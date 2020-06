En su balance regional, el Jefe de Defensa Nacional (JEDENA) para la Región de Valparaíso, Contraalmirante Yerko Marcic junto al Intendente Regional, Jorge Martínez y al Seremi de Salud (s) Jaime Jamett, entregaron información con respecto al manejo de la emergencia para combatir al COVID-19 y las medidas que regirán durante la cuarentena que se inicia mañana en las comunas de Viña del Mar y Valparaíso.

Cadena de abastecimiento estará garantizada durante confinamiento total en Viña del Mar y Valparaíso que comenzará a regir este viernes a las 22.00 horas.

En la oportunidad, el Contraalmirante Marcic, respecto a las cuarentenas señaló que, “quiero destacar la importancia que tiene la autodisciplina de cada persona para cumplir la restricción y no circular por las calles. El solo hecho de que la Autoridad Sanitaria Nacional haya decretado la cuarentena no tendrá el efecto esperado, si los habitantes de las comunas cuarentenadas no cumplen con las normas y salen a las calles. La cuarentena implica no seguir con su rutina y quedarse en casa, el instructivo para permisos de desplazamientos tiene el detalle de las autorizaciones que existen y de los grupos que están autorizados para continuar en funciones, les pido que lo estudien y le den cumplimiento. Tengan presente que el efecto deseado es bajar la cantidad de personas circulando para producir la reducción de los contagios. En eso estamos trabajando, para eso se decreta la cuarentena, para bajar el número de contagios y si todos siguen saliendo a las calles, ya sea buscando algún artilugio o definitivamente estar incumpliendo la norma, no se va a conseguir el efecto. Vamos a ser muy rigurosos con los controles, así es que les pido que comprendan que esta medida es por el bien de todos y es tendiente a salvar vidas”.

Fiscalizaciones

Durante la jornada de ayer en los 27 puntos de control sanitario fueron controladas 36.930 personas, 624 buses, 17.357 vehículos, se cursaron 19 sumarios sanitarios por incumplimiento de cuarentena, 2 sumarios por no uso de mascarilla en el transporte público, 15 sumarios sanitarios por uso de segunda vivienda y hubo 251 derivaciones a primer domicilio.

En el cordón sanitario de San Antonio, las últimas 24 horas se controlaron a 16.201 personas, 73 buses y 12.905 vehículos, se cursaron 6 sumarios sanitarios por incumplimiento de cuarentena y se devolvieron 354 vehículos a su lugar de origen.

Respecto al flujo vehicular y según el reporte de las concesionarias de las autopistas, ayer ingresaron 13.720 vehículos y salieron de la región un total de 14.143 vehículos.

En referencia al control de cuarentena, la patrulla móvil fiscalizó 33 viviendas en las comunas de San Antonio y Valparaíso realizando 31 controles de identidad, detectando dos incumplimientos de cuarentena, en valparaíso.

En cuanto al toque de queda, hubo 89 infractores. Dichos infractores son 34 de la provincia de Valparaíso, 24 de Quillota, 17 de San Antonio, 7 de Los Andes, 2 de Petorca y 2 de Marga Marga.

El Intendente Regional, Jorge Martínez indicó respecto a inicio de cuarentena que “hoy día en la mañana muchos centros comerciales, supermercados y negocios han estado con largas colas de personas, de vehículos, tratando de acaparar, comprar elementos, insumos, alimentos y otros, para la cuarentena que parte mañana en la noche. Eso significa que no nos han escuchado. Nosotros dijimos ayer claramente, que la cadena de abastecimiento de la región y de las comunas, especialmente cuarentenadas como Valparaíso, Viña del Mar y San Antonio, está asegurada. No hay que aglomerarse para nada. Las personas van a tener un permiso diario para ir a hacer compras, para ir a la farmacia, para hacer trámites. Está regulado. Esto funciona. Pero en la medida de que todos, en el período de la cuarentena, primero, la cumplamos, porque si no, no sirve la medida por extrema que sea. Lo que hacen las personas cuando se aglomeran es favorecer el aumento de la curva y hacer menos operativa la cuarentena. Así que quiero hacer un llamado a la comunidad. La cuarentena no significa que cierren ni los negocios comerciales, de alimentos, farmacias, de ningún elemento esencial. Los demás tendrán que cerrar, por cierto. Pero ningún elemento esencial para el hogar ni ningún servicio fundamental para la vida normal de las personas se va a ver afectado por la cuarentena”.

Además agregó que “para terminar con buenas noticias, hoy día hemos terminado la entrega de las cajas de alimentos a la Municipalidad de San Antonio. Se han entregado 22.838 cajas de alimentos, parte del Gobierno Regional parte del Gobierno central. En Valparaíso y Viña del Mar hemos acelerado el proceso de entrega de cajas que va mucho más avanzado que en el resto de las comunas. Y esperamos que termine el total de entrega de cajas para cada una de las comunas, que son aproximadamente 25 mil por comuna. Permite llegar a 100 mil personas en Viña del Mar y 100 mil personas en Valparaíso. Esperamos terminarlo el próximo martes en un esfuerzo logístico tremendo. Más allá de los aportes que sabemos que varios de estos alcaldes están realizando con los fondos que les entregó el Gobierno de libre disposición para la emergencia”.

