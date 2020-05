En el marco de la emergencia para combatir al COVID19, el Jefe de Defensa Nacional (JEDENA) para la Región de Valparaíso, Contraalmirante Yerko Marcic junto al Intendente Regional, Jorge Martínez y al Seremi de Salud, Francisco Álvarez, entregaron su balance, durante la jornada de este sábado 16 de mayo.

"Podemos tomar medidas más rigurosas que tienen relación con disminuir la circulación de personas, pero si no cambiamos la mentalidad, si no nos lavamos las manos adecuadamente, si salimos solamente cuando sea estrictamente necesario, si mantenemos la distancia física y si usamos mascarillas, efectivamente entre todos podemos controlarlo", señaló el SEREMI de Salud.

En la oportunidad, el Contraalmirante Yerko Marcic se refirió al funcionamiento del Cordón Sanitario en San Antonio, señalando que, “estamos preparando un plan de contingencia especial para enfrentar posibles atochamientos en el acceso a San Antonio, principalmente, en el acceso en el sector de Lo Gallardo para no afectar la cadena logística del puerto de San Antonio que es muy importante, no solo para la región, sino que para el país”.

Asimismo, indicó que ayer la Autoridad Marítima, en conjunto con Carabineros de Chile y la Policía de Investigaciones de Chile efectuaron patrullajes por el litoral, controles de identidad, controles de segunda vivienda, para fiscalizar a las personas que se encontraban en el borde costero y pedir que volvieran a sus casas para resguardar la salud de todos y evitar los contagios”.

Fiscalizaciones

Durante la jornada de ayer en los 25 Puntos de Control Sanitario fueron controladas 21.629 personas, 281 buses, 8.439 vehículos, se cursaron 12 sumarios sanitarios por incumplimiento de cuarentena, 2 sumarios sanitarios por no usar mascarilla en el transporte público, 21 sumarios sanitarios por uso de segunda vivienda y 148 derivaciones a primer domicilio.

En el Cordón Sanitario de San Antonio, desde su implementación, se han controlado a 19.458 personas, 117 buses, 9.721 vehículos, se han cursado 29 sumarios sanitarios por uso de segunda vivienda y se han derivado a 337 vehículos.

Respecto al flujo vehicular y según el reporte de las concesionarias de las autopistas ayer ingresaron 5.802 y salieron 5.958 vehículos de la región.

En referencia, al control de segundas viviendas, la Patrulla Móvil, ayer efectuó fiscalización en El Quisco y Los Molles de 19 viviendas y realizó 39 controles de identidad, cursándose 9 sumarios sanitarios, por no acreditar vivienda.

Con relación al control de cuarentena, se fiscalizaron 25 viviendas, detectándose 5 incumplimientos de cuarentena obligatoria, en Villa Alemana, Quilpué, Viña del Mar y Valparaíso.

En cuanto al Toque de Queda, hubo 146 infractores. Dichos infractores son 65 de la Provincia de Valparaíso, 39 de Marga Marga, 24 de San Antonio y 18 de San Felipe de Aconcagua.

Por su parte, el Intendente Regional, Jorge Martínez se refirió a la normativa Sanitaria vigente haciendo un llamado a su cumplimiento indicando que “la autoridad sanitaria en conjunto con el Jefe de la Defensa y las Fuerzas de Orden y Seguridad tienen por misión evitar las aglomeraciones. La aglomeración que sea. Hay un límite de hasta 50 personas. Todo aquel que supere una aglomeración de 50 personas, en este minuto, está violando la ley. Está incumpliendo una norma que tiene una sanción sanitaria, un sumario sanitario, con multas y eventualmente una sanción penal, porque el artículo 318 del Código Penal, establece un tipo penal que es muy específico para quien en un Estado de Catástrofe, como el que estamos de Excepción Constitucional, no cumpla con las disposiciones de la autoridad sanitaria. Todos los instrumentos que disponemos, desde las aduanas sanitarias, los controles sanitarios, el cordón sanitario, las fiscalizaciones, todos están en ejercicio. Ahora lo que depende, es que la gente sea más sensata y que el repudio social se sienta. Que veamos gente que está dando vueltas, el pariente, el amigo, el conocido, una peona criteriosa le diga no hagas eso porque puedes afectar un pariente mío sin saberlo, sin quererlo. Pero como están dadas las condiciones nadie puede alegar ignorancia del riesgo que genera cuando salen. Así que probablemente no hay dolo pero puede haber culpa seria. Así que el llamado es que las personas sí pueden, salir porque lo necesitan, está muy bien y hay casos muy justificados, pero cuando no están justificados no solo están corriendo riesgo con la autoridad coercitiva con medidas coercitivas, lo que están haciendo es un atentado contra la vida humana y el repudio social hoy día es fundamental”.

