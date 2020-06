Durante el balance regional que realizan el Jefe de Defensa Nacional (JEDENA) para la Región de Valparaíso, Contraalmirante Yerko Marcic junto al Intendente Regional, Jorge Martínez y al Seremi de Salud (s) Jaime Jamett, se entregaron las cifras y cierres de calles para las comunas de Viña del Mar y Valparaíso, las que entran en cuarentena, a contar de las 22 horas de este viernes 12 de junio, sumándose a San Antonio que inició la noche del lunes 08.

Autoridades reforzarán fiscalizaciones en diversos puntos de las comunas que ingresan a cuarentena sanitaria este viernes 12 de junio a las 22:00 horas.

Al respecto el Contraalmirante Yerko Marcic, comentó que, “se encuentra todo dispuesto para la activación de un dispositivo de fiscalización que incluye, entre otras cosas, el cierre físico de ocho calles secundarias en Viña del Mar y Valparaíso; el establecimiento de nuevos puntos de control fijo y móviles; el despliegue territorial de personal de las Fuerzas Armadas, de Orden y Seguridad, tanto en los sectores céntricos de Valparaíso y Viña del Mar, como en la parte alta de ambas comunas y el empleo de medios aéreos para patrullaje preventivo”.

Asimismo, agregó, “a todos los habitantes de las comunas de Valparaíso, Viña del Mar y San Antonio, les pido que sean autodisciplinados, que no se dejen llevar por el sentimiento egoísta de pensar que la cuarentena es buena, pero mejor que la cumpla el otro, porque yo voy a salir igual, eso demostraría falta de empatía, de generosidad y de autodisciplina y, lo que es peor, esa actitud pondría en riesgo la efectividad de la medida sanitaria. Habrá que hacer un gran sacrificio para no salir, pero les pido que, cuando sientan la tentación de sin causa justificada, piensen que si se quedan en casa estarán ayudando a salvar vidas, tal vez sus propias vidas, y si a pesar de ello deciden salir igual, seguramente un fiscalizador los retendrá y multará para que no lo hagan de nuevo”.

Fiscalizaciones

Durante la jornada de ayer en los 27 puntos de control sanitario fueron controladas 40.613 personas, 663 buses, 18.501 vehículos, se cursaron 15 sumarios sanitarios por incumplimiento de cuarentena, 16 sumarios sanitarios por uso de segunda vivienda y hubo 311 derivaciones a primer domicilio.

En el cordón sanitario de San Antonio, las últimas 24 horas se controlaron a 13.426 personas, 68 buses y 9.494 vehículos, se cursaron 24 sumarios sanitarios por incumplimiento de cuarentena y se devolvieron 278 vehículos a su lugar de origen.

Respecto al flujo vehicular y según el reporte de las concesionarias de las autopistas, ayer ingresaron 14.531 vehículos y salieron de la región un total de 14.620 vehículos.

En referencia al control de cuarentena, la patrulla móvil fiscalizó 33 viviendas en las comunas de San Antonio y Valparaíso realizando 31 controles de identidad, detectando dos incumplimientos de cuarentena, en Valparaíso.

En cuanto al toque de queda, hubo 128 infractores. Dichos infractores son 49 de la Provincia de Valparaíso, 21 de Marga Marga, 19 de Quillota, 13 de San Felipe de Aconcagua, 9 de los andes, 9 de Petorca y 8 de San Antonio.

El Intendente Regional, Jorge Martínez se refirió al inicio de cuarentena en las comunas de Valparaíso y Viña del Mar, señalando que “las dos comunas más grandes de la región, Valparaíso y Viña del Mar, que representan un tercio de la población entran en cuarentena a partir de las 22 horas. Es un día que marca un proceso muy duro. Una pandemia que no estaba en la mente de nadie y que viene después de un período muy duro que estaba viviendo ya Chile en materia social. No nos pilla en el mejor minuto, pero que tenemos que enfrentar con humildad, unidad, sin buscar triunfos personales. Aquí lo que está en juego es la salud de la población. Por eso les queremos pedir, respetar la cuarentena. El martes a las 10 de la noche partió en San Antonio, que ha tenido un muy buen comportamiento. Esperamos que este comportamiento se repita en Valparaíso y Viña del Mar. De eso depende en gran parte la suerte de la región. Y aquellos que no acaten, no deben estar en circulación y serán detenidos. Para el cumplimiento de la cuarentena se requieren muchas cosas. Primero, una muy buena fiscalización la que será tremendamente rigurosa, con mucho personal en toda la región particularmente en las tres comunas ya mencionadas, también se requiere tener todos los elementos del área salud disponible, por supuesto el personal médico, y las residencias sanitarias para que se vayan a quedar, cómodamente, gratuitamente, los que están activos y contagiando. Mayor capacidad de testeo, de apoyo en los laboratorios, mayor velocidad en la entrega de resultados. Todo eso salud lo está haciendo salud a una velocidad notable”.

