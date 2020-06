Con el plan listo para dar cumplimiento a la cuarentena en la comuna de San Antonio que comienza a regir a contar de las 22:00 horas de esta noche, las autoridades efectuaron su balance para actualizar la información, respecto al manejo de la emergencia sanitaria por el Covid–19.

Autoridades anunciaron que está todo dispuesto para cumplimiento de la medida, mientras que en paralelo se refuerzan residencias sanitarias en la región.

Es así como el Jefe de Defensa para la Región de Valparaíso, Contraalmirante Yerko Marcic indicó que, “ya tenemos todo dispuesto para iniciar la cuarentena en la comuna de San Antonio, a contar de las 22:00 horas de hoy. La condición de cuarentena, implica que las personas no podrán seguir haciendo su rutina normal, los habitantes de la región, no deben concurrir a la comuna de San Antonio y quienes habitan esa comuna no deben salir. Los insto también, a no abusar de los permisos que existen para realizar ciertas actividades y que han sido detalladas por el Seremi de Salud, los que por la vía del engaño pretendan violar la cuarentena, estarán demostrando que no han sido capaces de entender que todo esto se está haciendo para cuidar su vida y la de muchos inocentes que, tal vez, morirán por culpa suya. Ojalá San Antonio dé una lección de empatía, generosidad y de autodisciplina para cumplir la cuarentena y de esa forma se vean los resultados positivos en unas semanas más, con una importante baja en los contagios de coronavirus. Confío en que lo lograremos”.

Asimismo, agregó que, “Durante esta jornada, se está efectuando el traslado de los últimos pasajeros del primer grupo de residentes del Archipiélago de juan Fernández que necesitaban regresar a la Isla Robinson Crusoe. Próximamente, un segundo grupo iniciará la cuarentena correspondiente, para estar en condiciones seguras de regresar, también, a la isla”.

Fiscalizaciones

Durante la jornada de ayer en los 27 puntos de control sanitario fueron controladas 32.812 personas, 491 buses, 16.840 vehículos, se cursaron 11 sumarios sanitarios por incumplimiento de cuarentena, 3 sumarios por no uso de mascarilla en el transporte público, 47 sumarios sanitarios por uso de segunda vivienda y hubo 306 derivaciones a primer domicilio.

En el cordón sanitario de San Antonio, las últimas 24 horas se controlaron a 24.184 personas, 52 buses y 19.288 vehículos, se cursaron 20 sumarios sanitarios por incumplimiento de cuarentena, 1 sumario sanitario por no uso de mascarilla en el transporte público y se devolvieron 551 vehículos a su lugar de origen.

Respecto al flujo vehicular y según el reporte de las concesionarias de las autopistas, ayer ingresaron 14.169 vehículos y salieron de la región un total de 15.632 vehículos.

En referencia al control de cuarentena, la patrulla móvil fiscalizó 57 viviendas en las comunas de San Antonio, Valparaíso y Viña del Mar realizando 54 controles de identidad, sin detectar incumplimiento de cuarentena.

En cuanto al toque de queda, hubo 70 infractores. Dichos infractores son 30 de la Provincia de Valparaíso, 11 de San Antonio, 12 de Quillota, 9 de Marga Marga, 6 de Petorca, 3 de San Felipe de Aconcagua y 2 de Los Andes.

Por su parte, el Intendente Regional, Jorge Martínez se refirió a la medida de cuarentena en la comuna de San Antonio y la estrategia de entrega de cajas para los habitantes de la comuna señalando que hoy día a las 22 horas comienza la cuarentena en la comuna de San Antonio. Esta es la medida de mayor alcance de confinamiento, respecto a personas y esperamos que toda la comunidad y su población respeten la cuarentena. En razón de esta medida y entre muchas otras, nosotros como Gobierno Regional y como Gobierno central habíamos dispuesto para la comuna de San Antonio 7.534 cajas de complemento alimenticio. 4.432 aportadas por el Gobierno Regional y 3.102 aportadas por el Gobierno nacional. Entendemos que cada caja permite complementar la alimentación de cuatro personas por un período de quince días. Entendiendo que en San Antonio habitan, según el último censo, al menos 91 mil 350 personas, de los cuales 20 mil son adultos mayores, el Presidente de la República ha autorizado y me lo ha comunicado hoy día en la mañana, adquirir inmediatamente 15.304 cajas de alimentos para completar 22.838 cajas de alimentos para la comuna de San Antonio en virtud de su cuarentena. Con esto multiplicado por cuatro llegamos a 91.352 personas, que es el total de números que nos ha registrado el censo. En otras palabras, con esa decisión del Presidente vamos a poder llegar a toda la población de San Antonio, para pedirles al menos que en quince días no salgan de sus hogares y con esta caja de alimentos puedan subsistir, arreglárselas y evitar salir a hacer compras para reducir definitivamente los contagios en la comuna y seguir potenciando en paralelo nuestra red de residencia sanitaria que está implementando el Ministerio de Salud.

