Durante el balance regional que realizan el Jefe de Defensa Nacional (JEDENA) para la Región de Valparaíso, Contraalmirante Yerko Marcic junto al Intendente Regional, Jorge Martínez y al Seremi de Salud (s) Jaime Jamett, se actualizaron las cifras y se reportó el comportamiento de la comunidad durante este primer fin de semana de cuarentena en las comunas de Viña del Mar, Valparaíso y San Antonio.

Desplazamiento de vehículos disminuyó en un 17% en algunas rutas de la región de Valparaíso, en relación a la semana pasada.

Al respecto el Contraalmirante Yerko Marcic, comentó que, “esta mañana hubo congestión vehicular en los distintos accesos a Viña del Mar y Valparaíso, producto de las fiscalizaciones que está efectuando carabineros, junto al personal de las fuerzas armadas. Nos gustaría que no hubiese habido congestión, pero creo que es mejor la congestión que poner en riesgo la vida de los habitantes de la región. Por lo que, seguiremos con una férrea fiscalización en beneficio de todos y quiero hacer un llamado para que las personas sigan respetando la cuarentena como lo están haciendo hasta ahora y no traten de circular si no es necesario porque vamos a seguir siendo rigurosos con quienes no quieran cumplir con las medidas que están dispuestas”.

Asimismo agregó que, “Hasta las 10:00 de esta mañana de hoy el flujo vehicular por la ruta 68, era de un 30%, respecto al lunes de la semana pasada. Hasta esa hora habían ingresado 1.115 vehículos y salido 2.137 vehículos de la región. Mientras que, por la autopista troncal sur, hasta la misma hora, el flujo vehicular disminuyó un 17% respecto al lunes pasado. Sabemos que muchas personas que trabajan en Valparaíso viven en el interior y eso produce el alto flujo. Con respecto a las comunas en cuarentena la movilidad se ha reducido en un 65% como ya lo señaló el Intendente”.

Fiscalizaciones

Durante la jornada de ayer en los 35 puntos de control sanitario fueron controladas 20.416 personas, 445 buses, 8.868 vehículos, se cursaron 37 sumarios sanitarios por incumplimiento de cuarentena, 13 sumarios sanitarios por uso de segunda vivienda y hubo 212 derivaciones a primer domicilio.

En el cordón sanitario de San Antonio fueron controladas 4.006 personas, 34 buses, 2.943 vehículos, se cursaron 8 sumarios sanitarios por incumplimiento de cuarentena y hubo 141 derivaciones a lugar de origen.

Respecto al flujo vehicular y según el reporte de las concesionarias de las autopistas, ayer ingresaron 3.497 vehículos y salieron de la región un total de 4.168 vehículos.

En referencia al control de cuarentena, la patrulla móvil fiscalizó 25 viviendas en Valparaíso y Viña del Mar realizando 26 controles de identidad, sin detectar incumplimiento de cuarentena domiciliaria.

En cuanto al toque de queda, hubo 82 infractores. Dichos infractores son 22 de la Provincia de Quillota, 19 de Marga Marga, 14 de San Antonio, 14 de Valparaíso, 5 de Petorca, 5 de Los Andes y 3 de San Felipe de Aconcagua.

En la región, durante las últimas 24 horas se han entregado 604 salvoconductos, de los cuales 115 pertenecen a Valparaíso, 166 de Viña del Mar y 36 de San Antonio.

Con respecto a las comunas en cuarentena, ayer en las comunas de San Antonio y Viña del Mar fueron detenidas 6 personas por no respetar esta medida sanitaria. De ellas, 5 son de San Antonio.

