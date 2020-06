En el marco del día del padre, el Jefe de Defensa Nacional (JEDENA) para la Región de Valparaíso, Contraalmirante Yerko Marcic junto al Intendente Regional, Jorge Martínez y al Seremi de Salud (s) Jaime Jamett, efectuaron un nuevo balance regional, actualizando las cifras y entregando detalles del manejo de la emergencia sanitaria a causa del coronavirus.

Gobierno promulga nuevo Ingreso Familiar de Emergencia que beneficiará a 250 mil hogares en la región de Valparaíso.

Al respecto el Contraalmirante Yerko Marcic, realizó “un llamado a los habitantes de la Región de Valparaíso para sigan cumpliendo como lo están haciendo hasta ahora con las medidas sanitarias dispuestas. La cuarentena, es la medida sanitaria más restrictiva que existe y tiene por finalidad evitar el contacto físico entre las personas, y de esa forma evitar los contagios, necesitamos de su compromiso para poder lograrlo la clave esta en evitar la interacción física entre las personas para que el virus no se propague y de esa forma salvemos vidas.”.

Fiscalizaciones

Durante la jornada de ayer en los 35 puntos de control sanitario fueron controladas 34.428 personas, 531 buses, 17.484 vehículos, se cursaron 40 sumarios sanitarios por incumplimiento de cuarentena y hubo 288 derivaciones a primer domicilio.

En el cordón sanitario de San Antonio fueron controladas 7.362 personas, 23 buses, 5.134 vehículos, se cursaron 24 sumarios sanitarios por incumplimiento de cuarentena y hubo 231 derivaciones a lugar de origen.

Respecto al flujo vehicular y según el reporte de las concesionarias de las autopistas, ayer ingresaron a la región 5.979 vehículos y salieron de la región un total de 5.851 vehículos.

En cuanto al toque de queda, hubo 72 infractores en la región. Durante las últimas 24 horas, en la región, se han entregado 362 salvoconductos de forma presencial, de los cuales 44 pertenecen a Valparaíso, 38 a Viña del Mar, 34 a San Antonio y 246 al resto de la región.

Con respecto a las comunas que están en cuarentena, entre las 05:00 horas y las 22:00 horas de ayer fueron detenidas 155 personas por no respetar esta medida sanitaria.

El Intendente Regional, Jorge Martínez, se refirió a la promulgación de dos leyes por parte del Presidente de la República señalando que esto “logrado gracias a ese gran acuerdo social entre el gobierno y la oposición, en el entendido que esta pandemia supera las diferencias políticas. Tenemos el Ingreso Familiar de Emergencia 2.0 que son 100 mil pesos por persona por carga. Un hogar de cuatro personas son 400 mil pesos. Y va destinado básicamente a las personas que no tienen ingresos formales, que no tenían trabajo o un contrato. Son los informales, los que viven el día a día. Los grupos más vulnerables de nuestra población. A todos ellos ya les ha llegado y les va a continuar llegando a los grupos informales, el que viene mejorado y son más recursos para que puedan vivir dignamente, puedan alimentarse, comprar remedios. Quienes no se han inscrito lo pueden hacer. Consulten en los municipios, en las gobernaciones y en cualquier servicio público donde los orientarán. A aquellos que han solicitado el beneficio y se les ha rechazado, pueden apelar y tienen 15 días hábiles desde el día que fueron notificados del rechazo. El aporte que se está haciendo a nivel nacional es para 2,1 millones de hogares. En cifras para la Región de Valparaíso es para 250 mil hogares y para 600 mil personas más vulnerables. También se ha promulgado el Apoyo a los Independientes, a aquellas personas que boletean y que hoy día no tienen actividad o bajaron su actividad. El beneficio consiste en un subsidio hasta el 70% de los ingresos en aquellas personas que ganan menos de 350 mil pesos mensuales y proporcionalmente menor a medida que sube el ingreso. Pero además se considera un crédito de 650 mil pesos que se pueden pagar en más de un año con tasa de interés cero. Y también se beneficia a un millón 200 mil personas en el país. En la región serían cerca de 130 mil personas”.

Además agregó que “Algunos se preguntan por la tremenda logística que se ha dispuesto para entregar más de 280 mil cajas de alimentos de aquí a la próxima semana en la región. Algunos han planteado por qué no haberles entregado una gift card, y son los que probablemente no conozcan el sentido que tiene esto. Porque el dinero cuando llega a veces en un hogar no siempre tiene un buen destino. Y además porque se entrega la caja cuidando las medidas sanitarias, la dignidad. Pero se recibe como un apoyo a la persona. Esto ha sido muy valorado. Y tal como lo ha dicho el Presidente de la República, al 30 de junio todas las cajas van a estar entregadas en la Región de Valparaíso. Quienes están interesados de la ventaja menor o personal no nos van a distraer de ese gran propósito de que más de un millón de personas, el 60% de la población de la Región de Valparaíso cuente con su canasta alimenticia”.

