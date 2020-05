Diversos temas como el acopio y entrega de las cajas de alimentos, el traslado de pacientes COVID19 positivo a las residencias sanitarias que se establecerán en la región de Valparaíso y la Encuesta Nacional Urbana de Victimización fueron algunos de los temas que tocaron las autoridades regionales en su balance diario.

Se aplicará estrategia piloto en la región de Valparaíso para aislar a casos activos en residencias sanitarias.

Es a esta primera materia a la que se refirió el Jefe de la Defensa para la región de Valparaíso, Contraalmirante Yerko Marcic, dando a conocer el trabajo conjunto que se está realizando: “Por su parte, las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad Pública se están preparando para brindar todo el apoyo que sea necesario en el proceso de acopio y entrega de las cajas con complementos alimenticios que se encuentra gestionando el Gobierno Regional”.

Fiscalizaciones

Durante la jornada de ayer en los 27 puntos de control sanitario fueron controladas 56.402 personas, 988 buses, 33.528 vehículos, se cursaron 79 sumarios sanitarios por incumplimiento de cuarentena, 27 sumarios sanitarios por uso de segunda vivienda, y 707 derivaciones a primer domicilio.

En el cordón sanitario de San Antonio, las últimas 24 horas se controlaron a 22.916 personas, 64 buses y 17.063 vehículos, se cursaron 44 sumarios sanitarios por incumplimiento de cuarentena y se derivaron a 502 vehículos.

Respecto al flujo vehicular y según el reporte de las concesionarias de las autopistas, ayer ingresaron 14.204 vehículos y salieron de la región un total de 14.444 vehículos.

En referencia, al control de segundas viviendas, la patrulla móvil, ayer efectuó fiscalización en las comunas de Papudo, Zapallar y Cartagena, de 16 viviendas y realizaron 24 controles de identidad, cursándose 4 sumarios sanitarios, por no acreditar vivienda principal.

Por otro lado, la patrulla de control de cuarentena fiscalizó 34 viviendas en las comunas de Viña del Mar y San Antonio y realizó 38 controles de identidad, no detectando incumplimientos.

En cuanto al toque de queda, hubo 159 infractores. Dichos infractores son 63 de la Provincia de Valparaíso, 20 de Quillota, 32 de San Antonio, 10 de Petorca, 10 de Marga Marga, 6 de Los Andes, y 18 de San Felipe de Aconcagua.

El Intendente Regional, Jorge Martínez informó sobre los resultados regionales de la Encuesta Nacional Urbana de Victimización, indicando que “la Región de Valparaíso es una de las regiones, considerando su volumen, que más disminuyó la cantidad de hogares que durante el año 2019 fue victimizado. Se disminuyó en un 3,3% que es una cantidad muy grande y que no teníamos esta cifra de orden y magnitud desde el año 2013. El Presidente de la República instruyó diversos sistemas. El Sistema Táctico Operativo Policial, donde las comunidades, la sociedad civil, las autoridades en conjunto con las policías podemos focalizar los delitos. Procurar que aumentaran las denuncias, aumentar el número de detenidos y disminuir los delitos para que las personas tuvieran menos victimización de sus hogares. La Región de Valparaíso se constituye en un ejemplo, pero no nos quedamos satisfechos con esto. Creemos que la tarea aún debe avanzar mucho más. Estos números tenemos que bajarlos mucho más. Y es tarea mixta, es en conjunto con la sociedad civil, en conjunto con usted que está en su casa”.

Además se refirió a la entrega de cajas de suplemento alimentario que beneficiarán a 160 mil familias señalando que “Este es un tema que hemos conversado con los consejeros regionales que en conjunto conformamos el Gobierno Regional, con el Ministerio del Interior y hace un mes atrás comenzamos a trabajar en las líneas centrales de la ejecución de nuestro Presupuesto, dónde íbamos a enfocar los esfuerzos presupuestarios del Gobierno Regional y ahí está lo que hemos hecho con los camiones aljibes, el plan Pro Empleo, entre otros y este apoyo suplementario. Estamos muy contentos del trabajo y el apoyo de los 38 alcaldes y la suma del esfuerzo del Gobierno Regional más el Gobierno central nos va a dar una cantidad regionalmente histórica que va a generar una cadena logística que nunca hemos visto en la región ni siquiera para los grandes terremotos en el país. Se ha armado una cadena logística de estas proporciones y esperamos la colaboración y comprensión de todos. Y además señalar que sé y me he comunicado con ellos que los empresarios, el mundo privado también va a hacer un aporte importante en materia de cajas. Por eso me atrevo a hablar de las 160 mil cajas para la región”.

Actualización de cifras

Finalmente, el Seremi de Salud (S) Jaime Jamett inició su cuenta señalando que “se han identificado 154 nuevos casos de COVID19 positivo, totalizando al momento 2.730 casos para la región de Valparaíso. De esos, 73 corresponden a mujeres y 81 casos corresponden a hombres”.

