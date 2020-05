En el marco de la emergencia para combatir al COVID19, el Jefe de Defensa Nacional (JEDENA) para la Región de Valparaíso, Contraalmirante Yerko Marcic junto al Intendente Regional, Jorge Martínez y al Seremi de Salud, Francisco Álvarez, entregaron su balance, durante la jornada de este sábado 16 de mayo.

Barreras sanitarias secuenciales fiscalizan ingreso de vehículos a la región de Valparaíso. Jefe de la Defensa para Valparaíso, Contraalmirante Yerko Marcic, verificó en terreno su funcionamiento durante la noche de este viernes.

En la oportunidad, el Contraalmirante Yerko Marcic hizo un llamado, “al respeto entre las personas, los ruidos molestos afectan a otros, yo quiero pedirle a todas las personas que piensen en eso. Estamos en una época crítica, una catástrofe sanitaria, no hagamos cosas que afecten al prójimo, seamos respetuosos y tal vez, cuando la pandemia termine vamos a haber ganado algo, el sentido del respeto, haber recuperado el sentido del respeto entre los seres humanos”.

Asimismo, aclaró que en relación a una información de prensa que indica que en círculos oficiales y de la Armada se señala que podría haber una implementación de cuarentena en la región, quiero señalar que en la Región de Valparaíso, la voz oficial de la Armada en temas del Estado de Excepción Constitucional por catástrofe, es este Jefe de la Defensa Nacional, quien no ha entregado información al respecto”.

Fiscalizaciones

Durante la jornada de ayer en los 25 Puntos de Control Sanitario fueron controladas 46.607 personas, 536 buses, 26.895 vehículos, se cursaron 6 sumarios sanitarios por incumplimiento de cuarentena, 12 sumarios sanitarios por no usar mascarilla en el transporte público, 80 sumarios sanitarios por uso de segunda vivienda, y 454 derivaciones a primer domicilio.

En cuanto al flujo vehicular y según el reporte de las concesionarias de las autopistas ayer ingresaron 16.713 y salieron 17.894 vehículos de la región.

Con respecto, al control de segundas viviendas, la Patrulla Móvil, ayer efectuó fiscalización en Santo Domingo y en el sector El Convento, de 11 viviendas y 11 controles de identidad, cursándose 1 sumario sanitario, por no acreditar vivienda.

En cuanto al control de cuarentena, se fiscalizaron 64 viviendas, detectándose 3 incumplimientos de cuarentena obligatoria, en Valparaíso y Viña del Mar.

En relación al toque de queda, hubo 132 infractores. Dichos infractores son 73 de la provincia de Valparaíso, 22 de Quillota, 19 de San Antonio, 10 de Marga Marga, 5 de Los Andes, 2 de Petorca y 1 de San Felipe de Aconcagua.

El Intendente Regional, Jorge Martínez se refirió a la situación de la crisis hídrica en relación a la pandemia y las medidas que se han adoptado señalando que “en cuanto a la crisis hídrica en mayo del año pasado y en junio hicimos un plan que está vigente al día de hoy. Es un plan extraordinario y nosotros le aseguramos a toda la población que no le va a faltar agua, sobre todo a los sectores más vulnerables, Es decir, a aquellos que no tienen agua potable por los servicios normales, a aquellos que viven en las zonas rurales que se abastecen a través de APR, pozos y camiones aljibes, porque no queremos que a nadie le falte el agua. Y ahora contamos con estos 60 camiones aljibes, cuyos recursos por 6 mil millones de pesos han sido aprobados por los consejeros regionales, a quienes aprovecho de agradecer. Afortunadamente la planificación que hicimos el año pasado, funcionó y los malos augurios de muchos, de que íbamos a tener cientos de miles de animales muertos y de personas sin agua, eso no ocurrió y no va a ocurrir”.

Además indicó que “se va a continuar el llenado de Los Aromos, que es un embalse muy especial, que tiene un uso mixto pero que es fundamental para asegurar el agua para el consumo humano. El llenado se ha hecho conforme a lo planificado y además en los próximos días ya comienza a funcionar un sistema nuevo de reingreso de aguas que están cerca de llegar al mar en el Aconcagua que se van a reincorporar a Los Aromos, aparte del agua que ha llegado por los canales en este tiempo. Por lo tanto, tenemos agua asegurada hasta el próximo verano”.

Actualización de cifras

Finalmente, el Seremi de Salud, Francisco Alvarez, entregó su reporte detallando que, "en relación al reporte regional, tenemos 53 casos nuevos, de los cuales, 20 son asintomáticos. Por lo tanto, tenemos un total de 1.365 personas, se han recuperado 223 personas, por lo tanto, tenemos 10 casos nuevos y se han descartado un total de 15.537 casos sospechosos. Tenemos a 26 personas en Unidades de Cuidados Intensivos en nuestra región, en las últimas 24 horas se han realizado 2013 test y lamentablemente tenemos que comunicar un nuevo fallecimiento. Corresponde a un hombre de 78 años de Valparaíso con antecedentes de diabetes que falleció lamentablemente en el hospital Carlos Van Buren, por lo tanto, en total tenemos 28 fallecidos.

Agregó que "respecto a los casos recuperados, tenemos un total de 10, 3 hombres y 7 mujeres de las siguientes comunas: Viña del Mar 2, Valparaíso 2, San Antonio 1, Los Andes 1, Villa Alemana 1, Petorca 1, El Quisco 1 y Quilpué 1. Respecto a los casos nuevos confirmados, tenemos un total de 53. 51 chilenos, 2 extranjeros, 27 mujeres y 26 hombres de las siguientes comunas: Valparaíso 18, Viña del Mar 7, San Antonio 5, Limache 3, Algarrobo 3, Putaendo 3, Concón 2, San Felipe 2, Llay- Llay 1, Rinconada 1, Hijuelas 1, La Calera 1, Quillota 1, La Ligua 1, Quilpué 1, Cartagena 1, Quintero 1 y Región Metropolitana 1.

En relación al fin de semana, enfatizó en que vamos a tener altas temperaturas, por lo tanto, además de las precauciones que tenemos que tomar en medio de la pandemia, como por ejemplo, no salir en caso de que no sea necesario, lavarse las manos frecuentemente, usar mascarillas y mantener distancia física, también es importante que se hidraten durante todos estos días y que, sobre todo la población más sensible como las personas mayores, enfermos crónicos, niños y niñas y embarazas eviten exponerse al sol.

Por otro lado y en relación al cordón sanitario de la comuna de San Antonio, el Seremi agregó "anoche comenzó a funcionar el cordón sanitario, a las 10 de la noche en la comuna de San Antonio, ubicado en seis puntos claves Pelancura, Malvilla, Alto Cartagena, Leyda, Cuncumén y Lo Gallardo. En las primeras 12 horas de funcionamiento, es decir, desde las 10 de la noche de ayer y las 10 del día de hoy, se controlaron un total de 2.123 vehículos y se hizo la devolución de 470 vehículos".