Realizando una bajada regional sobres las medidas anunciadas por el Ministro de Salud, Jaime Mañalich, esta mañana, sobre la habilitación de residencias sanitarias y el traslado de pacientes diagnosticados covid19 positivos, el Jefe de la Defensa para la región de Valparaíso, Contraalmirante Yerko Marcic, el Intendente Regional Jorge Martínez y el SEREMI de Salud (S) Jaime Jamett dieron paso a un nuevo balance diario.

La estrategia de cuarentena centralizada se va a aplicar en las comunas de Valparaíso, Viña del Mar y San Antonio.

Por su parte el jefe de la Defensa para la región de Valparaíso, Contraalmirante Yerko Marcic, señaló: “quiero hacer un llamado a todos los habitantes de la región de Valparaíso, para que respeten todas las normas sanitarias que persiguen evitar la generación de contagios, como son: no salir de casa si no es necesario, uso de mascarillas, mantener la distancia social mínima de un metro, no generar o incentivar las aglomeraciones, lavarse las manos frecuentemente, no asistir a fiestas, reuniones sociales, salas de juegos, bares clandestinos y otras actividades de este tipo. Tengan presente que, en la medida que no tengan contacto cercano con otros, el contagio será más difícil. Las fiscalizaciones seguirán haciéndose en forma muy enérgica para sancionar a quienes no entienden la importancia de cumplir estas normas, pero si no se cuenta con la cooperación y participación de todos ustedes, cualquier medida que se disponga no será efectiva”.

Fiscalizaciones

En los 27 puntos de control sanitario fueron controladas 54.518 personas, 739 buses, 32.424 vehículos, se cursaron 38 sumarios sanitarios por incumplimiento de cuarentena, 15 sumarios sanitarios por uso de segunda vivienda, y 615 derivaciones a primer domicilio.

En el cordón sanitario de San Antonio, las últimas 24 horas se controlaron a 19.546 personas, 115 buses y 14.906 vehículos, se cursó Aron 31 sumarios sanitarios por incumplimiento de cuarentena y se derivaron a 405 vehículos.

Respecto al flujo vehicular y según el reporte de las concesionarias de las autopistas, ayer ingresaron 14.454 vehículos y salieron de la región un total de 14.884 vehículos.

En referencia, al control de segundas viviendas, la patrulla móvil, ayer efectuó fiscalización en Algarrobo, de 12 viviendas y realizaron 9 controles de identidad, cursándose 6 sumarios sanitarios, por no acreditar vivienda principal.

En cuanto al toque de queda, hubo 78 infractores. Dichos infractores son 33 de la Provincia de Valparaíso, 17 de Quillota, 9 de San Antonio, 5 de Petorca, 8 de Marga Marga, 3 de Los Andes, y 2 de San Felipe de Aconcagua.

El Intendente Regional, Jorge Martínez se refirió al estado de salud del Seremi de Salud, Francisco Álvarez señalando que “nos encontramos muy alegres por el avance del estado de salud de nuestro Seremi, que tuvo un día muy complicado, pero ya se encuentra mucho más estable. Él ha podido tener contacto con distintas personas, por cierto, con su familia más cercana y estamos en un proceso, ahora ya de franca recuperación. Así que les quiero agradecer a todos aquellos que nos han escrito, alcaldes, parlamentarios, dirigentes sociales, en fin, de todos los sectores transversalmente, pidiendo por la salud de Francisco y decirles que se está logrando. Así que, quienes somos creyentes, que sigamos orando por su pronta recuperación”.

Además la máxima autoridad regional se refirió a la instrucción del Presidente, como también lo ha dicho el Ministro de Salud del traslado de pacientes a residencias sanitarias indicando que “en las tres comunas donde hay mayor incidencia de casos con contagios, que son Viña del Mar, Valparaíso y San Antonio se va a proceder en forma urgente y prioritaria, a trasladar a todas las personas que son Covid positivo, y a aquellos que no tienen un lugar adecuado donde poder realizar su cuarentena, a residencias sanitarias en forma obligatoria. Por tanto, nuestra Seremía de Salud apoyada, si fuese necesario, por nuestras Fuerzas Armadas de Orden y Seguridad va a ir a cada una de los domicilios de las 683 personas activas en la región. Estas personas, si en sus domicilios cumplen todas las condiciones, para guardar una cuarentena como lo ha establecido la autoridad sanitaria, se va a tomar el contacto para seguir ese control y que esa persona no salga de su domicilio. En caso contrario, si esa persona no reúne en el hogar, las condiciones que garanticen que no va ser un factor de contagio, para el resto de su familia, para su barrio, para la comunidad en general, esa persona va a ser trasladada, primero voluntariamente, y si no es así, obligatoriamente a uno de los varios centros o residencias sanitarias que están habilitadas y habilitándose en las tres comunas mencionadas”.

