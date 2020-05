El diputado Andrés Celis Montt, miembro de la Comisión de Salud de la Cámara, ofició a la Seremi de Salud de Valparaíso, al Servicio de Salud Valparaíso San Antonio y a la dirección del Hospital Eduardo Pereira, solicitando que aclaren desde cuándo el laboratorio de este recinto está validado por el Instituto de Salud Pública para procesar muestras PCR y cuántos exámenes realizaron antes de conseguir el permiso, especificando dónde fueron analizados.

El parlamentario del distrito 7, explicó que “tomé conocimiento de que el laboratorio del Hospital Pereira fue habilitado recientemente por el ISP para el análisis y procesamiento de la toma de muestras PCR, sin perjuicio de que la toma del examen ya era practicada desde comienzos del mes de mayo. Incluso, el 13 de mayo nos comunicamos con la directora del Instituto y esta me informó que en ese momento no tenía los permisos”.

“Por lo anterior, responsablemente, decidí oficiar a las autoridades de salud pertinentes y pedirles que me aclaren esta situación. No podemos permitir que la premura nos ciegue, acá podría haber un problema grave porque la calidad de los exámenes debe ser verificada por el ISP para que no existan cifras discordantes o gestiones fuera de protocolos”, finalizó el diputado Andrés Celis.