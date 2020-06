Pasado el mediodía, el Jefe de Defensa Nacional (JEDENA) para la Región de Valparaíso, Contraalmirante Yerko Marcic junto al Intendente Regional, Jorge Martínez y al Seremi de Salud (s) Jaime Jamett, efectuaron su balance regional en donde actualizaron las cifras, relacionadas con la emergencia sanitaria producto de la pandemia por el Covid – 19.

San Felipe y Los Andes se preparan para entrar en confinamiento total desde este viernes, mientras se restringirán los permisos de desplazamiento a partir del lunes 22 de junio.

En la oportunidad el Contraalmirante Yerko Marcic, indicó que, “quiero hacer un reconocimiento a todos, a las autoridades, a los alcaldes, autoridades regionales, a las personas que se están quedando en su casa, están ayudando a la fiscalización y están ayudando también a lograr el objeto que es evitar los contagios. También, sumo al reconocimiento a todos los fiscalizadores de salud, Fuerzas Armadas, de Orden y Seguridad; que están haciendo un sacrificio, cumpliendo con su deber, pero con mucho cariño por las personas de la región y se nota cuando el esfuerzo es de todos, cuando se suma la fuerza y se avanza en post de un objetivo. Esto no significa que vamos a dejar de lado lo que estamos haciendo, sino que esto nos renueva la fuerza para seguir trabajando en post de cumplir la misión que es ganarle al coronavirus”.

Asimismo, agregó que, “quiero expresarle a los habitantes de la región, nuevamente, mi agradecimiento por su colaboración con la causa que estamos desarrollando y quiero decirles que seguiremos efectuando rigurosos controles para que las medidas sanitarias dispuestas por la autoridad sanitaria se sigan cumpliendo en la región porque esto, simplemente hay que tomarlo como un seguro de vida. En la medida en que no salgamos, en la medida en que restrinjamos el movimiento seremos capaces de evitar contagios y por lo tanto, estaremos salvando vidas. No bajaremos los brazos y seguiremos trabajando para ayudar a disminuir los contagios”.

Fiscalizaciones

Durante la jornada de ayer en los 35 puntos de control sanitario fueron controladas 46.699 personas, 1.263 buses, 25.375 vehículos, se cursaron 46 sumarios sanitarios por incumplimiento de cuarentena, 2 sumarios sanitarios por no uso de mascarilla en el transporte público, 4 sumarios sanitarios por uso de segunda vivienda y hubo 188 derivaciones a primer domicilio.

En el cordón sanitario de San Antonio fueron controladas 10.347 personas, 43 buses, 7.551 vehículos, se cursaron 23 sumarios sanitarios por incumplimiento de cuarentena y hubo 174 derivaciones a lugar de origen.

Respecto al flujo vehicular y según el reporte de las concesionarias de las autopistas, ayer ingresaron 12.419 vehículos y salieron de la región un total de 13.241 vehículos.

En cuanto al toque de queda, hubo 70 infractores. Dichos infractores son 18 de la Provincia de San Antonio, 18 de Valparaíso, 9 de Marga Marga, 8 de Quillota, 7 de San Felipe de Aconcagua, 7 de Petorca y 3 de Los Andes.

En la región, durante las últimas 24 horas se han entregado 1.202 salvoconductos de forma presencial, de los cuales 564 pertenecen a Valparaíso, 501 a viña del mar, 137 a San Antonio y 347 al resto de la región.

Con respecto a las comunas que están en cuarentena, entre las 05:00 horas y las 22:00 horas de ayer fueron detenidas 100 personas por no respetar esta medida sanitaria, de ellas, 47 son de Valparaíso, 27 de Viña del Mar y 26 son de San Antonio. Acumulado a la fecha tenemos 421 personas, 202 son de Valparaíso, 128 de Viña del Mar y 95 de San Antonio.

El Intendente Regional, Jorge Martínez se refirió al comportamiento de las comunas en cuarentena, señalando que “los indicadores de movilidad vehicular se han reducido en un 70% estando en niveles en torno al 30% diario en las comunas en cuarentena. Es una buena noticia, primero para las comunas en cuarentena, y esto habla muy bien del comportamiento de la población y para las demás comunas de la región, porque estas comunas, por su volumen, su densidad poblacional, si no logran controlar el contagio, evidentemente prolongan, irradian el contagio a otras comunas de la región. Así que esta verdadera frontera que han generado nuestras Fuerzas Armadas, Orden y Seguridad, en torno a las tres comunas, también ha sido clave para poder confinar las zonas con mayor contagio. Y en conjunto con las tareas que están desarrollando la Seremía de Salud y los servicios de salud, sobre todo con el modelo de residencias sanitarias. Quiero agradecer a toda la comunidad, al presidente del Colegio Médico, a los alcaldes de las tres comunas, a los consejeros regionales, a los parlamentarios. Hemos tenido una sola voz, en una región que está enfrentando en común, un problema que no tiene no tiene diferencias políticas, ideológicas, que no distingue entre sectores sociales”.

