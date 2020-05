Durante la mañana del viernes 29 de mayo se dio inicio al operativo que realizará personal del Gobierno Regional, Seremía de Salud y las Fuerzas Armada y de Orden y Seguridad Pública, entorno al traslado de pacientes diagnosticados con covid-19 a las residencias sanitarias dispuestas en la región de Valparaíso.

De esta manera inicia estrategia de aislamiento centralizado para la región de Valparaíso, principalmente enfocado en las comunas de Valparaíso, Viña del Mar y San Antonio

En este sentido, el Jefe de la Defensa para la región de Valparaíso, Contraalmirante Yerko Marcic, señaló: “Estamos trabajando en el proceso de entrevistas y traslado de pacientes Covid positivo a las residencias sanitarias habilitadas en la región, este enorme trabajo lo estamos llevando a cabo en equipo, bajo la dirección de nuestro Seremi de Salud y esperamos pueda ayudar a muchas personas a recuperarse de buena forma de esta enfermedad”.

Fiscalizaciones

Durante la jornada de ayer en los 27 puntos de control sanitario fueron controladas 58.126 personas, 711 buses, 31.093 vehículos, se cursaron 26 sumarios sanitarios por incumplimiento de cuarentena, 24 sumarios sanitarios por uso de segunda vivienda, y hubo 634 derivaciones a primer domicilio.

En el cordón sanitario de San Antonio, las últimas 24 horas se controlaron a 20.213 personas, 111 buses y 15.292 vehículos, se cursaron 17 sumarios sanitarios por incumplimiento de cuarentena y se devolvieron 423 vehículos a su lugar de origen.

Respecto al flujo vehicular y según el reporte de las concesionarias de las autopistas, ayer ingresaron 14.398 vehículos y salieron de la región un total de 14.214 vehículos.

En referencia al control de segundas viviendas, la patrulla móvil, ayer efectuó fiscalización en las comunas de El Tabo y Petorca, controlándose 12 viviendas y realizandose 31 controles de identidad, cursándose 1 sumario sanitario, por no acreditar vivienda principal en ese lugar.

Por otro lado, la patrulla de control de cuarentena fiscalizó 34 viviendas en las comunas de Viña del Mar y San Antonio y realizó 38 controles de identidad, no detectando incumplimientos.

En cuanto al toque de queda, hubo 132 infractores. Dichos infractores son 54 de la provincia de Valparaíso, 14 de Quillota, 28 de San Antonio, 3 de Petorca, 13 de Marga Marga, 6 de Los Andes, y 15 de San Felipe de Aconcagua.

Actualización de cifras

El Seremi de Salud (S) Jaime Jamett inició su cuenta señalando que “en las últimas 24 horas se han presentado en la región de Valparaíso un total de 112 casos nuevos, registrando al momento un total de 2.842 casos para la región de Valparaíso. De estos 51 casos corresponde a mujeres y 61 casos corresponden a hombre.

En cuanto a la distribución por provincia y comunas el desglose es el siguiente

Provincia de Los Andes 8 casos nuevos, comuna de Los Andes 7 y comuna de Rinconada uno.

Provincia de Marga Marga 13 casos nuevos, comuna de Quilpué 7 casos, comuna de Villa Alemana 5 casos y comuna de Olmué un caso.

Provincia de Petorca 2 casos nuevos, un caso en la comuna de Petorca y un caso en la comuna de Cabildo.

Provincia de Quillota 6 casos nuevos, 2 casos en la comuna de Hijuelas, 2 casos en la comuna de Quillota y 2 casos en la comuna de La Calera.

Provincia de San Antonio 12 casos nuevos, 10 casos en la comuna de San Antonio y 2 casos en la comuna de Cartagena.

Provincia de San Felipe 12 casos nuevos, 11 casos en la comuna de San Felipe y un caso en la comuna de Putaendo.

Provincia de Valparaíso 57 casos nuevos, 30 casos en la comuna de Viña del Mar, 25 casos en la comuna de Valparaíso y 2 casos en la comuna de Concón.

Casos trasladados desde la Región Metropolitana un caso proveniente de la comuna de Santiago, caso confirmado desde la sexta región, un caso de la comuna de Doñihue. Total de casos 112.

El Seremi de Salud (S) Jaime Jamett informó que “lamentamos anunciar el fallecimiento de un nuevo caso, una persona de sexo masculino de 80 años de la comuna de San Antonio, quien falleció en el Hospital Carlos Van Buren en las últimas horas”.

Sobre los casos activos acumulados indicó “mantenemos el reporte de acuerdo al informe epidemiológico 20 del Ministerio de Salud, 676 casos activos. Pacientes en Unidades de Cuidados Intensivos, 79 pacientes. Pacientes en unidades UTI, 21 pacientes. Finalmente señaló que respecto al personal de la salud se han confirmado como positivo al momento, 559 funcionarios. Casos que se encuentran en seguimiento, 111”.

Sistema de residencias sanitarias

El Seremi de Salud (S) Jaime Jamett comentó en relación a las Residencias Sanitarias que “nuestra Subsecretaria de Salud Pública en las próximas horas anunciará la apertura y funcionamiento de los nuevos recintos, por lo tanto será ella quien se extenderá en esa situación. Importante señalar que hasta este momento se mantienen 78 personas en residencias sanitarias otras 71 han sido egresadas de esos recintos.

Además al día de ayer se han realizado 5.233 fiscalizaciones y se mantiene el número de sumarios sanitarios informado el día de ayer.

Consultado el Intendente Regional, Jorge Martínez sobre el hecho policial ocurrido este jueves en Valparaíso donde una mujer recibió un impacto de bala que provocó la pedida de su hijo en gestación, indicó que “nosotros hemos adoptado dos medidas inmediatamente. A través de la Gobernación de Valparaíso, tomar contacto con la familia para prestar toda la ayuda y recurrir al Sistema de Protección de Víctimas para poder apoyar a esta familia, que lo está pasando pésimo, y en segundo lugar, presenté como Intendente Regional una querella criminal contra todos los que resulten responsables por esta balacera, que terminó con la muerte de una criatura que estaba por nacer y con su madre hospitalizada con lesiones graves. Nosotros lo hemos dicho y lo hemos reiterado en distintas ocasiones y lo han dicho las policías. El combate contra el crimen organizado y contra el tráfico de drogas es un combate muy duro”.

Además se refirió al Fondo de Medios de Comunicación, que es organizado y dirigido por la Seremía de Gobierno de la Región de Valparaíso señalando que “ya se han incrementado los fondos en más de un diez por ciento. Estamos esperando que el Consejo Regional apruebe la selección hecha por la Seremía respectiva como todos los años, y por cierto, tengo una reunión pendiente con la presidenta de la Archi y me quiero reunir a la brevedad con los demás sectores de las comunicaciones para ver cómo desde el Gobierno Regional o desde el Gobierno central podemos llegar a ellos, porque la existencia de los medios de comunicación, todos, pero en particular los comunitarios, los más cercanos a las personas, reflejan no solamente una buena herramienta para transmitir la información que la comunidad requiere tener en estos minutos tan graves e históricos en el mundo, sino también para recoger de ellos sus principales problemáticas. Así que la tarea de la comunicación, que tiene muchos fines, por cierto, es fundamental para nosotros. Así que poder decirles a los medios de comunicación que una de nuestras tareas estratégicas, fundamentales, es poder apoyarlos con todo, lo que los recursos nos permitan. Los recursos son escasos, pero les puedo asegurar que están dentro de la agenda al menos de este Intendente”.