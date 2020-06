El Jefe de Defensa Nacional (JEDENA) para la Región de Valparaíso, Contraalmirante Yerko Marcic junto al Intendente Regional, Jorge Martínez y al Seremi de Salud (S) Jamie Jamett, entregaron un nuevo balance con respecto a la estrategia para combatir al COVID-19.

Actualmente se encuentran disponibles las residencias sanitarias del Hotel O'Higgins, Queen Royal, Gala, Puerto Mayor, Enjoy de San Antonio y Howard Johnson en Rinconada.

En la oportunidad, el Contraalmirante Marcic se refirió a la cuarentena que se implementará a contar de mañana en la comuna de San Antonio, indicando que: “no es un juego, es la medida sanitaria más extrema que existe e implica que no se debe salir a la calle. Las personas no podrán seguir haciendo su rutina normal, los habitantes de la región deben entender que no deben concurrir a la comuna de San Antonio y quienes habitan esa comuna deben entender que no deben salir. Es así de claro y drástico. Para quienes no tengan la suficiente autodisciplina y no puedan vencer la tentación de salir, las Fuerzas Armadas, de Orden y Seguridad junto con el personal de la Seremi de Salud ejerceremos una fuerte fiscalización y aplicaremos las sanciones que corresponden”.

Asimismo, agregó, “Tengan presente que todo esto se está haciendo para cuidar su vida, las Fuerzas Armadas de Orden y Seguridad, así como el personal de la Salud, han dejado atrás a sus familias para ayudarlos en esto, para salvar sus vidas, ellos merecen que quienes deban cumplir la cuarentena lo hagan, es un gesto de respeto por la vida”.

Fiscalizaciones

Durante la jornada de ayer en los 27 puntos de control sanitario fueron controladas 26.996 personas, 174 buses, 11.438 vehículos, se cursaron 14 sumarios sanitarios por incumplimiento de cuarentena, 7 sumarios por no uso de mascarilla en el transporte público, 30 sumarios sanitarios por uso de segunda vivienda y hubo 208 derivaciones a primer domicilio.

En el cordón sanitario de San Antonio, las últimas 24 horas se controlaron a 8.790 personas, 14 buses y 6.659 vehículos, se cursaron 18 sumarios sanitarios por incumplimiento de cuarentena y se devolvieron 342 vehículos a su lugar de origen.

Respecto al flujo vehicular y según el reporte de las concesionarias de las autopistas, ayer ingresaron 4.470 vehículos y salieron de la región un total de 4.686 vehículos.

En referencia al control de cuarentena, la patrulla móvil fiscalizó 14 viviendas en las comunas de villa alemana y valparaíso y realizó 14 controles de identidad, sin detectar incumplimiento de cuarentena.

En cuanto al toque de queda, hubo 80 infractores. Dichos infractores son 36 de la Provincia de Valparaíso, 14 de San Antonio, 12 de Quillota, 11 de Los Andes, 6 de Marga Marga y 1 de San Felipe de Aconcagua.

El Intendente Regional, Jorge Martínez indicó en relación a la medida de cuarentena que regirá a partir de este martes 9 de junio a las 22 horas para la comuna de San Antonio que “una cuarentena es total es distinto, al cordón sanitario que estaba vigente y se mantiene. La cuarentena total es la medida más extrema de confinamiento. Las personas deben permanecer en sus hogares, salvo aquellas que cuenten con una autorización especial que está definido en el instructivo que está publicado en la página del Ministerio de Salud. La página es www.minsal.cl. En esta página aparecen todas las excepciones de personas que pueden requerir de permisos especiales para desplazamiento y qué negocios y actividades se pueden mantener funcionando en condiciones de cuarentena. Se restringe el desplazamiento y la circulación de las personas para proteger, primero, a los propios habitantes de la comuna, y en segundo lugar, a personas de fuera de la comuna que se puedan ver afectadas a través de un contacto directo. Recordamos que el no cumplir estas normas, salir sin permisos o estando contagiado o con orden de cuarentena constituye una figura penal. Por lo tanto, es un delito aparte del sumario sanitario”.

Además agregó que “Asimismo para la provincia de San Antonio hemos adelantado el proceso de entrega de cajas de alimentos. Lo hemos adelantado para que en el día de hoy y mañana la totalidad de las cajas destinadas a la comuna de San Antonio, que son 7.534 cajas de complemento alimenticio, puedan llegar a los hogares más vulnerables de la comuna. Del mismo modo estamos haciendo las gestiones para conseguir recursos adicionales para evitar que la gente salga a comprar al menos durante el período de la cuarentena”.

En cuanto a la cadena logística a través del puerto de San Antonio la máxima autoridad regional informó que “va a poder mantener esa actividad ya que por esa vía salen de nuestros puertos productos de exportación e ingresan productos fundamentales, productos alimentos, médicos y muchos otros que requieren mantener la vía logística funcionando para lo cual el Jefe de la Defensa ha adoptado todas las medidas para asegurar el comercio exterior e interno”.

