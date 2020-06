Tras una nueva sesión plenaria del Consejo Regional, se aprobó la compra de camiones aljibes que se distribuirán en siete comunas de la región, en el marco de la crisis sanitaria del #Covid19 y la urgencia de contar con agua en comunidades que hoy no tienen acceso a ella por diversos motivos.

Será este jueves 4 de junio en que se repartirán camiones a las comunas de Nogales, Algarrobo y Putaendo, mientras que este viernes 5 de junio serán para Valparaíso, El Tabo, Cartagena y San Felipe. Todas estas ciudades han manifestado la urgencia de contar con un apoyo en la distribución y abastecimiento del vital elemento, no solo por la escasez hídrica que azota a algunas de ellas, sino que también por la ausencia de alcantarillado en terrenos irregulares, como campamentos y tomas.

En esta línea es que la consejera Nataly Campusano aplaudió el rápido despacho de esta iniciativa, entendiendo que el rápido avance de la pandemia hace aún más necesarias estas gestiones.

“El consejo regional se ha propuesto llegar a los distintos rincones de la región donde existe escasez hídrica, donde está la problemática que ya conocemos, la sequía en la región, como lugares hoy día que por su vulnerabilidad no tienen acceso al agua: campamentos, tomas, etc, o derechamente territorios que hoy no tienen la planificación para tener acceso a ésta. Creo que es importante que se esté pensando región, y esto es una forma también de entender la necesidad, y sobre todo cuando hoy más que nunca se requiere tener acceso al agua para poder combatir el covid-19”, señaló.

Será durante la tarde de mañana que se entregarán los cuatro camiones faltantes para Valparaíso, El Tabo, Cartagena y San Felipe, solo a la autoridad titular, para evitar las aglomeraciones.