Durante la jornada de este viernes 15 de mayo, el Jefe de Defensa Nacional (JEDENA) para la Región de Valparaíso, Contraalmirante Yerko Marcic junto al Intendente Regional, Jorge Martínez y al Seremi de Salud, Francisco Álvarez, entregaron su balance con respecto al manejo de la emergencia para combatir al #COVID19.

Autoridades regionales hicieron un llamado a la comunidad a no creer en falsas noticias y confirmar en medios tradicionales o institucionales las informaciones para no generar caos. Además recordaron la importancia del autocuidado y correcto uso de la mascarilla.

En la oportunidad, el Contraalmirante Marcic envió un mensaje a los habitantes de la región señalando que: “Necesitamos que adopten las medidas de autocuidado que ha dispuesto la Autoridad Sanitaria Nacional. Cuando usen la mascarilla, lo hagan de la forma adecuada, acuérdense que tiene que cubrir desde la nariz hasta el mentón. Diariamente, podemos ver personas en diversos lugares que no usan la mascarilla como corresponde y eso contribuye a contagiar a personas que no merecen ser contagiadas”.

Asimismo, indicó que “las cifras de ingreso y salida de vehículos hablan de que no hay un incremento en el número de ingresos de vehículos a la región. Sin embargo, hemos dispuesto mantener la máxima rigurosidad en todos los controles, en especial, en las aduanas sanitarias, en los controles en caminos secundarios para que no se cuelen los vehículos por caminos secundarios y finalmente, en las ciudades. Al interior de las ciudades, mediante las visitas domiciliarias de fiscalización para devolver a todos los infractores a sus lugares de origen. La idea de esto es ejercer una verdadera defensa en profundidad de la Región de Valparaíso, mediante la implementación de anillos sucesivos de control en que las personas tengan que ir pasando de un control a otro y de esa forma le sea mucho más difícil penetrar la región”.

Fiscalizaciones

Durante la jornada de ayer en los 25 Puntos de Control Sanitario fueron controladas 47.413 personas, 631 buses, 25.970 vehículos, se cursaron 3 sumarios sanitarios por incumplimiento de cuarentena, 3 sumarios sanitarios por no usar mascarilla en el transporte público, 65 sumarios sanitarios por uso de segunda vivienda y 373 derivaciones a primer domicilio.

En cuanto al flujo vehicular y según el reporte de las concesionarias de las autopistas ayer ingresaron 17.570 y salieron 19.282 vehículos de la región. De los vehículos que salieron 238 corresponden a camiones. Estas cifras, hablan de que no hay un incremento en el número de ingresos de vehículos a la región; sin embargo, hemos dispuesto mantener la rigurosidad de todos los controles, en especial las aduanas sanitarias y los controles en caminos secundarios y finalmente, en las ciudades para devolver a los infractores a sus lugares de origen. La idea es ejercer una defensa en profundidad de la región, con anillos de protección.

Con respecto, al control de segundas viviendas, la Patrulla Móvil, efectuó fiscalización de 6 viviendas y 7 controles de identidad, cursándose 3 sumarios sanitarios, en El Tabo, por no acreditar vivienda.

En cuanto al control de cuarentena, se fiscalizaron 67 viviendas, detectándose 2 incumplimientos de cuarentena obligatoria, en Valparaíso y Viña del Mar.

Con respecto al Toque de Queda, hubo 75 infractores. Dichos infractores son 28 de la Provincia de Valparaíso, 14 de Quillota, 12 de San Antonio, 7 de Marga Marga, 5 de Isla de Pascua, 4 de San Felipe de Aconcagua, 3 de Los Andes y 2 de Petorca.

Por su parte, el Intendente Regional, Jorge Martínez indicó que “las autoridades analizamos en profundidad las cuestiones más complejas, más técnicas respecto de la pandemia. Este esfuerzo por la transparencia es fundamental porque las personas tienen que tener la mayor información para estar lo suficientemente preocupadas para que adopten las medidas, pero lo suficientemente tranquilas de que se están haciendo las cosas correctamente a tiempo y bien, no generar angustias innecesarias y todo el daño que genera la histeria colectiva. Las noticias falsas como lo decía esta mañana el Ministro de Salud dañan a la población. En las redes sociales circulan miles, pero yo creo que la ciudadanía cada vez está más cauta con la información que toma de las redes sociales. Afortunadamente, y quiero reconocerlo en la Región de Valparaíso, nuestros medios de comunicación social, nuestros periódicos, nuestros canales de televisión, particularmente nuestras radios, han sido muy responsables en las noticias que entregan, incluso normalmente durante el día, en el caso de al menos nosotros tres, cuando tienen alguna información que les llega a sus medios a través de sus periodistas, nos consultan respecto a su efectividad y realidad. Eso permite descartar, antes de comunicar noticias falsas que hacen daño.

Además agregó que “el llamado es, primero, a que escuchen los medios oficiales, nuestros periódicos, nuestros radios, nuestros canales de televisión porque han tenido un gran comportamiento y vaya nuestro reconocimiento a ellos. Segundo, que quien tenga dudas respecto a alguna información o le llegue alguna información, por favor verifíquela. Nosotros estamos 24/7 y nuestros equipos de comunicaciones y todos los equipos que trabajan con nosotros, están a disposición de todos ustedes ante la menor duda que tengan, pero por favor, prohibido, en el buen sentido de la buena intención, prohibido dar noticias falsas en nuestra región porque solo dañan y no contribuyen a nada”.