Actualización de cifras

Finalmente, el Seremi de Salud (S) Jaime Jamett indicó en su cuenta diaria del Ministerio de Salud que en las últimas 24 horas se registran 251 nuevos casos confirmados a nivel regional La Región de Valparaíso tiene 5.865 casos acumulados que representan el 3,8% del territorio nacional.

De estos casos nuevos 216 con síntomas y 35 se encuentran asintomáticos. En cuanto a la distribución por provincia y comunas el desglose es el siguiente:

Provincia de Valparaíso 121 casos: 5 casos en Casablanca, 2 en Concón; 4 caso en Puchuncaví, 8 en Quintero; 46 en Valparaíso; 56 en Viña del Mar.

Provincia de San Felipe 37 nuevo caso: 5 en Catemu, 1 casos en Llay Llay, 7 casos en Putaendo, 19 en San Felipe, 3 en Santa María.

Provincia de Quillota 27 casos nuevos: 3 en La Calera, 1 en La Cruz, 1 Nogales, 22 en Quillota.

Provincia de Marga Marga 24 nuevos casos: 3 en Limache; 1 Olmué, 9 casos en Quilpué; 11 en Villa Alemana.

Provincia de Los Andes 21 casos nuevos: 6 en Calle Larga; 11 en Los Andes; 1 en Rinconada, 3 San Esteban.

Provincia de San Antonio 16 casos: 1 en Cartagena, 2 en El Quisco, 4 en El Tabo, 8 en San Antonio, 1 Santo Domingo.

Provincia de Petorca 1 nuevo caso: 1 Pertoca

Otras regiones:

2 casos de Santiago: 1 de la comuna de Independencia y 1 de la comuna de La Florida

1 caso Talagante, comuna de Talagante

1 caso Maipo 1 comuna de San Bernardo

Fallecidos a nivel regional es de 107. El día lamentamos informar 8 casos en la Región de Valparaíso.

Sobre los casos:

Pacientes hospitalizados en Unidades de Cuidados Intensivos: 105 pacientes hasta hoy 11 de junio, que equivale al % promedio del país.

Total 202 camas UCI adulto, de las cuales se encuentran disponibles 22 camas.

Exámenes PCR a nivel regional Total acumulado 46.006, de los cuales 5,9 % del total nacional. De este total acumulado el 15,21% han resultado positivo correspondiente a 6.996 exámenes; 83,84 % han resultado negativo correspondiente a 38.573 exámenes y 0,95% no concluyentes correspondiente a 437 exámenes.

En las últimas 24 horas se han realizado 1.060, de los cuales 318 fueron positivos 726 negativos y 16 no concluyentes.

Sobre personal de Salud:

A nivel regional

Casos positivos: 661

En cuarentena: 95

Residencias sanitarias:

Hotel O’Higgins

Hotel Queen Royal en sus torres A y B

Hotel Gala de Viña del Mar

Hotel Puerto Mayor de San Antonio

Hotel Enjoy de San Antonio

Hotel Howard Johnson en Rinconada

Hotel Riu Tai en El Quisco

Por otro lado, la autoridad sanitaria (S) señaló respecto a la toma de exámenes PCR que “por instrucciones expresas del señor Intendente Regional y el Ministro de Salud se ha comprometido para la región de Valparaíso metas regionales muy exigentes: aumentar la capacidad de testeo de exámenes PCR en la red de laboratorios, como he mencionado precedentemente se ha consolidado la red de laboratorios y se ha ordenado una supervisión y coordinación regional no solamente sobre los servicios de salud de la red pública sino que también sobre toda la red de laboratorios privados de la región sea estos instituciones privadas, instituciones de salud privada o también universidades y centros de investigación. Esta coordinación regional nos permitirá redistribuir las cargas, reducir los tiempos de espera y resolver exámenes que no se encuentren respondidos en forma y oportunidad. En ese contexto, es importante señalar que la región de Valparaíso desde el 26 de mayo registraba en promedio un total de 500 exámenes diarios hoy 11 de junio podemos informar un total de mil exámenes diarios, y en ese sentido nos hemos fijado como meta al 30 de este mes estar lo más cerca posible de un total de 2 mil exámenes diarios”.

Agregó además, que “las metas propuestas por el Colegio Médico Regional las cuales hemos acogido en su planteamiento implican llegar a la capacidad de hacer testeos de 120 exámenes por 100 mil habitantes lo que es una meta muy exigente, y para eso se ha dispuesto por parte del Ministro de Salud y por parte también del Gobierno Regional, con su Intendente, la incorporación de cuatro nuevos laboratorios de técnica de PCR en la atención primaria una iniciativa pionera en la región de Valparaíso y también a nivel nacional. En ese sentido, se ha conversado con los alcaldes de las comunas de Valparaíso, Viña del Mar, Quillota y Quintero la posibilidad de implementar laboratorios en la atención primaria que resuelvan PCR en un modelo de macro red regional. El Ministerio de Salud ha aprobado una línea de financiamiento especial que será administrada por esta Secretaría Regional Ministerial de Salud para la adquisición de insumos y reactivos específicos para la toma de esta técnica de manera de asegurar una línea de soporte a toda la red de laboratorios de la región de Valparaíso”.