Un vuelco radical en sus vidas están experimentando 160 familias de La Calera que se han convertido en las propietarias del proyecto “Luchando por un sueño II, que fue construido bajo el Programa del Fondo Solidario de Elección de Vivienda del Minvu y ejecutado por el Serviu regional, con una inversión superior a los 3.800 millones de pesos.

Los beneficiarios del proyecto “Luchando por un sueño II” ya pueden habitar sus casas, que les permite dejar atrás años de espera siendo allegados o arrendatarios.

Con todas las medidas de resguardo, debido a la emergencia sanitaria del coronavirus, los beneficiarios pudieron ingresar a sus hogares, evitando las aglomeraciones y encontrando las llaves en las mismas puertas que les dieron la bienvenida a sus nuevos hogares.

Una de ellas es Karen Lastra quien vivirá junto a sus dos hijos y su nieto que viene en camino en una de estas casas. “Es un proyecto que uno espera toda la vida y en el momento en que se concreta no hay palabras para expresar la emoción que uno siente. Hoy las condiciones no se dieron para estar con nuestras familias recibiendo nuestras casas, pero les transmití la emoción y somos la familia más feliz que existe hoy día”, comentó con evidente emoción.

Esta alegría fue compartida por el Director Regional del Serviu, Tomás Ochoa, quien estuvo, con la distancia social que la pandemia amerita, acompañando a las familias. En medio de estas entregas la autoridad señaló que “sentimos que estamos haciendo un aporte para enfrentar la situación que vive el país porque las familias dejan de ser allegadas, dejan de gastar recursos en un arriendo y pasan a ser propietarios”. Además Ochoa agregó que “tenemos otros proyectos en marcha, seguiremos trabajando para que aquellas familias que hoy están esperando por su casa puedan obtenerla prontamente”.

En tanto, la Seremi MINVU (s) Lugarda Ponce, destacó que, “es una gran satisfacción para nosotros poder continuar con la entrega de conjuntos habitacionales en nuestra región, ya que sabemos que con ello apoyamos a las familias que más lo necesitan. Con el proyecto “Luchando por un Sueño II”, de La Calera, sumamos alrededor de 6 condominios de viviendas entregados durante la emergencia sanitaria, aquellos corresponden a los programas Fondo Solidario de Elección de Vivienda y de Integración Social, en donde hemos beneficiado a miles de personas. Trabajo que esperamos seguir desempeñando sin mayores incoveninetes”.

Un ejemplo de este cambio positivo es Carolina Gaete ya que dejará atrás una década arrendando una propiedad para vivir en la propia. “Comprenderán que los arriendos no salen baratos y no bajan, al contrario suben. Tengo tres hijas y no es fácil, pero con esto me cambia la vida completamente y por mí me cambiaría hoy mismo porque mi sueño era tener mi casa y el sueño está hecho realidad”.

Claudia recibió en su casa a la alcaldesa Trinidad Rojo, quien también estuvo conociendo este conjunto habitacional y valoró las soluciones habitacionales que el MINVU ha estado entregando en La Calera. “Estas familias, las 160 familias, donde está Carolina que nos mostró su casa, es gente de nuestra comuna que postuló alrededor de un año y creo que eso habla por sí solo, que el Gobierno está prestando colaboración para las familias que están organizadas y ellas ahora son beneficiadas con este conjunto habitacional que, además ustedes lo ven, es tan bonito, está armonioso donde ellas van a poder compartir como familia” sostuvo la jefa comunal.

Las 160 viviendas de este proyecto llamado “Luchando por un sueño II” son de dos pisos y tienen un tamaño de 45 metros cuadrados. Además, sus residentes podrán disfrutar de la vida en comunidad en los espacios de áreas verdes, juegos infantiles y la sede social que desde ahora está disponible para ellos.