En relación a la entrega de cajas de alimentos en las tres comunas que estarán en cuarentena indicó que “las cajas que autorizó el Gobierno Regional son 85.714. Las cajas que el Gobierno nacional autorizó para complementar esta ayuda son 60.000. Las cajas que el Gobierno dispuso como complemento por la cuarentena en San Antonio son 15.304. Las cajas que hoy el Gobierno nacional dispone como apoyo para Valparaíso y Viña del Mar son 83.606. Lo que da un total de cajas que se van a repartir este mes es de 244.624 cajas en estas tres comunas en particular, considerando las que les corresponde entregar a todas las demás comunas en la región. Con estas cajas vamos a apoyar a 978.496 personas. Esto es más de la mitad de todos los habitantes de la región. A partir de hoy podemos asegurar que una región que tiene al menos un millón 900 mil habitantes, con esta cantidad, más de la mitad de los habitantes de la región va a recibir en las próximas semanas una caja. Por lo tanto, todas las personas vulnerables de estas tres comunas van a recibir un apoyo excepcional. Casi el 100% en la comuna de Valparaíso, el 75% de la comuna de Viña del Mar y el 100% de la comuna de San Antonio”.

Actualización de cifras

El Seremi de Salud (S) Jaime Jamett indicó en el reporte regional diario del Ministerio de Salud que en las últimas 24 horas se registran 306 nuevos casos confirmados a nivel regional La Región de Valparaíso tiene casos acumulados 6.171 que representan el 3,8% del territorio nacional. De estos casos nuevos 284 con síntomas y 22 se encuentran asintomáticos.

En cuanto a la distribución por provincia y comunas el desglose es el siguiente:

Provincia de Valparaíso 146 casos: 7 casos en Casablanca, 6 en Concón; 3 caso en Puchuncaví, 3 en Quintero; 71 en Valparaíso; 56 en Viña del Mar.

Provincia de San Felipe 59 nuevo caso: 4 en Catemu, 1 casos en Llay Llay, 6 casos en Puatendo, 41 en San Felipe, 7 en Santa María.

Provincia de Marga Marga 33 nuevos casos: 8 en Limache, 14 casos en Quilpué; 11 en Villa Alemana.

Provincia de Quillota 24 casos nuevos: 2 casos Hijuelas, 3 en La Calera, 3 en La Cruz, 16 en Quillota.

Provincia de Los Andes 23 casos nuevos: 13 en Los Andes; 6 en Rinconada, 4 San Esteban.

Provincia de San Antonio 16 casos: 1 en Algarrobo, 1 en Cartagena, 9 en San Antonio, 5 Santo Domingo.

Provincia de Petorca 3 nuevo caso: 1 en Cabildo, 1 en La Ligua, 1 en Pertoca

Otras regiones:

1 caso de Santiago (RM) de la comuna de Estación Central

1 caso de Choapa (IV) de la comuna de Los Vilos

Fallecidos a nivel regional es de 118. El día lamentamos informar 11 casos en la Región de Valparaíso.

Sobre los casos:

Pacientes hospitalizados en Unidades de Cuidados Intensivos: 107 pacientes hasta hoy 12 de junio, que equivale al 6,5% promedio del país.

Total 205 camas UCI adulto, de las cuales se encuentran disponibles 17 camas.

Exámenes PCR a nivel regional Total acumulado 47.554, de los cuales 5,9% del total nacional. En las últimas 24 horas se han realizado 1.505, de los cuales 444 fueron positivos, 1053 negativos y 8 no concluyentes.

El Seremi (S) Jaime Jamett indicó respecto a los exámenes PCR en la región que “el día 20 de mayo registrábamos en la región de Valparaíso un promedio de 500 exámenes diarios y hemos triplicado ese número de exámenes en la Región de Valparaíso 1.500 exámenes equivalen a una aproximación de 83 exámenes por cada 100 mil habitantes y estamos seguros que con los esfuerzos que estamos desplegando para mejorar nuestra red de laboratorios y en una iniciativa pionera para el país, la implementación de 4 laboratorios en la atención primaria a nivel de la región de Valparaíso lograremos in lugar a dudas llegar a superar la cantidad de 120 exámenes cada 100 mil habitantes lo que representara una capacidad de testeo de en la región de 2500 exámenes diarios”.

Sobre personal de Salud:

A nivel regional

Casos positivos: 665

En cuarentena: 94

Residencias sanitarias:

Hotel O’Higgins

Hotel Queen Royal en sus torres A y B

Hotel Gala de Viña del Mar

Hotel Puerto Mayor de San Antonio

Hotel Enjoy de San Antonio

Hotel Howard Johnson en Rinconada

Hotel Riu Tai en El Quisco

La capacidad total de estos establecimientos es de 383 habitaciones totalizando 542 camas.

Actualmente se encuentran en residencias 347 personas y queda un disponibilidad de 161 camas.