El Jefe de Defensa Nacional (JEDENA) para la Región de Valparaíso, Contraalmirante Yerko Marcic junto al Intendente Regional, Jorge Martínez y al Seremi de Salud, Francisco Álvarez, entregaron el balance diario de la emergencia sanitaria por Coronavirus.

Autoridad sanitaria refuerza medidas en la provincia de San Antonio mientras que desde este viernes se implementarán dos controles en Avenida España

En la oportunidad, el Contraalmirante Yerko Marcic envió un mensaje a la comunidad para motivarla a cumplir con las medidas de autocuidado indicando que, “quisiera decirle a los queridos habitantes de la Región de Valparaíso, que mañana se conmemora un aniversario más del Combate Naval de Iquique. Aquel 21 de mayo de 1879, 141 chilenos dieron su vida por Chile, conscientes del sacrificio personal que hacían, los restos de 22 de ellos descanzan en el mausoleo de la Plaza Sotomayor, en Valparaíso. Esos patriotas dieron un ejemplo de entrega y generosidad por el prójimo y por su país. Hoy tenemos la necesidad y la oportunidad de que todos sigamos su ejemplo y nos convirtamos en héroes modernos, cada uno haciendo lo suyo, unidos por una misma causa y con un objetivo común: hacer lo necesario para evitar los contagios, salvando vidas, posponiendo los intereses personales y entregando, con generosidad y autodisciplina, lo mejor de nosotros por el bien del prójimo, como lo hicieron los tripulantes de la Esmeralda aquel 21 de mayo, entregando su vida sin rendirse. Estamos viviendo tiempos difíciles, les pido que cuando sientan que flaquean sus fuerzas, piensen en esos 141 tripulantes de la Esmeralda y sigan adelante, pensando que cada uno puede salvar vidas si evita contagiar a otros, cumpliendo con las normas sanitarias dispuestas y también trabajando y esforzándose para servir o ayudar a otros. De esa forma, sin duda, todos estarán honrando la memoria de los bravos de Iquique y se convertirán en los héroes modernos de nuestra Patria. ¡Juntos podemos hacerlo¡”.

Fiscalizaciones

Durante la jornada de ayer en los 25 Puntos de Control Sanitario fueron controladas 22.465 personas, 233 buses, 12.526 vehículos, se cursaron 29 sumarios sanitarios por incumplimiento de cuarentena, 4 sumarios sanitarios por no usar mascarilla en el transporte público, 24 sumarios sanitarios por uso de segunda vivienda y 186 derivaciones a primer domicilio.

En el Cordón Sanitario de San Antonio, las últimas 24 horas se controlaron a 13.470 personas, 98 buses, 11.616 vehículos, se cursó un sumario sanitario por infracción de cuarentena, 15 sumarios sanitarios por uso de segunda vivienda y se derivaron a 566 vehículos.

Respecto al flujo vehicular y según el reporte de las concesionarias de las autopistas, ayer ingresaron 13.810 vehículos y salieron de la región un total de 14.449 vehículos.

En referencia, al Control de Segundas Viviendas, la patrulla móvil, ayer efectuó fiscalización en Algarrobo y Concón de 25 viviendas y realizó 32 controles de identidad, cursándose 7 sumarios sanitarios, por no acreditar vivienda principal.

Con relación al Control de Cuarentena, se fiscalizaron 90 viviendas, detectándose 4 incumplimientos de cuarentena obligatoria, en sectores de Valparaíso, Viña del Mar y Marga.

En cuanto al Toque de Queda, hubo 89 infractores. Dichos infractores son 31 de la Provincia de Valparaíso, 24 de San Antonio, 18 de Quillota, 7 de San Felipe de Aconcagua, 3 de Marga, 3 de Los Andes y 3 de Petorca.

Por su parte, el Intendente Regional, Jorge Martínez se refirió a los recursos del Fondo Solidario que se traspasó este miércoles a los municipios para ir en ayuda de las familias más vulnerables de la región, indicando que “en el día de hoy han sido transferidos y depositados en las arcas municipales de las 38 comunas de la Región de Valparaíso, los recursos del Fondo Solidario anunciado por el Presidente, que alcanza a 80 mil millones de pesos y que son los 100 millones de dólares que el propio Presidente había comprometido para libre disposición de los municipios. Y en nuestra región considerando los criterios de población y vulnerabilidad de cada comuna, en este minuto se está ingresando a todos los municipios de la Región de Valparaíso una cifra equivalente a 8.521 millones de pesos, que son de libre disposición de los alcaldes. El Presidente Sebastián Piñera ha entendido que los criterios de distribución, aparte del Bono COVID19, de los bonos pro empleo, aparte del sueldo o remuneración de emergencia, los alcaldes tienen un contacto diario, permanente, tienen una sensibilidad con la comunidad y conocen a las personas vulnerables.