El Intendente Regional, Jorge Martínez respecto a los primeros días de cuarentena en las comunas de Valparaíso, Viña del Mar que se suma a la anteriormente iniciada en San Antonio, que “el sábado y domingo hubo un comportamiento ejemplar de la ciudadanía. Recordemos que el domingo anterior, en la feria de Valparaíso había más de diez mil personas sin distanciamiento social, muchos sin mascarillas, aglomerados y en el día de ayer no había ninguna persona. Quiero agradecer a la alcaldesa de Viña del Mar y al alcalde de Valparaíso, pues ambos nos han colaborado con los respectivos sindicatos en una tarea que hemos realizado en conjunto con el Seremi de Salud. Hoy, que era el Día D, el día en que la gente vuelve a trabajar, pero los que tienen que trabajar en tareas esenciales. Efectivamente, comparado con cualquier lunes, disminuyó en un 65% la circulación de vehículos por las vías estructurantes. Eso significa que circuló un poco más del 30%. Esto se debió a que ustedes escucharon, entendieron, a que ustedes lo comentaron en sus casas y con los vecinos”.

La máxima autoridad regional además se refirió al acuerdo que dio a conocer el Presidente de la República alcanzado entre el gobierno y la oposición, indicando que “tiene dos o tres elementos que son extraordinarios. Primero, este acuerdo llega a establecer una cantidad que es muy grande, de 12 mil millones de dólares y muchos aspectos técnicos. Aquí se garantiza a las familias del 80% más vulnerable, de nuestra sociedad, un Ingreso Familiar de Emergencia de 100 mil pesos por persona, pensando en un hogar de 4 personas. Es decir, queremos que a nuestros hogares les lleguen 400 mil pesos, en cada uno de estos meses, además de los alimentos que estamos entregando. Esta es la cuarentena que queremos, que sea digna para todos los sectores, especialmente los más vulnerables y los adultos mayores. En segundo lugar, un plan de reactivación económica, tenemos que recuperar empleos, tenemos que fomentar aquellas pymes. El Presidente ha anunciado un gran plan de obras a través del Ministerio de Vivienda y Urbanismo y también en Obras Públicas pensando en embalses, obras de regadío mayor hasta obras públicas que mejoren nuestra conectividad”.

Actualización de cifras

El Seremi de Salud (S) Jaime Jamett indicó en el reporte regional diario del Ministerio de Salud que en las últimas 24 horas se registran 254 nuevos casos confirmados a nivel regional La Región de Valparaíso tiene casos 7.012 acumulados que representan el 3,9% del territorio nacional. De estos casos nuevos 230 con síntomas y 24 se encuentran asintomáticos.

En cuanto a la distribución por provincia y comunas el desglose es el siguiente:

Provincia de Valparaíso 108 casos: 2 en Concón; 2 caso en Puchuncaví, 7 en Quintero; 46 en Valparaíso; 51 en Viña del Mar.

Provincia de Quillota 38 casos nuevos: 4 en La Calera, 2 en La Cruz, 32 en Quillota.

Provincia de Marga Marga 33 nuevos casos: 4 en Limache, 1 casos en Olmué, 13 casos en Quilpué; 15 en Villa Alemana.

Provincia de Los Andes 26 casos nuevos: 22 en Los Andes; 1 en Rinconada, 3 en San Esteban.

Provincia de San Felipe 20 nuevo caso: 3 casos en Llay Llay, 1 caso en Panquehue, 7 casos en Putaendo, 9 en San Felipe.

Provincia de Petorca 13 casos: 2 casos de Cabildo, 8 en La Ligua, 2 en Papudo, 1 en Petorca.

Provincia de San Antonio 9 casos: 4 en Algarrobo, 5 en San Antonio.

Otras regiones:

5 casos de la Provincia de Santiago (RM): correspondientes a 1 casos de la comuna de Peñalolén, 1 de la comuna de Lo Prado, 3 de la comuna de Vitacura.

2 casos de la Provincia de Chacabuco (RM): correspondiente a 1 caso de la comuna de Colina, 1 caso de la comuna de Tiltil

Fallecidos a nivel regional es de 126. El día lamentamos informar 1 casos en la Región de Valparaíso.

Sobre los casos:

Pacientes hospitalizados en Unidades de Cuidados Intensivos: 106 pacientes hasta hoy 14 de junio, correspondiente al 6,2% del territorio nacional. Total de camas 212 UCI adulto, de ellas están disponibles 25.

Sobre personal de Salud:

A nivel regional

Casos positivos: 674 640 funcionarios correspondientes al 94,96 de la red de servicios públicos. 34 funcionarios correspondientes al 5,04% de la red privada.

