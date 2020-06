En una nueva jornada, de emergencia sanitaria el Jefe de Defensa Nacional (JEDENA) para la Región de Valparaíso, Contraalmirante Yerko Marcic junto al Intendente Regional, Jorge Martínez y al Seremi de Salud (S) Jamie Jamett, entregaron su balance con respecto al manejo de la emergencia para combatir al COVID-19.

En el contexto de la emergencia sanitaria, esta mañana fue promulgada la ley de portabilidad financiera, con lo cual las personas y pymes podrán buscar mejores alternativas de financiamiento.

En la oportunidad, el Contraalmirante Marcic señaló que “durante esta jornada, las Fuerzas Armadas, de Orden y Seguridad, continuarán brindando seguridad a las residencias sanitarias que han sido implementadas en la región. Además, seguirán efectuando tareas de apoyo para la distribución de las cajas de complementos alimenticios y quiero agregar en este sentido que, para poder cumplir con esta tarea, seguimos trabajando codo a codo junto con el gobierno regional, los alcaldes, las fuerzas armadas, de orden y seguridad; y también con las organizaciones de voluntarios civiles que están ayudando muy gentilmente”.

Asimismo, agregó que: “dado que se han anunciado bajas temperaturas para los próximos días, quiero pedirle a los habitantes de la región que se cuiden, que si no tienen que salir, no lo hagan. Necesitamos de su colaboración y compromiso para evitar contagios, estamos viviendo tiempos difíciles de pandemia y queremos evitar lamentar más personas fallecidas”.

Fiscalizaciones

Durante la jornada de ayer en los 27 puntos de control sanitario fueron controladas 39.629 personas, 846 buses, 17.599 vehículos, se cursaron 3 sumarios sanitarios por incumplimiento de cuarentena, 8 sumarios sanitarios por no uso de mascarilla, en el transporte público, 8 sumarios sanitarios por uso de segunda vivienda, y hubo 308 derivaciones a primer domicilio.

En el cordón sanitario de San Antonio, las últimas 24 horas se controlaron a 18.508 personas, 105 buses y 14.656 vehículos, se cursaron 45 sumarios sanitarios por incumplimiento de cuarentena y se devolvieron 575 vehículos a su lugar de origen.

Respecto al flujo vehicular y según el reporte de las concesionarias de las autopistas, ayer ingresaron 14.308 vehículos y salieron de la región un total de 14.693 vehículos.

En referencia al control de cuarentena, la patrulla móvil fiscalizó 23 viviendas en las comunas de San Antonio y Valparaíso y se realizaron 28 controles de identidad, sin detectar incumplimientos de cuarentena.

En cuanto al toque de queda, hubo 76 infractores. Dichos infractores son 35 de la provincia de Valparaíso, 18 de San Antonio, 9 de Quillota, 6 de los andes, 4 de Petorca, 3 de Marga Marga y 1 de San Felipe de Aconcagua.

El Intendente Regional, Jorge Martínez se refirió a la promulgación, realizada por el Presidente Sebastián Piñera de la Ley de Portabilidad Financiera, señalando que “permite que las personas y las pymes, que tienen créditos con las instituciones financieras, se puedan cambiar de una forma más fácil, mucho más rápida y mucho más barata, de una institución a otra que le ofrece mejores condiciones, evitando tener que pagar el alto costo que normalmente incurre una persona para poder realizar este trámite cuando le ofrece mejores condiciones. Esto permite, en definitiva, hacer un refinanciamiento de crédito más expedito, reducir los trámites y costos y que también, no solo las personas naturales, que tenemos créditos, podemos renegociar ahora en mejores condiciones, sino que también todas las pequeñas microempresas también pueden renegociar. Los costos son enormes y se van a reducir en más de un 60% y el tiempo casi a la mitad. ¿Quiénes se van a beneficiar con esta medida? Por ejemplo, el 97% de la población adulta de nuestra región que tiene algún producto financiero”.

Además indicó que “en Chile cerca de casi cinco millones de personas que tienen cuentas corrientes pueden buscar a alguien que les ofrece mejores condiciones y cambiarse y los trámites lo van a ser las respectivas instituciones. Más de un millón de hogares que poseen créditos hipotecarios. El 96,2% de las pymes que tienen algún producto financiero. Más de 2,6 millones de hogares con créditos de consumo. Más de 200 mil hogares con créditos automotrices, que es cerca de un tercio de la clase media. En definitiva, hoy día puede cada uno de nosotros y nuestros pequeños y medianos empresarios puede ir a distintas instituciones con los instrumentos que tiene, con sus créditos hipotecarios, sus líneas de crédito, préstamos de consumo, buscar mejores alternativas. Esta es una ley tremenda en los momentos que estamos viviendo, dentro de un gran paquete de medidas económicas y sociales que ha adoptado el Gobierno, para combatir esta crisis económico social que nace por esta pandemia de salud que estamos enfrentando y podamos renegociar todas nuestras deudas en mucho mejores condiciones con mayor plazo, con menos intereses y se abre la competencia de todas las instituciones financieras”.

