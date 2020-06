Durante el balance regional que realizan el Jefe de Defensa Nacional (JEDENA) para la Región de Valparaíso, Contraalmirante Yerko Marcic junto al Intendente Regional, Jorge Martínez y al Seremi de Salud (s) Jaime Jamett, se actualizaron las cifras y se explicó que las comunas de San Felipe y Los Andes inician cuarentena este viernes a las 22:00 horas, sumándose a las comunas de Viña del Mar, Valparaíso y San Antonio.

San Antonio experimenta reducción significativa de la tasa de incidencia de casos activos de covid-19 en la comuna.

Al respecto el Contraalmirante Yerko Marcic, comentó que, “quiero destacar positivamente la respuesta que han tenido los habitantes de la Valparaíso, San Antonio y de Viña del Mar que hasta ahora han comprendido que debemos bajar la cantidad de personas circulando por las vías, lográndose hoy, una reducción de movilidad muy importante como lo anunció el Intendente, una muy buena noticia que indica que vamos por buen camino, pero no hemos logrado la meta aún, tenemos que seguir así, esta es una maratón y no podemos aflojar hasta llegar a la meta. Aprovecho de hacer un reconocimiento a todos los fiscalizadores en terreno, me refiero al personal de Salud, al personal de las Fuerzas Armadas, de Carabineros y la Policía de Investigaciones de chile; que están en las calles fiscalizando el cumplimiento de la medida y de esta forma están cuidando la salud de todos. Hoy por ejemplo, bajo la lluvia no importa, están cumpliendo con su deber, con mucho empeño, mucho entusiasmo y con mucha responsabilidad”.

Con respecto al anuncio de cuarentena comunal para San Felipe y Los Andes, el Contraalmirante Marcic indicó que: “implicará un titánico esfuerzo de fiscalización, a nivel regional y abordaremos con la misma responsabilidad y empeño de siempre para proteger la salud de las personas de la región. A los habitantes de la región les quisiera pedir que sigan respetando las cuarentenas y las medidas sanitarias dispuestas por la autoridad sanitaria, en beneficio de la salud y la vida de todos. Las fiscalizaciones seguirán efectuándose con máxima rigurosidad para asegurar que los que no cumplan las normas dispuestas sean sancionados como corresponde, eso también, es justo para quienes con responsabilidad, sentido de empatía, de solidaridad y con autodisciplina cumplen correctamente con las normas dispuestas”.

Fiscalizaciones

Durante la jornada de ayer en los 35 puntos de control sanitario fueron controladas 53.574 personas, 1.288 buses, 27.973 vehículos, se cursaron 50 sumarios sanitarios por incumplimiento de cuarentena, 1 sumario sanitario por no uso de mascarilla en el transporte público, 2 sumarios sanitarios por uso de segunda vivienda y hubo 373 derivaciones a primer domicilio.

En el cordón sanitario de San Antonio fueron controladas 9.787 personas, 48 buses, 7.254 vehículos, se cursaron 24 sumarios sanitarios por incumplimiento de cuarentena y hubo 194 derivaciones a lugar de origen.

Respecto al flujo vehicular y según el reporte de las concesionarias de las autopistas, ayer ingresaron 13.716 vehículos y salieron de la región un total de 13.568 vehículos.

En cuanto al toque de queda, hubo 77 infractores. Dichos infractores son 17 de la Provincia de San Antonio,15 de Quillota, 14 de Valparaíso, 13 de los andes, 9 de Marga Marga, 4 de San Felipe de Aconcagua, 3 de Isla de Pascua y 2 de Petorca.

En la región, durante las últimas 24 horas se han entregado 793 salvoconductos, de los cuales 55 pertenecen a Valparaíso, 338 de Viña del Mar y 53 de San Antonio.

Con respecto a las comunas que están en cuarentena, entre las 05:00 horas y las 22:00 horas de ayer fueron detenidas 96 personas por no respetar esta medida sanitaria. De ellas, 50 son de Valparaíso, 22 de Viña del Mar y 24 son de San Antonio.

El Intendente Regional, Jorge Martínez se refirió a la medida anunciada por el Ministro de Salud por decreto del Presidente de la República de mantener la medida de cuarentena para Valparaíso, Viña del Mar y San Antonio; además iniciar cuarentena en San Felipe y Los Andes indicando que “con esto en la región de Valparaíso suma 865.805 personas que viven en comunas en cuarentena; esto es prácticamente la mitad de los habitantes de toda la región. Un 46% según los datos actualizados, esto significa que cinco comunas de la región reúnen a la mitad de los habitantes de la región y están todos en cuarentena. Esta medida ya fue anunciada previamente a los gobernadores respectivos y los alcaldes de dichas ciudades. Quiero señalar e insistir que a una semana de la cuarentena en San Antonio la comuna ha experimentado un gran comportamiento era lo que esperamos en la región; que la inmensa mayoría ciudadana respectara la cuarentena, se mantuviera en sus hogares y saliera lo estrictamente necesario y así lo hemos visto en el transporte colectivo, personal y en las personas circulando. San Antonio está dando un muy buen ejemplo ya tenemos, es muy preliminar, pero tenemos algunos elementos del punto de vista epidemiológico que muestra que la comuna está avanzando muy bien.

