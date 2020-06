Durante el balance regional que realizan el Jefe de Defensa Nacional (JEDENA) para la Región de Valparaíso, Contraalmirante Yerko Marcic junto al Intendente Regional, Jorge Martínez y al Seremi de Salud (s) Jaime Jamett, entregaron las cifras y nuevas medidas con respecto al manejo de la emergencia para combatir al COVID- 19 en la región, destacándose el anuncio de cuarentena para las comunas de Viña del Mar y Valparaíso a contar de las 22 horas de este viernes 12 de junio, localidades que se suman a San Antonio que inicio la noche de ayer esta medida.

Autoridades hicieron un llamado a la comunidad a no volcarse a los centros de abastecimiento ya que existen los mecanismos para poder ir durante la cuarentena.

Al respecto el Contraalmirante Yerko Marcic, comentó que “la rutina para los habitantes de estas comunas no será la misma, implicara restringir al mínimo el desplazamiento en la vía pública y también se restringirán todas las actividades que no son esenciales. Esta es la medida más extrema que se puede aplicar y se adopta para que sigan incrementándose los contagios, quienes no cumplan, estarán atentando contra la salud del resto de las persona y serán sancionados de acuerdo a esa falta”.

Previo al balance regional, el Jefe de la Defensa para la región de Valparaíso, realizó una visita a la comuna de San Antonio, donde fiscalizó el funcionamiento de la fiscalizaciones en la comuna, “recorrí las calles de la ciudad y observe el desplazamiento de automóviles y personas en especial en los puntos de control de la zona céntrica, además aproveche de visitar una de las residencias sanitarias que están a disposición de quienes no puedan realizar su cuarentena en sus hogares correctamente, donde converse con el personal que las custodias. También verifique en terreno el correcto funcionamiento y las medidas de higiene en el mercado el cual sigue funcionando dado su condición de comercio esencial. En general pude ver que hay buna circulación mucho menor de personas que lo que seria en día normal, eso es bueno, estamos controlando a todos los vehículos para verificar que tengan todos los permisos correspondientes, tenemos dos retenes móviles en el centro, por si es necesario llevar detenidos a quienes no cumplan correctamente con la cuarentena, y estamos comenzando con una fuerte fiscalización desde el comienzo de la medida sanitaria para dar las señales correctas a las personas que no quieran cumplir con la normas establecidas”.

Fiscalizaciones

Durante la jornada de ayer en los 27 puntos de control sanitario fueron controladas 35.179 personas, 560 buses, 10.473 vehículos, se cursaron 22 sumarios sanitarios por incumplimiento de cuarentena, 5 sumarios por no uso de mascarilla en el transporte público, 30 sumarios sanitarios por uso de segunda vivienda y hubo 223 derivaciones a primer domicilio.

En el cordón sanitario de San Antonio, las últimas 24 horas se controlaron a 14.814 personas, 45 buses y 14.650 vehículos, se cursaron 6 sumarios sanitarios por incumplimiento de cuarentena y se devolvieron 429 vehículos a su lugar de origen.

Respecto al flujo vehicular y según el reporte de las concesionarias de las autopistas, ayer ingresaron 13.931 vehículos y salieron de la región un total de 14.315 vehículos.

En referencia al control de cuarentena, la patrulla móvil fiscalizó 109 viviendas en las comunas de San Antonio, Valparaíso y Viña del Mar realizando 121 controles de identidad, detectando dos incumplimientos de cuarentena.

En cuanto al toque de queda, hubo 76 infractores. Dichos infractores son 41 de la Provincia de Valparaíso, 30 de San Antonio, 3 de Quillota y 2 de Marga Marga.

