Tras la aprobación de los cuatro mil millones de pesos en el Consejo Regional para la compra y distribución de mercadería en cajas por las 38 comunas de la región, la Consejera Regional Nataly Campusano y la diputada Camila Rojas oficiaron a autoridades de la zona para exigir que en esta ayuda se incluyan elementos de higiene menstrual.

En el documento, dirigido al Intendente Jorge Martínez y a la Seremi de la Mujer y Equidad de Género, Valentina Stagno, las representantes del Frente Amplio solicitan que toallas higiénicas, tampones o copas menstruales sean incorporadas a la mercadería, al ser elementos básicos y esenciales en la cotidianeidad de las mujeres, quienes representan al 51% de la población. En esta línea, la consejera Campusano indicó que:

"No incorporar elementos de higiene menstrual en la caja es simplemente invisibilizar al 51% de la población, a niñas, adolescentes y mujeres. Recordar que hoy estamos en una crisis económica y muchas mujeres no pueden costear estos elementos que son de primera necesidad. Es por eso que hemos oficiado a las autoridades competentes para que puedan ejercer su rol y poder proteger en esta materia a las mujeres que hoy día necesitan estos elementos de primera necesidad".

Sumado a ello, la diputada Rojas destacó que estos artículos se venden a un alto precio en el mercado y son parte de las necesidades básicas en materia de salud pública para las mujeres.

AUDIO Nataly Campusano Camila Rojas

“Las toallas higiénicas, tampones, copas, son parte de la higiene menstrual y, por tanto, son un elemento de primera necesidad para las niñas y mujeres. Y aunque formalmente el gobierno no las ha considerado como una necesidad básica y no las ha incluido en las canastas que se han entregado hasta son un derecho de salud pública con el que las niñas y mujeres deberían contar, porque son esenciales en su vida, e implican un costo no menor”, sostuvo.

Asimismo, en el oficio las representantes solicitan la incorporación de preservativos masculinos o femeninos, respaldando una salud sexual y reproductiva de calidad en este periodo que hoy no está siendo velado por ninguna entidad pública.