En cuarentena: 104 99 funcionarios correspondientes al 95,19% de la red de servicios públicos. 5 funcionarios correspondientes al 4,81 de la red privada.



Al respecto de este punto el Seremi (S) Jaime Jamett indicó que “es evidente que por el alto grado de exposición y segundo por atender a las personas más vulnerables y al mayor porcentaje de la población, los funcionarios del sector publico tienen evidentemente un mayor nivel de riesgo de contagio”.

Exámenes PCR a nivel regional Total 51.115 acumulado, equivalente al 6% del total nacional. De los exámenes acumulados el 16,19% son positivos y el 82,89% son negativos En las últimas 24 horas se han realizado 987

Residencias sanitarias: 8 habilitadas:

Hotel O’Higgins

Hotel Queen Royal en sus torres A y B

Hotel Gala de Viña del Mar

Hotel Puerto Mayor de San Antonio

Hotel Enjoy de San Antonio

Hotel Howard Johnson en Rinconada

Hotel Riu Tai en El Quisco

Hotel El Palomar (Caja De Los Andes)

La capacidad total de estos establecimientos es de 843 habitaciones.

Actualmente se encuentran en residencias 310 personas y queda disponibilidad 533 de camas.

El Seremi (S) Jaime Jamett indicó en relación a la estrategia de residencias sanitarias indicó que “hoy a las 15:00 horas se inicia el funcionamiento de la primera residencia sanitaria en la comuna de Valparaíso, que aportará un total de 180 nuevas camas”.

Agregó que “queremos confirmar que el día de mañana, y agradecer especialmente a la Armada de Chile, se encontrará disponible en la región de Valparaíso el Buque Sargento Aldea el cual aportará pabellones quirúrgicos de complejidad alta para poder resolver problemas de la red asistencial y así mismo o en esta misma estrategia agradecer la llegada de ventiladores mecánicos en el servicio de salud Aconcagua y también la pronta incorporación del hospital modular ene l servicio de salud viña del Mar-Quillota”.

El Presidente Regional del Colegio Médico de la Región de Valparaíso, Luis Ignacio Latorre indicó “el coronavirus es una pandemia como nunca habíamos visto en nuestra historia y probablemente la forma que tenemos para resolverla es actuando todo el mundo en conjunto desde una forma de colaboración tanto desde el mundo público del mundo privado y especialmente también con apoyo de las fuerzas armadas. El comportamiento de la ciudadanía en estos primeros días de cuarentena ha sido un excelente ejemplo de cómo esperamos que podamos reducir la tasa de contagio en nuestro región, pero hay que recordar también que existe un importante porcentaje de la ciudadanía que se encuentra en una condición de vulnerabilidad a quienes hoy más que nunca el estado a través de todas las instituciones que formamos parte de este debemos ser capaces de llegar y debemos ser capacidad de asistirlos de tal manera de no dejarlos en una condición de vulnerabilidad sin esa mano, sin ese apoyo que en este momento más que nunca se requiera.

Agregando que “como Colegio Médico hemos apoyado las actividades desde la Intendencia, desde la seremi de salud y hemos seguido trabajando en conjunto para permitir cumplir con la estrategia que hemos denominado TTTA, que significa testear, tratar trazar y aislar. Esta estrategia es muy relevantes pues nos permitirá y reduciendo las medidas de cuarentena en la media que la tasa de contagio disminuya ye n ese sentido vemos como una muy buena noticia que en las últimas dos semanas hayamos podido duplicar el número de exámenes de PCR que se están tomando e n la región y que hayamos podido reducir a lo menos en tres días promedio los informes de PCR sabemos que hay una importante tarea en esa materia y nuestro objetivo es lograr realizar al menos 2 mil test diarios en la región. Sabemos que ese número se relaciona con una mejor capacidad de detección y por lo mismo nos permite pasar al puno siguiente de la estrategia que es que es precisamente la trazabilidad, donde la región aún se encuentra en deuda, luego se pasa al aislamiento. Nos parece para ello positivo el aumento de la capacidad de la residencias sanitarias.”