Además indicó que también se inició la inscripción para obtener el Bono Familiar de Emergencia aprobado por el Congreso Nacional, señalando que "nuevamente agradecemos a los parlamentarios de la región que concurrieron con su voto para la aprobación, permite a todas aquellas personas que no tienen un ingreso fijo, regular o formal puedan contar con este ingreso. Este Ingreso Familiar de Emergencia favorece a más de 2 millones de hogares. En la región hay más de 200 mil familias. Ahora bien, quien no sepa si está inscrito, no sepa si va a obtener este beneficio, puede consultar a la página web ingresodeemergencia.cl o llamar al número 800 104 777 o a través de Chile Atiende a través del 101. Todas aquellas personas que ya han recibido algún tipo de beneficio del estado, se les va a pagar automáticamente este 29 de mayo".

Finalmente, el Seremi de Salud, Francisco Álvarez, inició la cuenta diaria explicando las nuevas medidas anunciadas por el Ministro de Salud, Jaime Mañalich en relación a la situación de la provincia de San Antonio y la focalización en aislar en residencias sanitarias a toda persona que esté como sospechoso de estar cursando la fase inicial de coronavirus y casos confirmados indicando que “en residencias sanitarias como Hotel O´Higgins, ya hay 14 personas, las cuales, están en buenas condiciones bajo vigilancia estricta. Ya hemos coordinado junto al el Servicio de Salud Valparaíso San Antonio y nos estamos contactando con cada una de las comunas, para proceder al traslado de la mayor cantidad de personas COVID19 positivas, es decir, personas que tengan la enfermedad a la residencia sanitaria, tal cual lo señaló el ministro de salud”

Álvarez, enfatizó además, en el trabajo que se está haciendo como Plan Comunal COVID, coordinado con las Municipalidades y la Autoridad Sanitaria señalado que “el día viernes comenzará a regir los controles sanitarios en Avenida España. Por un lado, en Recreo en el acceso a Viña del Mar coordinados con la municipalidad de Viña del Mar y hacia el acceso de Valparaíso a la altura de caleta Portales, con el objetivo de proteger a ambas ciudades y también hacer un control del punto de vista de salud de las personas, como también el chequeo del cumplimiento de cuarentenas y también de otras medidas como, por ejemplo, el uso de mascarillas, tanto en el transporte público como transporte privado remunerado”.

Actualización de cifras

Respecto a la situación de la región, hoy se confirmaron 131 nuevos casos de los cuales, 24 son asintomáticos, sumando un total de 1770 personas positivas, de las cuales, 247 se han recuperado.

Por otro lado, se han descartado 17.653 casos sospechosos y actualmente permanecen en Unidades de Cuidados Intensivos 38 personas, además se han realizado 616 test en las últimas 24 horas.

Lamentablemente la autoridad sanitaria comunicó el sensible fallecimiento de tres personas; que corresponden a un hombre de 67 años, con antecedentes de accidente cerebrovascular e hipertensión, de la comuna de Quilpué que falleció lamentablemente en el Hospital Santo Tomás.

El segundo caso se trata de un hombre de 82 años, con antecedentes de hipertensión de la comuna de San Antonio quien, lamentablemente falleció por un cuadro respiratorio grave en el hospital Carlos Van Buren.

El tercer deceso corresponde a una mujer de 62 años con antecedentes de hipertiroidismo y de cáncer, de la comuna de Quillota, quien falleció lamentablemente por un cuadro respiratorio grave asociado al COVID19 en el Hospital Gustavo Fricke.

Sobre los casos recuperados hay un total de seis; cuatro mujeres y dos hombres de las siguientes comunas: Viña del Mar 2, Valparaíso 2, El Tabo 1, Petorca 1.

Respecto a los casos nuevos, tenemos un total de 131. 65 hombres y 66 mujeres, 117 chilenos y 14 extranjeros que son de las siguientes comunas: Viña del Mar 21, San Antonio 14, Los Andes 14, Valparaíso 12, San Felipe 11, Villa Alemana 9, Llay-Llay 6, Quillota 6, La Calera 5, Quilpué 5, Limache 3, Cartagena 3, Algarrobo 3, La Cruz 2, Nogales 2, Putaendo 2, Santa María 2, El Quisco 1, Papudo 1, Olmué 1, San Esteban 1, Santo Domingo 1, Rinconada 1, Calle Larga 1, Concón 1, Región Metropolitana 2 y un caso de la región de O'Higgins.