Además agregó que “en cuanto a las comunas de Valparaíso y Viña del Mar ya se completa un cuarto día. No solo tuvo un fin de semana muy bueno y auspicioso, no fue solo un primer día lunes decisivo importante donde se bajó la cantidad de circulación en un 65% sino que se confirma esa cifra aumentando ese porcentaje a un 70% de disminución del flujo de vehículos, además y en una forma muy meritoria las personas se están organizando en flujos horarios distintos a los horarios peak, con lo cual quedamos muy satisfechos del comportamiento que tiene la región. No vamos ni podemos cantar victoria en estas tres comunas menos en las que recién entran en cuarentena este es un trabajo arduo y largo que va a demorar tiempo, pero el hecho de ver las ferias que se repletaban con miles de personas ahora vacías y solamente hortofrutícolas, ver la cantidad de controles que ha dispuesto el Jefe de la Defensa, tanto de Fuerzas Armadas, Carabineros y la PDI, en todas las zonas en cuarentena y las que ahora se incorporan, nos permiten estar al menos optimistas y esperamos que ese optimismo se transmita para que las personas entiendan que estamos haciendo lo correcto, pero que ese optimismo no se confunda con relajación porque las medidas de fiscalización cada se van a endurecer más”.

Actualización de cifras

El Seremi de Salud (S) Jaime Jamett indicó en el reporte regional diario del Ministerio de Salud que en las últimas 24 horas se registran 206 nuevos casos confirmados a nivel regional La Región de Valparaíso tiene casos 8.253 acumulados que representan el 3,7% del territorio nacional.

De estos casos nuevos 181 con síntomas y 25 se encuentran asintomáticos.

En cuanto a la distribución por provincia y comunas el desglose es el siguiente:

Provincia de Valparaíso 96 casos: 1 caso en Puchuncaví, 1 en Quintero; 3 en Casablanca, 4 en Concón, 68 en Valparaíso; 19 en Viña del Mar.

Provincia de San Felipe 42 nuevo caso: 1 caso de Llay Llay, 4 casos en Putaendo, 4 en Santa María, 33 en San Felipe.

Provincia de Marga Marga 27 nuevos casos: 2 casos en Quilpué; 6 casos de Olmué, 9 en Villa Alemana, 10 en Limache.

Provincia de Los Andes 22 casos nuevos: 2 en San Esteban, 5 en Rinconada, 6 en Calle Larga, 9 en Los Andes.

Provincia de Quillota 11 casos nuevos: 1 en La Calera, 3 casos en Nogales, 7 en Quillota.

Provincia de Petorca 3 casos: 1 caso en Cabildo, 2 casos en Papudo.

Provincia de San Antonio 1 casos: 1 en Algarrobo.

Otras regiones:

3 casos de la Provincia de Santiago: correspondientes a la comuna de Quilicura

1 caso correspondiente a la Provincia de Cordillera correspondiente a la comuna de Puente Alto

Fallecidos a nivel regional es de 141. Lamentamos informar este 17 de junio 15 fallecidos

Sobre los casos:

Pacientes hospitalizados en Unidades de Cuidados Intensivos: 102 pacientes hasta hoy 17 de junio, correspondiente al 5,7% del territorio nacional. Total de camas 213 UCI adulto, de ellas están disponibles 29.

Sobre personal de Salud:

A nivel regional

Casos positivos: 731

697 funcionarios correspondientes al 95,35% de la red de servicios públicos.

34 funcionarios correspondientes al 4,65% de la red privada.

En cuarentena: 108

103 funcionarios correspondientes al 95,37% de la red de servicios públicos.

5 funcionarios correspondientes al 4,63% de la red privada.

Exámenes PCR a nivel regional Total 52.819 acumulado, equivalente al 6% del total nacional. De los exámenes acumulados 8.736 son positivos equivalente al 16,54%, 43.591 son negativos equivalente al 82,53% y 492 no concluyentes equivalente al 0,93%.

Residencias sanitarias:

Hotel O’Higgins con 322 cupos

Hotel Queen Royal en su torre A con 77 cupos y torre B con 53 cupos

Hotel Gala de Viña del Mar con 125 cupos

Hotel Puerto Mayor de San Antonio con 20 cupos

Hotel Enjoy de San Antonio con 71 cupos

Hotel Howard Johnson en Rinconada con 27 cupos

Hotel Riu Tai en El Quisco con 70 cupos

Hotel El Palomar (Caja De Los Andes) de Panquehue con 88 cupos

Hotel Ibis, Valparaíso con 180 cupos

En la región de Valparaíso se totalizan los cupos totales en 1.023. Hay hospedados 323 personas.