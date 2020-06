Durante el balance regional que realizan el Jefe de Defensa Nacional (JEDENA) para la Región de Valparaíso, Contraalmirante Yerko Marcic junto al Intendente Regional, Jorge Martínez y al Seremi de Salud (s) Jaime Jamett, entregaron las cifras y nuevas medidas con respecto al manejo de la emergencia para combatir al COVID- 19 en la región.

El día jueves 4 de junio comenzó el retorno de residentes de Juan Fernández que se encontraban en el continente, traslados que se realizaran en 3 grupos hasta mañana sábado.

En la oportunidad, el Contraalmirante Marcic informó a la comunidad qué “el día de ayer se inició el retorno a Juan Fernández de 24 residentes que se encontraban en el continente, este regreso a la isla se hará en tres grupos, el primero se realizó ayer vía aérea, hoy se está trasladando al segundo grupo y mañana viaja el último grupo”.

Respecto al apoyo de las Fuerzas Armadas, de Orden y Seguridad Pública, entrego su reconocimiento a, “Carabineros de Chile y a la Policía de Investigaciones por los logros investigativos obtenidos, que han permitido, esta semana, capturar peligrosos delincuentes en la región y también permitió desvaratar una red de tráfico de drogas. Esta importante labor se suma a las tareas de orden y seguridad, relacionadas con el resguardo de la infraestructura crítica, patrullajes preventivos, protección de las residencias sanitarias, protección de la cadena logística, entre otras cosas”.

Además reiteró en el trabajo en conjunto que se realiza con el Gobierno Regional en distribución de las cajas de alimentos, “ayer se transportaron más de siete mil cajas en la región, las que fueron entregadas a 13 alcaldes para su distribución a las familias más necesitadas de sus comunas y hoy sigue el apoyo con cerca de 7.500 cajas”. Fiscalizaciones

Durante la jornada de ayer en los 27 puntos de control sanitario fueron controladas 36.886 personas, 732 buses, 17.006 vehículos, se cursaron 17 sumarios sanitarios por incumplimiento de cuarentena, 2 sumarios sanitarios por no uso de mascarilla en el transporte público, 30 sumarios sanitarios por uso de segunda vivienda, y hubo 176 derivaciones a primer domicilio.

En el cordón sanitario de San Antonio, las últimas 24 horas se controlaron a 15.957 personas, 70 buses y 12.660 vehículos, se cursaron 32 sumarios sanitarios por incumplimiento de cuarentena y se devolvieron 473 vehículos a su lugar de origen.

Respecto al flujo vehicular y según el reporte de las concesionarias de las autopistas, ayer ingresaron 13.967 vehículos y salieron de la región un total de 13.908 vehículos. particularmente, ayer por la ruta 68 salieron más vehículos livianos de los que ingresaron y salieron menos camiones de los que ingresaron.

En referencia al control de cuarentena, la patrulla móvil fiscalizó 78 viviendas en las comunas de San antonio y Valparaíso y se realizaron 78 controles de identidad, detectando un incumplimiento de cuarentena.

En cuanto al toque de queda, hubo 77 infractores. dichos infractores son 38 de la provincia de Valparaíso, 17 de San Antonio, 5 de Quillota, 5 de Los Andes, 4 de Petorca, 4 de Marga Marga y 4 de San Felipe de Aconcagua.

El Intendente Regional, Jorge Martínez se refirió al aumento de casos y la importancia de la colaboración de la ciudadanía para disminuir la curva y cuidar principalmente a la población de riesgo señalando que “Solidaridad con ellos significa tener mucha precaución, ser cuidadosos, no salir cuando no se debe, no propagar el virus en nuestra región. Ha estado aumentando el número de contagiados y fallecidos y eso se debe básicamente a gente irresponsable que además no es solidaria. La solidaridad no solo consiste en dar alimentos, en repartir cajas, en dar bonos o en apoyar el empleo. Eso es fundamental para que se puedan mantener las condiciones de calidad de vida de las personas, así como el apoyo a los centros hospitalarios. Solidaridad significa preocuparse del vecino. Si el vecino es una persona mayor que vive sola, tomando las debidas precauciones, hay que saber cómo está. Si tiene que hacer un trámite la mejor ayuda es hacerlo por él o indicarle cómo hacerlo. Si tiene alguna necesidad o algún problema, dar aviso a la autoridad sanitaria, a las policías.

Además agrego que “la primera solidaridad es que exigimos, ya no pedimos sino conminamos conforme a la ley, en la solidaridad de evitar contagiar al prójimo, y si se contagia al prójimo es básicamente por personas jóvenes que salen innecesariamente de sus domicilios, que no usan mascarillas, que han sido sorprendidos en horas de toque de queda, se juntan a hacer actividades en casas y van todos los días a los supermercados. Hay que decir basta, ese es el repudio social. Necesitamos que cada ciudadano le haga saber a esa persona que lo que está haciendo puede matar a una persona en esta región. Sin agredir, sin violencia, pero basta una mirada para poder indicarle a quien está haciendo daño, a quien puede elevar la curva de contagios y de gente que pierde la vida. Eso se debe básicamente a irresponsables que no son solidarios”. Actualización de cifras

El Seremi de Salud (S) Jaime Jamett indicó en el reporte regional diario del Ministerio de Salud que en las últimas 24 horas se registran 249 nuevos casos confirmados a nivel regional, totalizando para la Región de Valparaíso 4.266 casos.