Actualización de cifras

Finalmente, el Seremi de Salud, Francisco Ávarez, entregó su reporte detallando que "tenemos 109 casos nuevos, de los cuales, 24 son casos asintomáticos, por lo tanto, tenemos un total de confirmados de 1.474 personas positivas. Se han recuperado 232 personas, que respecto al día de ayer tenemos nueve nuevos cosos recuperados. Un total de 16.094 casos sospechosos descartados. 27 personas internadas en Unidades de Cuidados Intensivos y en las últimas 24 horas se han realizado 839 test.

En relación al nuevo caso de fallecimiento en la región, el Seremi mencionó que "lamentablemente tenemos que comunicar un nuevo sensible fallecimiento de una mujer de 86 años, con antecedentes de hipertensión que, lamentablemente falleció en el Hospital Carlos Van Buren. Por lo tanto, tenemos un total de 29 personas fallecidas.

La autoridad agregó "respecto a los casos recuperados que son un total de nueve, seis son hombres, 3 son mujeres y son de las siguientes comunas: Valparaíso 2, Viña del Mar 2, Quilpué 2, San Esteban 1, La Calera 1, Quintero 1. Respecto a los casos nuevos que son en total 109. 56 son hombres, 56 son mujeres. 105 son chilenos, cuatro son extranjeros de las siguientes comunas: San Antonio 26, Viña del Mar 22, Valparaíso 16, Quilpué 6, San Felipe 6, Quintero 6, Los Andes 4, Villa Alemana 4, Santo Domingo 3, Cabildo 2, Concón 2, El Quisco 2, Cartagena 1, Nogales 1, La Calera 1, Limache 1, El Tabo 1 y LLay-Llay 1, Región Metropolitana 3, Región de O'Higgins 1.

Aumento de contagios

El Seremi además mencionó "en los últimos días hemos tenido un aumento de la incidencia de casos activos en la región, donde efectivamente hemos reforzado nuestros controles sanitarios, nuestras aduanas y también empezó a regir el cordón sanitario en la comuna de San Antonio. Cordón que esperamos tenga un impacto positivo respecto al control del brote que tenemos en esta comuna como también el impacto que pudiese generar en las comunas que están cerca, como por ejemplo, las que están en la provincia de San Antonio. Hoy tenemos a todos las funcionarias y funcionarios de salud que están dando la vida para salvar más vidas, son los verdaderos héroes. Pero también les quiero decir que ustedes también se pueden convertir en héroes, no tan sólo salvando sus vidas, si no que, también salvando la vida de las personas que más quieren, solamente tomando todas las medidas que hemos señalado respecto a que, si no es necesario que salgas, quédate en la casa, lávate las manos frecuentemente, mantén la distancia y por favor, cuida a tu familia porque es la única forma de poder evitar que se propague el brote. Podemos tomar medidas más rigurosas que tienen relación con disminuir la circulación de personas, pero si no cambiamos la mentalidad, si no nos lavamos las manos adecuadamente, si salimos solamente cuando sea estrictamente necesario, si mantenemos la distancia física y si usamos mascarillas, efectivamente entre todos podemos controlarlo".