Actualización de cifras

Finalmente, el Seremi de Salud (S) Jaime Jamett indicó en el reporte regional diario del Ministerio de Salud que “se han registrado 121 nuevos casos de covid19 positivo en la región de Valparaíso, totalizando hasta este momento 2.576 casos confirmados. De estos 683 se mantienen activos, es decir, con capacidad de contagiar. En el mismo sentido la distribución por provincias de nuestra región indica, que 45 casos de esos 121 corresponden a la Provincia de Valparaíso, 22 corresponden a la Provincia de Marga Marga, 17 corresponden a la Provincia de Los Andes, 16 corresponden a la Provincia de San Antonio, 8 corresponden a la Provincia de San Felipe, 3 corresponden a la Provincia de Petorca, 8 corresponden a la Provincia de Quillota y 0 a la Provincia de la Isla de Pascua”.

Además, informó de nuevo caso de fallecido, totalizando hasta el momento 58 decesos producto de esta enfermedad. El paciente corresponde a una mujer de 74 años, que estaba hospitalizada en el Hospital Gustavo Fricke en Viña del Mar.

Por otro lado, actualmente 74 pacientes se mantienen en Unidades de Cuidados Intensivos en la región de Valparaíso. En ese sentido, la autoridad sanitaria recalcó que “como mencioné ayer, este contexto está estresando nuestra capacidad regional a un punto importante, pero con aún una capacidad de respuesta suficiente. Se está trabajando coordinadamente con los directores de servicio de salud Valparaíso - San Antonio, Aconcagua y Viña del Mar - Quillota, para lograr la mejor distribución de esas camas y también por su puesto con la unidad de centralización de camas del Ministerio de Salud, quién apoya la gestión de distribución de camas, también la distribución y apoyo de equipos de ventilación mecánica.

En ese contexto se comunicó que al día de hoy un total de 527 funcionarios pertenecientes a algún punto de la red asistencial de estos tres servicios de salud, se encuentra contagiado y de ellos adicionalmente se encuentran en estudio de casos 239 funcionarios.

Además, el Seremi de Salud (S) añadió que “tal como ha señalado nuestro Intendente, es relevante señalar la preocupación que como equipo de salud y como equipo regional tenemos sobre las personas que están dando la más dura batalla en los centros de atención primaria, en los hospitales y cada uno de los puntos de la región de Valparaíso y por lo tanto volvemos a reiterar la necesidad de cuidado, de protección y de respetar las normas sanitarias que se han instruido”.

Al momento se han realizado más de 5.000 fiscalizaciones que tienen relación con cumplimiento de aspectos sanitarios, más allá de las que ha mencionado el Jefe de la Defensa Nacional. De esas se han levantado cerca de 2.400 sumarios sanitarios.

Por último, Jamett entregó detalles del plan de residencias sanitarias, las que serán reforzadas, explicando que “esta estrategia de cuarentena centralizada informada por nuestro Ministro de Salud, por nuestra Subsecretaria de Salud Pública y también por nuestro Intendente, tiene la particularidad que se va a aplicar en las comunas de Valparaíso, Viña del Mar y San Antonio. En esta estrategia a nivel nacional se espera pasar de un total de 2.400 camas a un total de 4.000 camas en el más breve plazo. En nuestra región indudablemente esto representa un desafío monumental, estamos trabajando coordinadamente con los servicios de salud para poder poner a disposición de la comunidad estas residencias sanitarias. Y reiterar que estas serán ocupadas, por personas confirmadas como casos, eventualmente sus entornos familiares que no cumplan condiciones adecuadas o que sus residencias no estén adecuadas para hacer uso efectivo de la cuarentena”.

En ese contexto, la autoridad sanitaria indicó que solicitarán el auxilio de la fuerza pública si fuese necesario. Las residencias habilitadas, en este momento, permiten disponer de una capacidad suficiente para iniciar este trabajo. También se indicó que va a ser necesario contar con más residencias, y es por eso que la Subsecretaría de Salud Pública ha dispuesto también el apoyo en la Provincia de San Antonio y de personal calificado para ayudar a coordinar directamente esta estrategia.