Actualización de cifras

El Seremi de Salud (S) Jaime Jamett indicó en el reporte regional diario del Ministerio de Salud que en las últimas 24 horas se registran 174 nuevos casos confirmados a nivel regional, totalizando para la Región de Valparaíso 3.769 casos.

De estos casos nuevos 151 con síntomas y 23 se encuentran asintomáticos.

En cuanto a la distribución por provincia y comunas el desglose es el siguiente:

Provincia de Valparaíso 71 casos: 1 caso Casablanca, 2 en Concón; 2 en Quintero; 41 en Valparaíso; 25 en Viña del Mar.

Provincia de Marga Marga 15 nuevos casos: 2 en Limache; 1 en Olmué 8 en Quilpué; 4 en Villa Alemana.

Provincia de San Antonio 13 casos: 2 El Quisco; 1 en El Tabo; 9 San Antonio y 1 caso Santo Domingo

Provincia de Los Andes 37 casos nuevos: 8 en Calle Larga; 20 en Los Andes; 4 en Rinconada, 5 en San Esteban.

Provincia de Quillota 5 casos nuevos: 2 en La Calera; 1 en La Cruz; 2 en Quillota.

Provincia de San Felipe 26 nuevo caso: 19 en San Felipe, 1 caso de Catemu, 3 casos de Llay Llay, 2 de Panquehue, 1 caso de Santa María.

Provincia de Petorca 4 nuevo caso: 4 en Petorca

Otras regiones

1 caso de El Monte, Talagante

1 caso de Melipilla

1 caso de Providencia, Santiago

En relación al reporte consolidado Número 22 indica:

Pacientes hospitalizados en Unidades de Cuidados Intensivos: 92 pacientes.

Trabajadores de la salud confirmados hasta el momento: 612 casos.

Pacientes de la salud en estudio 129 casos

Casos activos 806 que corresponden al 3,6%del total de casos acumulados en la región.

Tasa de mortalidad 3,6 fallecidos cada 100 mil habitantes lo que está bajo la media nacional que es de 5,7 fallecidos por cada 100 mil habitantes.

Tasa de letalidad 2,1 fallecidos cada 100 personas enfermas de covid que es el doble de la tasa nacional que es de 1, 1 fallecidos correspondientes a cada 100 enfermos.

El Seremi de Salud (S) Jaime Jamett indicó que lamentamos informar el fallecimiento de 5 personas:

Hombre 53 años en el hospital Carlos Van Buren

Hombre 77 años, en el Hospital Carlos Van Buren

Hombre 63 años en el Hospital Gustavo Fricke

Lactante femenina de 10 meses en el Hospital San Agustín

Hombre 53 años de la comuna de La Cruz

Jamett además indicó que “en cuanto a los exámenes ha sido de conocimiento público y ha sido informado por esta secretaria regional ministerial que a la fecha que se hizo el reporte, es decir, hace 48 horas atrás existía un total de 2400 casos no reportados a lo largo y ancho de la región de Valparaíso en diferentes puntos de evaluación y laboratorios que informan exámenes PCR. Nuestro Intendente regional y el ministro de salud han insistido en tomar medidas inmediatas respecto de esa condición y se puede reportar que a este momento un total de 83% de los exámenes no reportados se encuentran resueltos quedando pendientes de resolución un total de 17% correspondiente alrededor de 400 exámenes que tienen un retraso de 4 días. Nos hemos comprometido con la región de Valparaíso a poner en el más breve plazo, no mayor a 24 horas el reporte de estos casos de manera tal de poder tomar medidas eficientes y especialmente como ha señalado nuestro ministro de salud a nivel de la atención primaria para poder contener, trazar y por supuesto aislar las personas que son positivas y pueden generar un alto riesgo de contagio de la enfermedad”.

“Se han dispuesto medidas de coordinación excepcionales para la red asistencial disponiéndose de personal especializado que trabajarán en coordinación directa con la red no solamente a nivel de los servicios de salud sino a nivel de las 38 comunas de la región”, finalizó.