Actualización de cifras

El Seremi de Salud (S) Jaime Jamett indicó en el reporte regional diario del Ministerio de Salud que en las últimas 24 horas se registran 287 nuevos casos confirmados a nivel regional, totalizando para la Región de Valparaíso 5.149 casos que representan el 3,7 % del territorio nacional.

De estos casos nuevos 247 con síntomas y 40 se encuentran asintomáticos.

En cuanto a la distribución por provincia y comunas el desglose es el siguiente:

Provincia de Valparaíso 139 casos: 2 casos en Casablanca, 6 en Concón; 1 Puchuncaví, 11 en Quintero; 75 en Valparaíso; 44 en Viña del Mar.

Provincia de Marga Marga 35 nuevos casos: 6 en Limache; 13 casos en Quilpué; 16 en Villa Alemana.

Provincia de San Felipe 30 nuevo caso: 1 en Catemu, 7 Llay Llay, 1 casos en Panquehue, 1 casos en Puatendo, 17 en San Felipe, 3 en Santa María.

Provincia de San Antonio 27 casos: 7 Algarrobo, 5 Cartagena 2 en el Quisco; 12 en San Antonio, 1 Santo Domingo.

Provincia de Los Andes 23 casos nuevos: 2 en Calle Larga; 18 en Los Andes; 2 en Rinconada, 1 San Esteban.

Provincia de Quillota 13 casos nuevos: 2 en Hijuelas; 1 en La Calera, 3 Nogales, 7 en Quillota.

Provincia de Petorca 10 nuevo caso: 5 Cabildo, 4 La Ligua, 1 en Papudo.

Otras regiones:

Talagante 5 casos: los 5 de la comuna de Padre Hurtado

Santiago 4 casos: 1 caso comuna El Bosque, 1 de Las Condes 1 de Pudahuel y 1 de Santiago

Cordillera 1 caso: el caso corresponde a comuna de Puente Alto.

El Seremi de Salud (S) Jaime Jamett indicó que al incorporarse informe de trazabilidad de los casos reportados, cuyo total es de 5.149 “de estos son casos importados el 4,35%; son casos primarios asociados a contacto el 0,6%; son casos secundarios el 25,6%sin casos sin nexo epidemiológico el 15,7%; son casos en investigación epidemiológica el 54,2%.

Jamett informó además que “se ha reportado un total acumulado de fallecimientos de 85 personas y en las últimas horas se han reportado 2 casos. Es importante destacar que de acuerdo a los cambios de metodología respecto del conteo de casos fallecidos nuestra región hay una modificación respecto a los informes previamente relatado, y dice relación a modificaciones asociadas a la fecha de ingreso de los certificados de defunción al Registro Civil. En ese sentido se ha corregido la fecha en todos los reportes previamente indicados. En este proceso de normalización se ira recogiéndola nueva información que permita actualizar y mejorar la calidad de estos reportes dada la sensibilidad que evidentemente tienen.

Fallecidos informados 8 junio, lamentamos informar el fallecimiento de 2 nuevos casos correspondientes a:

Hombre de 69 años de la comuna Quillota que falleció en el Hospital Gustavo Fricke.

Hombre de 77 años de la comuna de Valparaíso que falleció en el Hospital Carlos Van Buren.

Sobre personal de salud:

A nivel regional

Casos positivos: 612

En estudio: 93

Sobre los casos:

Pacientes hospitalizados en Unidades de Cuidados Intensivos: 91 pacientes hasta hoy 8 de junio, que equivale al 5,8 % promedio del país.

Total 201 camas UCI adulto, de las cuales 109 utilizadas por pacientes con Covid y 26 se encuentran disponibles.

Exámenes PCR a nivel regional Total acumulado 35.034, de los cuales el 5.149 correspondiente al 14.7% han resultado positivo y 29.885 correspondiente al 85.3% han resultado negativo.

En cuanto a la estrategia de residencias sanitarias el Seremi de Salud (S) Jaime Jamett indicó que “actualmente se encuentran disponibles las residencias sanitarias de: Hotel O'Higgins, Queen Royal, Gala, Puerto Mayor, Enjoy de San Antonio y Howard Johnson en Rinconada. La capacidad total de estos establecimientos es de 345 habitaciones totalizando 447 camas. Actualmente se encuentran en residencias un total de 317 personas y quedan 152 disponibles camas. En los próximos días y semanas nuevos establecimientos estarán en funcionamiento en la región de Valparaíso”.

Y agregó en relación a la medida de cuarentena que “respecto de quienes deben iniciar cuarentenas estrictas en la comuna de San Antonio y quienes se encuentran excluidos de esta condición. En los próximos días detallaremos cada uno de los estos casos y todas las disposiciones se encuentran publicadas en un instructivo que está en la página del ministerio de salud y que también nosotros como secretaria ministerial de salud lo haremos disponible a la comunidad”.