Además agregó que “por una razón de flujo de cajas y mientras llegan las nuevas, les vamos a pedir a las demás comunas de la Región de Valparaíso, que el traslado que teníamos programado para los días siguientes lo vamos a postergar solamente un par de días, para que antendamos la situación de San Antonio y como región, las otras 37 comunas de la región, seamos solidarios con la única comuna en cuarentena. A todas las comunas de la región, a las 38 les van a llegar todas las cajas que están anunciadas, tanto del Gobierno Regional como del Gobierno central o nacional. Pero vamos a privilegiar, entregar rápidamente estas 15.304 cajas en San Antonio para que toda su población tenga durante quince días la alimentación suficiente, para que no salga de sus hogares”.

Actualización de cifras

El Seremi de Salud (S) Jaime Jamett indicó en el reporte regional diario del Ministerio de Salud que en las últimas 24 horas se registran 242 nuevos casos confirmados a nivel regional que representan el 6,2 % del territorio nacional. La Región de Valparaíso tiene 5.391 casos acumulados que representan el 3,8% del territorio nacional.

De estos casos nuevos 223 con síntomas y 19 se encuentran asintomáticos.

En cuanto a la distribución por provincia y comunas el desglose es el siguiente:

Provincia de Valparaíso 97 casos: 4 casos en Casablanca, 3 en Concón; 1 caso en Puchuncaví, 9 en Quintero; 30 en Valparaíso; 50 en Viña del Mar

Provincia de San Antonio 39 casos: 1 Cartagena, 2 en el Quisco; 3 en El Tabo, en 29 San Antonio, 4 Santo Domingo

Provincia de San Felipe 32 nuevo caso: 4 en Catemu, 1 caso en Panquehue, 3 casos en Putaendo, 18 en San Felipe, 6 en Santa María

Provincia de Los Andes 30 casos nuevos: 2 en Calle Larga; 17 en Los Andes; 3 en Rinconada, 8 San Esteban

Provincia de Quillota 28 casos nuevos: 1 en Hijuelas; 3 en La Calera, 3 en La Cruz, 21 en Quillota

Provincia de Marga Marga 11 nuevos casos: 1 en Limache; 6 casos en Quilpué; 4 en Villa Alemana

Provincia de Petorca 3 nuevo caso: 1 Cabildo, 1 La Ligua, 1 en Petorca

Otras regiones: 1 caso de Cardenal Caro correspondiente a la comuna de Navidad 1 caso de Chacabuco correspondiente a la comuna de Colina



El Seremi de Salud (S) Jaime Jamett indicó que “el día de hoy de acuerdo a las modificaciones metodológicas informadas recientemente por el Ministro de Salud y el Ministro de Ciencia y de acuerdo a esos registros no se reportan fallecidos para la Región de Valparaíso”.

Sobre los casos:

Pacientes hospitalizados en Unidades de Cuidados Intensivos: 95 pacientes hasta hoy 9 de junio, que equivale al 6 % promedio del país.

Total 199 camas UCI adulto, de las cuales 115 utilizadas por pacientes con Covid y 23 se encuentran disponibles.

Exámenes PCR a nivel regional Total acumulado 35.886, de los cuales el 15,02% han resultado positivo y 84.98% han resultado negativo.

Sobre personal de Salud:

A nivel regional

Casos positivos: 651

En estudio: 104

En cuanto a la estrategia de residencias sanitarias el Seremi de Salud (S) Jaime Jamett indicó que “actualmente se encuentran disponibles las residencias sanitarias de: Hotel O'Higgins, Queen Royal, Gala en viña del mar; Puerto Mayor, Enjoy de San Antonio y Howard Johnson en Rinconada. La capacidad total de estos establecimientos es de 344 habitaciones totalizando 449 camas. Actualmente se encuentran en residencias un total de 296 personas y quedan 176 disponibles camas.

Jamett señaló que “hoy se incorpora el Hotel Riu Tai en la comuna de El Quisco cuyas instalaciones inspeccionamos la mañana de hoy. Agradecemos las gestiones que el servicio de salud Valparaíso –San Antonio ha realizado en el litoral norte. Con esta incorporación contamos con 50 nuevas habitaciones que serán paulatinamente incrementadas a 70 en los próximos días y que van a aportar finalmente un total de 100 camas disponibles para la región. Así mismo el Servicio de Salud Viña del Mar-Quillota y Aconcagua se encuentran activamente en la pesquisa de nuevas residencias sanitarias de manera tal de lograr una capacidad regional de 1.500 camas en los próximos días”.

El Seremi (S) Jaime Jamett, además comentó el anuncio realizado por el Ministro de Salud, Jaime Mañalich sobre el traslado de un hospital de campaña y del Buque Sargento Aldea de la Armada de Chile a la región para reforzar atenciones no Covid indicando que “En los próximos días nos referiremos en particular a este punto, indicando la capacidad del recinto su nivel de complejidad y los recursos disponibles, sin lugar a dudas es una tremenda noticia para la región y particularmente lo es para la macro red de nuestra región de Valparaíso. Esta noticia que nos ha dado el ministro de salud hoy día es extraordinariamente positiva para la región pero por supuesto la implementación y la ocupación de ese recinto y también su integración a la red no van a estar exenta de dificultades vamos aponer todo el corazón en esta tremenda meta de lograr que nuestra región fortalezca su red y por supuesto nos permita salvar más vidas”.