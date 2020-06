Tomando todos los protocolos de seguridad en dependencias del Liceo Pedro de Valdivia, Junaeb hizo entrega de computadores a 375 estudiantes que cursan séptimo año básico pertenecientes a establecimientos educacionales municipales y subvencionados de La Calera.

La iniciativa beneficia a alumnos(as) de establecimientos educacionales municipales y subvencionados de la comuna, invirtiendo el Ministerio de Educación en La Calera sobre los 94 millones de pesos

Sobre 94 millones de pesos de inversión realiza el Mineduc en la comuna a través de los programas “Me Conecto para Aprender” (beneficiando a 193 estudiantes) y “Yo Elijo mi PC” (182 alumnos).

La alcaldesa Trinidad Rojo, destacó el significativo impacto que tiene este beneficio en las familias beneficiadas “creo que este programa les da una herramienta importante a los niños en esta período de pandemia y también un mejoramiento para que ellos puedan tener una buena conexión en sus hogares, además de que puedan continuar recibiendo los contenidos que les entregan sus profesores, con el propósito de que sigamos adelante y no miremos para atrás y lograr que nuestros niños puedan seguir educándose”.

Con los programas de Becas TIC, los estudiantes reciben un moderno equipo computacional con un año gratis de internet móvil, junto a recursos y materiales educativos de acuerdo a las bases curriculares.

Para Valeska Lagos, apoderada de una alumna beneficiaria perteneciente a la escuela municipal “Josefina Huici”, manifestó “me parece una muy buena iniciativa, porque ahora que los niños no van al colegio, hay niños que no tiene computador y esto les sirve para hacer las tareas, tener tareas online, además de estar comunicados con sus profesores, porque las guías no les servían al no tener comunicación directa con su profesor y ahora sí lo podrán hacer.”

Es importante señalar, a aquellos padres y apoderados que deseen realizar una apelación a este programa, que deben ingresar a la página web: www.apelacion.yoelijomipc.cl para hacer todas sus consultas y requerimientos.