El Intendente Regional, Jorge Martínez indicó respecto a la medida de Cuarentena para las comunas de Viña del Mar y Valparaíso a partir del viernes 12 de junio a las 22 horas, que se suma a la iniciada ayer en San Antonio, indicó que “ quiero dar tranquilidad a la población. La cadena de abastecimiento está asegurada. No vamos a tener problemas de distribución y de bienes de consumo, de alimentos y de bienes de primera necesidad para la población. Este es un plan de cuarentena que está siendo evaluado desde hace bastante tiempo. Les pedimos colaboración, sentido común, solidaridad, que se expresa ahora. Ahora es cuando no hay que salir por ningún motivo. Ahora es cuando nuestros centros hospitalarios están en el límite. Y somos nosotros los ciudadanos de estas tres comunas somos los que tenemos que bajar la curva de contagios, bajar la cantidad de hospitalizados y disminuir la cantidad de fallecidos”.

Respecto a la entrega de cajas de alimentos, en San Antonio la máxima autoridad regional indicó que “se terminaron de entregar en el día de hoy las cajas correspondientes a las entregas del Gobierno Regional. Y llega un suplemento de 15.300 cajas para complementar las 7.500 ya entregadas. San Antonio queda en la siguiente situación: con 22.838 cajas, que es el 100% de la población de la comuna. Esto sin perjuicio de que el alcalde con los recursos que el estado le entregó para estos fines ha adquirido diez mil cajas adicionales para reforzar los sectores vulnerables. En la comuna de Viña del Mar durante los días sábado, domingo, lunes y martes haremos un esfuerzo especial de concentrar las entregas regionales de 24.981. Las 23.527 cajas que se entregarán en Valparaíso beneficiarán a 94.108 personas, que es un tercio de su población.

En cuanto al funcionamiento de las ferias “pueden funcionar con los siguientes requisitos: quienes cuentan con patente comercial, su cédula de identidad y con las separaciones que establece la autoridad sanitaria. Y además que cumplan todas las normas respecto a ferias dispuestas por la autoridad sanitaria”.

Actualización de cifras

El Seremi de Salud (S) Jaime Jamett indicó en el reporte regional diario del Ministerio de Salud que en las últimas 24 horas se registran 223 nuevos casos confirmados a nivel regional 5.614 La Región de Valparaíso tiene casos acumulados que representan el 3,9% del territorio nacional.

De estos casos nuevos 198 con síntomas y 25 se encuentran asintomáticos.

En cuanto a la distribución por provincia y comunas el desglose es el siguiente:

Provincia de Valparaíso 73 casos: 2 casos en Casablanca, 1 en Concón; 4 caso en Puchuncaví, 6 en Quintero; 32 en Valparaíso; 28 en Viña del Mar.

Provincia de Los Andes 37 casos nuevos: 4 en Calle Larga; 25 en Los Andes; 3 en Rinconada, 5 San Esteban.

Provincia de Quillota 32 casos nuevos: 2 en Hijuelas; 6 en La Calera, 5 en La Cruz, 1 Nogales, 18 en Quillota.

Provincia de San Felipe 29 nuevo caso: 2 en Catemu, 6 casos en Llay Llay, 3 casos en Putaendo, 17 en San Felipe, 1 en Santa María.

Provincia de Marga Marga 27 nuevos casos: 10 en Limache; 1 Olmué, 10 casos en Quilpué; 6 en Villa Alemana.

Provincia de San Antonio 17 casos: 16 en San Antonio, 1 Santo Domingo.

Provincia de Petorca 2 nuevo caso: 1 Cabildo, 1 La Ligua,

Otras regiones:

2 casos provincia de Chacabuco comuna de Colina

2 de Santiago: 1 de la comuna de Renca y 1 de Cerrillos

1 caso de Malleco, Región Araucanía comuna de Victoria

1 caso de Cachapoal, Región de O'Higgins comuna de Rancagua

El Seremi de Salud (S) Jaime Jamett indicó que “el día de hoy de acuerdo a las modificaciones metodológicas informadas recientemente por el Ministro de Salud y el Ministro de Ciencia y de acuerdo a esos registros el total de fallecidos a nivel regional es de 99. El día lamentamos informar 14 casos la Región de Valparaíso.