Actualización de cifras

Por parte, el Seremi de Salud (S) Jaime Jamett indicó en el balance regional diario del Ministerio de Salud que en las últimas 24 horas se registran 284 nuevos casos confirmados a nivel regional La Región de Valparaíso tiene casos 9.298 acumulados que representan el 3,84% del territorio nacional.

De estos casos nuevos 246 con síntomas y se encuentran 17 asintomáticos.

Del total de 284 casos 21 corresponden a que aún no tienen notificación, dando un total de 263 que se desglosan de la siguiente forma:

Provincia de Valparaíso 60 casos: 2 casos en Puchuncaví, 5 casos de Concón, 7 en Quintero, 23 en Valparaíso; 23 en Viña del Mar.

Provincia de Quillota 49 casos nuevos: 3 casos en Nogales, 3 casos de Hijuelas, 4 casos en La Cruz, 5 en La Calera, 34 en Quillota.

Provincia de Los Andes 37 casos nuevos: 2 casos en Rinconada, 5 en San Esteban, 6 en Calle Larga, 24 en Los Andes.

Provincia de Marga Marga 32 nuevos casos: 1 caso de Olmué, 7 en Villa Alemana, 11 en Limache, 13 casos en Quilpué.

Provincia de San Felipe 29 nuevo caso: 1 caso en Catemu, 2 casos de Llay Llay, 3 casos en Panquehue, 5 en Santa María, 7 casos en Putaendo, 11 en San Felipe.

Provincia de Petorca 28 casos: 4 en Petorca, 6 en La Ligua, 6 casos en Papudo, 12 casos en Cabildo.

Provincia de San Antonio 25 casos: 1 en El Tabo, 2 en El Quisco, 2 en Santo Domingo, 4 en Cartagena, 16 en San Antonio.

Otras regiones:

1 caso de la Provincia de Santiago correspondiente a la comuna de Maipú

1 caso de la Provincia de Melipilla correspondiente a la comuna de Curacaví

1 caso de la Provincia de Chacabuco correspondiente a la comuna de Tiltil

El Seremi (S) de Salud, Jaime Jamett indicó en relación a la trazabilidad y con informe consolidad hasta el 20 de junio “se puede informar que sobre 7.688 casos registrados, 224 son importados correspondiente a 2,91%, casos secundarios 1.842 correspondiente al 23,96%, sin nexo 1.106 correspondiente al 14,39% y en investigación 4.516 correspondiente al 58,74%. Se nos ha pedido especial énfasis en mejorar la trazabilidad en la región y es así como en los próximos días vamos a hacer cambios relevantes en este sentido de manera tal de mejorar nuestra trazabilidad activando la red de atención primaria en forma completa a lo largo de la región de Valparaíso y así mismo generando mayor interacción y difusión de la información en tiempo real para todas las comunas de la región”.

Fallecidos a nivel regional es de 170. Lamentamos informar este 21 de junio 12 fallecidos

Sobre los casos:

Pacientes hospitalizados en Unidades de Cuidados Intensivos: 129 pacientes hasta hoy 21 de junio, correspondiente al 6,46% del territorio nacional. Total camas al día de hoy 31 quedando disponibles

Sobre personal de Salud:

A nivel regional

Casos positivos: 774 741 funcionarios correspondientes al 95,74% de la red de servicios públicos. 33 funcionarios correspondientes al 4,26% de la red privada.

En cuarentena: 141 132 funcionarios correspondientes al 93,62% de la red de servicios públicos. 9 funcionarios correspondientes al 6,38% de la red privada.

Exámenes PCR a nivel regional Total acumulado de 56.998. En las últimas 24 horas se han realizado 949.

Residencias sanitarias:

Hotel O’Higgins

Hotel Queen Royal

Hotel Gala de Viña del Mar

Hotel Puerto Mayor de San Antonio

Hotel Enjoy de San Antonio

Hotel Howard Johnson en Rinconada

Hotel Riu Tai en El Quisco

Hotel El Palomar (Caja De Los Andes) de Panquehue

Hotel Ibis, Valparaíso

El total de cupos a la fecha es de 996 y a la fecha de hoy se han utilizado 385 camas.

Finalmente, el Seremi Jamett indicó que han detectado “un uso inadecuado de algunos de los permisos otorgados para personas que trabajan o desempeñan labores como voluntarios en comedores solidarios o comunitarios. En ese sentido queremos ser muy enfáticos que ese permiso puede ser utilizado exclusivamente para para los fines indicados; es por eso que hemos decidido no otorgar nuevos permisos adicionales en la Región de Valparaíso, mantener los que están otorgados y en caso de que alguna persona sea sorprendida utilizando mal estos permisos indudablemente no podrá seguir utilizándolo en ese contexto hemos dispuesto que a nivel regional el uso de estos permisos sea solicitado exclusivamente por la autoridad superior de la comuna, es decir el alcalde o alcaldesa, de manera tal de poder tener un control más efectivo de las personas que lo solicitan”.