Además, informó el detalle por provincia y por comuna indicando que “Provincia de Los Andes 10 casos confirmados, divididos en 8 casos en la comuna de Los Andes y dos casos en la comuna de Rinconada. Provincia de Marga Marga 26 casos confirmados, 16 para la comuna de Quilpué, 9 casos para Villa Alemana y un caso para la comuna de Limache. Provincia de Petorca 3 casos confirmados, 2 en la comuna de Cabildo y un caso en la comuna de Petorca. Provincia de Quillota 3 casos confirmados, uno para la comuna de Hijuelas, uno para la comuna de Nogales y uno para la comuna de Quillota. Provincia de San Antonio 37 casos confirmados, 36 casos en la comuna de San Antonio y uno en la comuna de Santo Domingo. Provincia de San Felipe 13 casos confirmados, 6 en la comuna de Llay Llay, 3 casos en San Felipe, 3 casos en la comuna de Santa María y un caso en la comuna de Putaendo. Provincia de Valparaíso 61 casos confirmados, 33 casos en la comuna de Viña del Mar, 20 casos en la comuna de Valparaíso, 6 casos en la comuna de Quintero, un caso en la comuna de Puchuncaví y un caso en la comuna de Concón. Región Metropolitana un caso trasladado a nuestra región totalizando 154 casos nuevos como dije anteriormente”.

Durante las últimas 24 horas, han fallecido en la región de Valparaíso dos personas, en ambos casos corresponden a varones. Uno de 61 años de edad y el otro de 62 años de edad, el primero falleció en el Hospital Gustavo Fricke y el segundo en el Hospital Carlos Van Buren de Valparaíso. En ambos casos los pacientes tenían condiciones médicas de base que eran muy complejas y que por supuesto fueron determinantes en su fallecimiento.

Respecto a los casos activos y casos recuperados, la autoridad sanitaria explicó que “los casos activos en la región corresponden a 676 y en este punto quisiera precisar algunos de los conceptos que han causado dudas respecto de los informes anteriores. Los casos activos corresponden a un concepto epidemiológico utilizado para focalizar las estrategias que se utilizan en la región con el mejor uso de los recursos disponibles y en ese sentido son esenciales en la estrategia de residencias sanitarias que informaré a continuación. Los casos activos de la región y de acuerdo a la referencia que el informe epidemiológico número 20 del Ministerio de Salud, que se consolida cada tres días y que es revisado y publicado por el Ministerio de Salud con esa frecuencia entre el 13 y el 24 de mayo, es decir 14 días atrás desde que se pesquisa el contagio donde las personas tienen un alto potencial de contagiar la enfermedad aun siendo asintomáticos, corresponde a 676”.

Añadió que “para no incurrir en errores a la población y también a los medios de comunicación, no es posible hacer sumas o restas lineales respecto de los casos totales informados. Este concepto epidemiológico esta cruzado por una variable de tiempo, por lo tanto no es posible hacer esa correlación para evitar errores de difusión en la información.

Pacientes hospitalizados. En las últimas 24 horas se mantienen en las Unidades de Cuidados Intensivos de la región, 73 pacientes en UCI y 21 pacientes en UTI. Casos de trabajadores de la salud, en el mismo periodo de tiempo se han confirmado un total de 554 casos de trabajadores de la salud y 105 se mantienen en observación”.

Asimismo, sobre la estrategia de residencias sanitarias Jamett detalló que “es una estrategia piloto en la región de Valparaíso, de la cual depende absolutamente la eficacia de nuestras medidas sanitarias. En ese contexto, es tan la importancia que esta tiene que los directores de los servicios de salud se encuentran habilitando en el más breve plazo, nuevas residencias sanitarias. En ese sentido actualmente se encuentra disponible el Hotel O´Higgins como informé ayer que tiene un total de 68 personas en la residencia y han egresado de ella otras 59. Por lo tanto es un proceso dinámico, permanente y de protección a la salud de las personas. En ese contexto quiero informar que se están habilitando en el más breve plazo y eso es entre hoy y mañana, residencias sanitarias que no informaré por motivos evidentes, en las comunas de San Antonio y en la comuna de Valparaíso”.

Finalmente, aclaró que “sin prejuicio de aquello la estrategia de residencia sanitaria está enfocada fundamentalmente al tratamiento de casos identificados como activos y es por eso que esta información que di anteriormente se vuelve tan relevante para poder ayudar a las persona a desplazarse a un lugar seguro. Es cierto que existen medidas coercitivas que aplicar, sin embargo quisiera hacer un llamado a la ciudadanía, si usted está confirmado o es un caso sospechoso de COVID19 y no tiene las condiciones en su domicilio adecuadas para hacer su reposo, como una medida de prevención, como un acto de responsabilidad hacia usted mismo es necesario que ingrese a esta residencia, proteja a su grupo familiar, proteja a su población, proteja a sus vecinos. Esto es un acto de la más absoluta responsabilidad y debemos empezar a aplicarlo”.

Equipos de la autoridad sanitaria en las próximas horas comenzaran cada punto de estas tres comunas, en cada uno de los casos que la georreferenciación indica para poder invitarlos en primer lugar a ingresar a estas residencias y por supuesto queremos contar con la colaboración de todos ustedes.