Mujer de 85 años de la comuna de Viña del Mar que falleció en el Hospital Gustavo Fricke

Mujer de 57 años de la comuna de Quintero que falleció en el Hospital Gustavo Fricke

Hombre de 76 años de la comuna de Concón que falleció en el Hospital Gustavo Fricke

Hombre de 76 años de la comuna de Viña del Mar que falleció en el Hospital Gustavo Fricke

Mujer de 87 años de la comuna de Viña del Mar que falleció en el Hospital Gustavo Fricke

Mujer de 54 años de la comuna de Algarrobo que falleció en el Hospital Carlos Van Buren

Hombre de 77 años de la comuna de Viña del Mar que falleció en el Hospital Gustavo Fricke

Mujer de 79 años de la comuna de San Antonio que falleció en el Hospital San José

Mujer de 71 años de la comuna de San Antonio que falleció en el Hospital Claudio Vicuña

Mujer de 90 años de la comuna de La Ligua que falleció en el Hospital de La Ligua

Mujer de 77 años de la comuna de Quilpué que falleció en el Hospital de Quilpué

Mujer de 95 años de la comuna de Los Andes que falleció en el Hospital San Juan de Dios

Hombre de 49 años de la comuna de San Felipe que falleció en el Hospital San Camilo

Mujer de 97 años de la comuna de San Antonio que falleció en el Hospital Claudio Vicuña

Sobre los casos:

Pacientes hospitalizados en Unidades de Cuidados Intensivos: 98 pacientes hasta hoy 10 de junio, que equivale al 6,2 % promedio del país.

Total 199 camas UCI adulto, de las cuales 117 utilizadas por pacientes Covid y 60 No Covid. Se encuentran disponibles 22 camas.

Exámenes PCR a nivel regional Total acumulado 44.989, de los cuales el 5,9 total nacional. De este total acumulado el 14,84 % han resultado positivo, 84,22 % han resultado negativo y 0,24% no concluyentes.

Sobre personal de Salud:

A nivel regional

Casos positivos: 659

En estudio: 97

En cuanto a la estrategia de residencias sanitarias la autoridad sanitaria indicó que “actualmente se encuentran disponibles las residencias sanitarias de: Hotel O'Higgins, Queen Royal, Gala en viña del mar; Puerto Mayor, Enjoy de San Antonio, Howard Johnson en Rinconada y Hotel Riu Tai en la comuna de El Quisco. La capacidad total de estos establecimientos es de 409 habitaciones totalizando 587 camas. Actualmente se encuentran en residencias 318 personas y queda un disponibilidad de 238 camas. En los próximos días entrarán en operaciones la primera comuna sanitaria de la comuna de Valparaíso a contar del lunes 15 de junio con una capacidad de 180 nuevas camas así como también entre en funcionamiento en las próximas horas la caja de compensación ubicada en la comuna de Panquehue que aporta una capacidad de 82 nuevas camas a la red de Aconcagua. Se informa que se encuentra en proceso de contratación una red de vehículos de transporte que permitirá una acercamiento más expedito desde los domicilios de las personas a las residencias”.

Finalmente, el Seremi (S) Jamett, señaló respecto a la medida de Cuarentena que actualmente rige para San Antonio y a partir de este viernes 12 de junio a las 22 horas para las comunas de Viña dl Mar y Valparaíso indicó “el llamado es: quien tenga que salir sea solo por algo indispensable y no buscar una forma de burlar la cuarentena a través de la solicitud o permisos de diferente naturaleza. Nosotros queremos ser enfáticos que estamos fiscalizando junto con las gobernaciones provinciales la fijación de estas medidas de manera tal que reducir la movilidad efectiva de las personas; sin embargo las cuarentenas también protegen las redes de servicios básicos y uno de los más importantes son todos los servicios relacionados con alimentación, en ese contexto el funcionamiento de lugares de cadena de alimentación y todos los anexos que se necesitan para que esas cadenas se mantengan funcionando van a estar disponibles, lo mismo ocurre con el transporte público. Respecto de los permisos son 14 tipos distintos algunos presenciales y otros en forma de electrónica, por cada tipo de actividad. Los funcionarios públicos que realizan labores indispensables principalmente del ámbito de la salud y otros pueden circular hacia sus respectivos trabajaos portando su credencial de funcionario y su cédula de identidad”.