamento y de nuestros diputados y senadores", agregó

Fiscalizaciones

Durante la jornada de ayer, en los 25 puntos de control sanitario, fueron controladas 42.221 personas, 451 buses, 26.623 vehículos, se cursaron 14 sumarios sanitarios por incumplimiento de cuarentena, 1 sumario sanitario por no uso de mascarilla en el transporte público, 41 sumarios sanitarios por uso de segunda vivienda y 305 derivaciones a primer domicilio.

En cuanto al flujo vehicular, y según el reporte de las concesionarias de las autopistas, ayer ingresaron 17.672 y salieron 19.784 vehículos de la región.

Con respecto, al control de segundas viviendas, la patrulla móvil efectuó fiscalización de 12 viviendas y 8 controles de identidad, cursándose 2 sumarios sanitarios por no acreditar vivienda principal, en la comuna de El Quisco.

En cuanto al control de cuarentena, se fiscalizaron 62 viviendas, detectándose 4 incumplimientos de cuarentena obligatoria en Viña del Mar y Valparaíso.

Con respecto al toque de queda, hubo 66 infractores. Dichos infractores son 29 de la provincia de Valparaíso, 15 de San Felipe de Aconcagua, 13 de Quillota y 9 de San Antonio.

Por su parte, el Seremi de Salud Francisco Álvarez destacó la fundamental labor de las enfermeras señalando que “Quisiera saludar a todos los enfermeras y enfermeros en su día, por la gran labor que realizan día a día con gran esfuerzo y vocación, que ha sido relevante en esta pandemia al igual que todos los funcionarios de la salud, que día a día están salvando vidas y que efectivamente están trabajando en el control y la propagación del coronavirus COVID19”.

Actualización de cifras

Sobre la situación de los contagios en la región de Valparaíso, la autoridad sanitaria informó de 59 casos nuevos confirmados de los cuales 5 son asintomáticos, por lo tanto, tenemos un total regional de 1.029 casos positivos, delos cuales 91 personas se han recuperado, por lo que respecto al día de ayer debemos reportar 7 casos nuevos.

Se han descartado a la fecha 13.102 casos sospechoso y actualmente tenemos 21 personas hospitalizadas en Unidades de Cuidados Intensivos, estables dentro de su gravedad y en las últimas 24 horas se han realizado 518.

Lamentablemente hasta la fecha, se ha comunicado el sensible fallecimiento de 23 personas, que, respecto del día de ayer, aumentaron en dos personas; el primero caso corresponde al sensible fallecimiento de la primera funcionaria de salud de nuestra región, que era funcionaria del hospital Carlos Van Buren.

El segundo caso dice relación con un hombre de 41 años de Valparaíso, que tenía en estudio un cáncer y que falleció por un cuadro clínico respiratorio grave en el hospital Carlos Van Buren.

Respecto a los casos recuperados, tenemos un total de siete, todos chilenos, 3 son mujeres, 4 son hombres y son 3 de la comuna de Limache y dos de Viña del Mar y dos de San Antonio.

En relación, a los casos confirmados que son un total de 59 personas, 57 son de nacionalidad chilena, y dos extranjeros, 24 son hombres, 35 son mujeres y son de las siguientes comunas: 17 de Viña del Mar, 12 de Valparaíso, 10 de San Antonio, seis de la comuna de Quilpué, 4 de la comuna de los Andes y dos casos de las comunas de Villa Alemana y Quillota. Un caso de las siguientes comunas: Santo Domingo, El Quisco, Cartagena, Limache, Casablanca y San Felipe.

Finalmente, se entregó el detalle sobre los nuevos casos confirmados indicando lo siguiente: