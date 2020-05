En el marco de nuevas medidas anunciadas por la Autoridad Sanitaria Nacional, el Jefe de Defensa Nacional (JEDENA) para la Región de Valparaíso, Contraalmirante Yerko Marcic junto al Intendente Regional, Jorge Martínez y al Seremi de Salud, Francisco Álvarez, entregaron su balance con respecto al manejo de la emergencia para combatir al COVID19.

Reiteraron llamado al autocuidado y a mantenerse en sus casas si no es imperativo que salgan, ya que ahora más que nunca necesitan el compromiso de la comunidad.

En la oportunidad, el Contraalmirante Marcic señaló que: “Estamos en víspera de fin de semana, quiero pedirle a la comunidad que por favor se queden en su casa, no salgan si no tienen que salir por alguna razón específica o especial; si necesitan efectuar compras lo haga una sola persona o la menor cantidad de personas del grupo familiar, no vaya de paseo a comprar al supermercado y principalmente no venga de otras regiones a la región de Valparaíso porque en primer termino se va ha tener que devolver y además, atocha en demasía las aduanas sanitarias”.

Asimismo, indicó que esta mañana visitó el Hospital Carlos Van Buren de Valparaíso, “para constatar en terreno el funcionamiento de las patrullas de seguridad de las Fuerzas Armadas que están custodiando la seguridad perimetral del hospital. Al respecto y dado que se viene un periodo de mayor demanda de trabajo del personal de la salud de todos los hospitales y también de este, vamos a incrementar aún más el resguardo para que las personas que trabajan en el ámbito de la salud puedan trabajar, llegar y salir de su trabajo con tranquilidad”.

Fiscalizaciones

Durante la jornada de ayer en los 25 Puntos de Control Sanitario fueron controladas 47.671 personas, 891 buses, 22.685 vehículos, se cursaron 3 sumarios sanitarios por incumplimiento de cuarentena, 4 sumarios sanitarios por no usar mascarilla en el transporte público, 41 sumarios sanitarios por uso de segunda vivienda y 218 derivaciones a primer domicilio.

En cuanto al flujo vehicular y según el reporte de las concesionarias de las autopistas ayer ingresaron 16.885 y salieron 17.975 vehículos de la región.

Con respecto, al Control de Segundas Viviendas, la Patrulla Móvil, efectuó fiscalización de 16 viviendas y 10 controles de identidad, cursándose 4 sumarios sanitarios, en Cartagena.

En cuanto al control de cuarentena, se fiscalizaron 42 viviendas, detectándose cuatro incumplimientos de cuarentena obligatoria, en Valparaíso.

Con respecto al Toque de Queda, hubo 137 infractores. Dichos infractores son 51 de la provincia de Valparaíso, 11 de Quillota, 22 de Marga Marga, de Petorca 23 de San Antonio y 30 de San Felipe de Aconcagua.

Por su parte, el Intendente Regional, Jorge Martínez se refirió a la aprobación y promulgación del ingreso familiar de emergencia señalando que “quiero agradecer en nombre de la Región de Valparaíso a todos los parlamentarios de nuestra región que permitieron que se aprobara este proyecto que hoy día se está promulgando. Este proyecto va a beneficiar en la región a 200 mil familias. Solo tienen que estar inscrito en el Registro Social de Hogares y quien no lo está, inscríbase y quien no esté en las condiciones del 60% más vulnerables y pierdan el empleo, a partir de ahora, todavía se puede inscribir. Son 3 meses en que va a llegar este aporte a la familia".

Además señaló que “sabemos que se aprobó una ayuda para quienes no tienen un empleo. También para los que perdieron un trabajo. También para las pymes en una región que tenemos muchas. El Presidente Piñera destinó 3 mil millones de dólares, que es el Fondo de Garantía para las Pequeñas Empresas. Esta es una garantía que permite que todas nuestras pymes, micro pymes, medianas, pequeñas, puedan ir, a prácticamente todos los bancos a pedir este crédito, con la garantía estatal en forma rápida, de hasta 3 ventas totales antes del 18 de octubre pasado. Y lo van a recibir de inmediato y lo van a empezar a pagar en seis meses más, son seis meses de gracia, cuando esperamos que ya se esté reactivando la economía y lo van a poder pagar hasta en 48 cuotas”.

Finalmente, el Seremi de Salud, Francisco Álvarez se refirió a las nuevas medidas de control que se implementarán en la provincia de San Antonio indicando que “a partir del día de mañana comienza a regir el cordón sanitario, a las 22 horas en la comuna de San Antonio. Van a haber seis puntos en este cordón sanitario, Pelancura, Alto Cartagena, Malvilla, Leyda, Cuncumén y Lo Gallardo”.

La autoridad sanitaria puntualizó que con dicha medida “nadie entra y nadie sale. Las personas que necesiten transitar por este cardón sanitario son aquellas que deben asistir a funerales o necesitan movilizarse por tratamiento médico, deben sacar un salvoconducto individual”.

Además, explicó que las personas que trabajan en el sector de salud, en los servicios de utilidad pública, en servicios de transportes, en servicios de alimentación o abastecimientos, entre otros son los que figuran dentro de las excepciones en el manual de desplazamiento que está publicado en todos los banners de los servicios del Gobierno de Chile del plan de acción del coronavirus, deben presentar su credencial institucional, ya sea del sector público, privado o un certificado institucional que lo acredite.

Álvarez, enfatizó en que “esta es la medida es la más rigurosa que se ha aplicado en la región y tiene por objetivo poder controlar el brote importante que tenemos en la comuna de San Antonio, asociado al Hospital Claudio Vicuña y de esta forma evitar la propagación hacia otras comunas. Este cordón sanitario tiene una duración indefinida y estará activo 24/7”.

Actualización de cifras

Sobre los nuevos contagios de COVID19 en la región de Valparaíso se informó de 90 casos nuevos, de los cuales, 21 corresponden a personas asintomáticas. En total, hasta el día de hoy, hay 1.213 personas positivas, de las cuales 209 ya se han recuperado, por lo tanto, respecto al día de ayer tenemos nueve casos nuevos.

En paralelo, a la fecha, se han descartado 14.168 casos sospechosos, tenemos un total de 25 personas en Unidades de Cuidados Intensivos en nuestra región, en las últimas 24 horas se han realizado 301 test.

Durante esta jornada, lamentablemente, se informó el fallecimiento de una persona, por lo tanto, alcanzamos un total de 25 personas fallecidas a la fecha. Se trata de un hombre de 63 años, de San Antonio, con antecedentes de distintas enfermedades crónicas, hipertensión, diabetes y anemia que falleció hospitalizado e internado en el Hospital Carlos Van Buren.

Respecto a los casos recuperados, tenemos un total de nueve. Cuatro son hombres y cinco son mujeres y son de las siguientes comunas: La Calera 3, Viña del Mar 3 y Putaendo 1, Limache 1 y Los Andes 1.

En relación a los casos nuevos, tenemos un total de 90, 86 son chilenos y 4 son extranjeros. 41 son hombres, 49 son mujeres de las siguientes comunas: Viña del Mar 20, Valparaíso 13, Quilpué 9, Villa Alemana 6, San Antonio 6, Limache 6, Quintero 5, San Felipe 5, Cartagena 4, El Tabo 3, Llay-Llay 3, Algarrobo 2, Quillota 2, Calle Larga 2, La Calera 1, Concón 1, La Cruz 1 y Casablanca 1.