De estos casos nuevos 233 con síntomas y 16 se encuentran asintomáticos

En cuanto a la distribución por provincia y comunas el desglose es el siguiente:

Provincia de Valparaíso 70 casos: 1 caso en Casablanca, 1 en Concón; 2 Puchuncaví, 4 en Quintero; 38 en Valparaíso; 24 en Viña del Mar.

Provincia de San Antonio 57 casos: 1 en Algarrobo; 1 Cartagena, 7 El Quisco; 9 en El Tabo; 34 San Antonio, 5 Santo Domingo.

Provincia de San Felipe 37 nuevo caso: 2 en Catemu, 6 Llay Llay, 7 Putaendo, 20 en San Felipe, 2 en Santa María.

Provincia de Marga Marga 29 nuevos casos: 11 en Limache; 9 en Quilpué; 9 en Villa Alemana.

Provincia de Los Andes 23 casos nuevos: 1 en Calle Larga; 12 en Los Andes; 7 en Rinconada, 3 San Esteban

Provincia de Quillota 20 casos nuevos: 4 en Hijuelas; 5 en La Calera; 2 en La Cruz, 1 en Nogales; 8 en Quillota.

Provincia de Petorca 10 nuevo caso: 2 Cabildo, 4 La Ligua, 2 Papudo, 2 en Petorca.

Otras regiones:

2 Santiago: 1 caso de Las Condes, 1 caso de Ñuñoa

1 Maipo: 1 caso de San Bernardo

Fallecidos informados 5 junio: el total regional es de 88. Lamentamos informar el fallecimiento de 10 nuevos casos

Mujer 85 años de la comuna Quilpué

Hombre 82 años comuna de Villa Alemana

Mujer 89 años comuna de Viña del Mar

Hombre 60 años comuna de Hijuelas

Hombre 69 años comuna de Valparaíso

Hombre 78 años comuna de La ligua

Hombre 90 años comuna de San Felipe

Mujer 81 años comuna de Viña del Mar

Mujer 59 años comuna de Los Andes

Mujer 87 años comuna de Valparaíso

Sobre personal de salud:

A nivel regional

Casos positivos: 656

En estudio: 130

Sobre los casos:

Pacientes hospitalizados en Unidades de Cuidados Intensivos: 92 pacientes, hasta las 9:00 horas de hoy viernes 5 de junio.

Exámenes PCR a nivel regional Total 31.702 de los cuales el 13,5% han resultado positivo y el 86,5% han resultado negativo.

El Seremi (S) Jaime Jamett señaló en relación a la capacidad de testeo PCR de la red y recogiendo las inquietudes así como propuestas formuladas por diferentes organizaciones científicas, académicas y también gremiales como el Colegio Médico Regional, indicó que “frente a las recomendaciones y nuevas estrategias que se han dispuesto para fortalecer la atención primaria para la Región de Valparaíso se han establecido las siguientes metas regionales:

Aumentar la capacidad de testeo actual y multiplicarla por cuatro en las próximas semanas, esto es pasar de una tasa de 33 exámenes cada 100 mil habitantes; que representan un promedio de 600 exámenes diarios a una meta de testeo de 120 exámenes cada 100 mil habitantes que representa una cantidad promedio de 2300 exámenes por día. Para esto se están afinando las estrategias para poder realizarlos lo más cerca del territorio comunal, coordinando acciones con la red integrada de salud.

Agregando que “la meta regional es reducir cuatro veces el tiempo de resultado exámenes PCR. El promedio actual es de 5 días y se ha propuesto una meta regional de testeo en un plazo máximo de 24 horas. Esta exigencia que estamos haciendo a nuestra red integrada de laboratorios, que al día de hoy está compuesta por 14 instituciones representa exigentes estándares de atención que van a permitir controlar e identificar con mayor precisión y efectividad los casos que se detecten como positivo en la región. Esta misma estrategia hoy inicia sus operaciones el laboratorio PCR del Hospital Eduardo Pereira con una capacidad de 70 exámenes diarios y en las próximas semanas va a ser ampliada a una capacidad de 300 diarios descargando la red de PCR regional y mejorando su capacidad de respuesta. También nos encontramos próximo a la apertura del laboratorio regional de la Universidad de Playa Ancha con una capacidad de 100 exámenes diarios y operará conjuntamente con el IST, fundamentalmente para procesar exámenes de pacientes provenientes de instituciones que tenga trabajadores afectados por esta condición descargando la red asistencial PCR de la región”.