Finalmente, el Seremi de Salud, Francisco Álvarez, explicó las medidas que se han adoptado en la región para impedir el ingreso a segundas viviendas señalando que “Acabo de llegar de uno de los controles sanitarios que, tal cual lo explicó el almirante, tuvimos que instalar debido a que, tras el anuncio de la entrada en vigencia de la cuarentena en Santiago hay muchas personas que pretendieron escapar de esta ciudad a nuestra región”.

Añadió además que “les quiero decir que estamos aplicando la mayor rigurosidad en cada uno de los controles y aduanas sanitarias. No vengan porque pasarán un mal rato, se van a tener que devolver y vamos a tener que iniciar un sumario sanitario. No vamos a perder la batalla de Valparaíso porque ustedes van a romper o incumplir las medidas sanitarias que ha señalado la autoridad sanitaria nacional. Vamos a aplicar la mayor rigurosidad y también las máximas sanciones que correspondan.”

La autoridad anotaría enfatizó además que en el día de hoy comienza a regir, a partir de las 22 horas el cordón sanitario de San Antonio, el cual va a tener seis puntos clave, Pelancura, Alto Cartagena, Malvilla, Leyda, Cuncumén y Lo Gallardo.

Álvarez precisó que “nadie entra y nadie sale. Solamente podrán pasar las personas a través de este cordón sanitario que requieran realizar un trámite de un funeral o de un tratamiento médico. Deberán sacar un salvoconducto individual, ya sea, en una comisaría virtual o acercarse a dependencias de carabineros más cercanas”.

Podrán circular aquellas personas que trabajan en salud, seguridad, transporte, abastecimiento, entre otros servicios de utilidad pública, deberán presentar su credencial o un documento institucional que acredite que desempeñan tales labores. Porque es importantísimo que las personas que trabajen para que funcionen las ciudades bajo todas las medidas sanitarias estrictas que se han implementado a través del plan de acción del coronavirus, COVID19 que ha implementado el gobierno del presidente Sebastián Piñera.

Actualización de Cifras

Sobre la situación de contagios en la región que autoridad sanitaria informó en el día de hoy de 99 casos nuevos, señalando que “este es el resultado del incumplimiento, de la falta de cuidado y de la irresponsabilidad de las personas. Irresponsabilidad que incluso pudimos ver ayer en Reñaca, de un video promocionando a que las personas salieran y a simple vista ver una serie de incumplimientos de las recomendaciones que se han instalado por parte de la autoridad sanitaria nacional”.

En este sentido, Álvarez fue enfático que “lo más importante para no perder la batalla de Valparaíso, necesitamos de ustedes de las personas, que usen mascarillas, que se laven las manos frecuentemente, que no salgan en caso de no ser necesario y que guarden la distancia”.

En total hay 1.312 casos confirmados en nuestra región de Valparaíso, de los cuales, 213 se han recuperado, por lo tanto, tenemos cuatro casos nuevos.

Por otro lado, se han descartado 15.004 casos sospechosos. Actualmente 25 personas están en Unidades de Cuidados Intensivos y se han realizado en las últimas 24 horas 1.097 test.

Lamentablemente hoy se comunicó el deceso de dos personas. El primero, se trata Un hombre de 71 años, de San Antonio, con antecedentes de hipertensión y de cáncer que falleció lamentablemente en la clínica Reñaca.

El segundo caso se trata de un hombre de 65 años, de Viña del Mar, con antecedentes de fibrosis pulmonar, entre otras enfermedades crónicas y que lamentablemente falleció en el Hospital Dr. Gustavo Fricke.

A la fecha, tenemos un total de fallecidos de 27 personas. Respecto a los casos recuperados tenemos un total de cuatro, tres hombres y una mujer de las siguientes comunas; Viña del Mar 2, Hijuelas 1 y Valparaíso 1.

Respecto a los casos confirmados tenemos un total de 99, 54 hombres y 45 mujeres. 97 son chilenos y 2 son extranjeros, de las siguientes comunas; Viña del Mar 22, Valparaíso 21, Villa Alemana 8, San Antonio 8, Quilpué 7, Casablanca 6, Limache 5, El Tabo 4, San Felipe 3, Los Andes 2, Quillota 2, Quintero 2, Santo Domingo 1, La Cruz 1, El Quisco 1, Llay-Llay 1, Olmué 1, Nogales 1, San Esteban 1, Concón 1 y Región Metropolitana 1.

Operación retorno archipiélago de Juan Fernández

La autoridad también se refirió al plan retorno de aquellas personas que son residente del Archipiélago de Juan Fernández, las cuales, se van a someter a un estricto protocolo de higiene y seguridad para garantizar que el archipiélago de Juan Fernández siga libre de coronavirus, COVID19 que lo ha estado hasta la fecha.

El Seremi de Salud explicó que “no podrán viajar más de 25 personas y que deberán someterse a una cuarentena preventiva en el continente de 14 días, luego, se someterán a una aduana de salida del continente, independiente del medio de transporte. Al llegar al territorio insular se someterán a una aduana de entrada y deberán pasar por una nueva cuarentena de 14 días y con estas medidas evitar efectivamente que se genere algún brote de coronavirus, COVID19”.

Finalmente, de encontrarse en el continente un caso sospechoso o un caso COVID19 positivo, esa persona no podrá viajar ni tampoco sus contactos estrechos.