Además agregó que “reconocer la tarea que están realizando las Fuerzas Armadas, Carabineros y la PDI en la fiscalización, en conjunto con las autoridades de salud, en todos los sectores de las tres comunas y de las demás 35 de la región. Se han multiplicado, han dividido fuerzas, pero han estado permanentemente, y lo hemos visto, en todas las calles y en todos los sectores de mayor tránsito, en nuestros cerros, poblaciones, con una fiscalización tremendamente rigurosa. Asociado a esto, se han aumentado las penas. El delito contemplado en el artículo 318 del Código Penal, que significa vulnerar las normas de la autoridad sanitaria en épocas de pandemia, que es una pena menor de 541 días de reclusión, la que normalmente es conmutada, y una multa cercana a un millón de pesos, pasa ahora a tener un presidio muy superior de 5 años de cárcel. Por lo tanto, insistimos en que aquellos que están saliendo sin los permisos, sin las autorizaciones, sin los salvoconductos en horarios de toque de queda, van a ser detenidos, pasarán a los tribunales y arriesgan estas penas”.

Actualización de cifras

El Seremi de Salud (S) Jaime Jamett indicó en el reporte regional diario del Ministerio de Salud que en las últimas 24 horas se registran 220 nuevos casos confirmados a nivel regional La Región de Valparaíso tiene casos 8.473 acumulados que representan el 3,76% del territorio nacional.

De estos casos nuevos 202 con síntomas y 16 se encuentran asintomáticos.

En cuanto a la distribución por provincia y comunas el desglose es el siguiente:

Provincia de Valparaíso 116 casos: 1 caso en Puchuncaví, 4 casos en Casablanca, 4 en Quintero, 4 en Concón, 63 en Valparaíso; 40 en Viña del Mar.

Provincia de Marga Marga 33 nuevos casos: 1 casos de Olmué, 7 en Limache, 9 casos en Quilpué, 16 en Villa Alemana.

Provincia de Quillota 21 casos nuevos: 1 en La Cruz, 1 en Hijuelas, 8 en Quillota, 11 en La Calera.

Provincia de San Felipe 19 nuevo caso: 1 caso en Panquehue, 1 caso en Llay Llay, 2 en Catemu, 2 casos en Putaendo, 2 en Santa María, 11 en San Felipe.

Provincia de Los Andes 16 casos nuevos: 1 en San Esteban, 1 en Rinconada, 3 en Calle Larga, 11 en Los Andes.

Provincia de Petorca 7 casos: 1 caso en Cabildo, 1 casos en Papudo, 5 en La Ligua

Provincia de San Antonio 5 casos: 5 casos de San Antonio.

Otras regiones:

3 casos de la Provincia de Santiago: 2 caso correspondiente a la comuna de Macul y 1 caso de la comuna de Santiago.

Fallecidos a nivel regional es de 143. Lamentamos informar este 18 de junio 2 fallecidos

Sobre los casos:

Pacientes hospitalizados en Unidades de Cuidados Intensivos: 106 pacientes hasta hoy 18 de junio, correspondiente al 5,75% del territorio nacional. Total de camas 208 UCI adulto, de ellas están disponibles 25.

Sobre personal de Salud:

A nivel regional

Casos positivos: 745 711 funcionarios correspondientes al 95,44% de la red de servicios públicos. 34 funcionarios correspondientes al 4,56% de la red privada.

En cuarentena: 104 99 funcionarios correspondientes al 95,19% de la red de servicios públicos. 5 funcionarios correspondientes al 4,81% de la red privada.



Exámenes PCR a nivel regional Total 53.154 acumulado, equivalente al 5,89% del total nacional. De los exámenes acumulados 8.969 son positivos equivalente al 16,69%, son 44.259 negativos equivalente al 82,53% y 501 no concluyentes equivalente al 0,93%. En las últimas 24 horas se han realizado 896 exámenes, de estos 25,60% son positivos, 73,41% negativos y 0,99% no concluyentes.

Residencias sanitarias: 9

Hotel O’Higgins

Hotel Queen Royal, torre A y torre B

Hotel Gala de Viña del Mar

Hotel Puerto Mayor de San Antonio

Hotel Enjoy de San Antonio

Hotel Howard Johnson en Rinconada

Hotel Riu Tai en El Quisco

Hotel El Palomar (Caja De Los Andes) de Panquehue

Hotel Ibis, Valparaíso

En la región de Valparaíso se totalizan los cupos totales en 996. Hay hospedados 331 personas.