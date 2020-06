Como es habitual las autoridades regionales realizaron el balance diario, dando a conocer las cifras de la región, donde además se abordaron las coordinaciones en relación a la entrega de cajas de suplementos alimenticios, el balance contó con la participación del Jefe de Defensa Nacional (JEDENA) para la Región de Valparaíso, Contraalmirante Yerko Marcic junto al Intendente Regional, Jorge Martínez y al Seremi de Salud (s) Jaime Jamett.

Se sumarán canastas extras con alimentos para San Felipe, Los Andes y las comunas que han recibicito menos de dos mil cajas para llegar a sectores rurales.

Al respecto el Contraalmirante Yerko Marcic, quiso destacar que, “Las Fuerzas Armadas, junto con Carabineros y la Policía de Investigaciones han hecho un tremendo trabajo de apoyo en todo el proceso de acopio, carguío, traslado, protección en el centro principal y comunales. Siempre hay una coordinación previa y Carabineros ha apoyado siempre, lo ocurrido ayer fue un hecho delictual, aislado, condenable. Siempre es posible mejorar los procesos y eso haremos, lo que debe traer tranquilidad a quienes participan de las entregas”.

Fiscalizaciones

Durante la jornada de ayer en los 35 puntos de control sanitario fueron controladas 62.233 personas, 1.885 buses, 31.720 vehículos, se cursaron 84 sumarios sanitarios por incumplimiento de cuarentena, y hubo 433 derivaciones a primer domicilio.

En el cordón sanitario de San Antonio fueron controladas 25.886 personas, 578 buses, 14.704 vehículos, se cursaron 14 sumarios sanitarios por incumplimiento de cuarentena y hubo 172 derivaciones a lugar de origen.

Respecto al flujo vehicular y según el reporte de las concesionarias de las autopistas, ayer ingresaron 12.077 vehículos y salieron de la región un total de 13.900 vehículos.

Con respecto a las comunas que están en cuarentena, entre las 22:00 horas y las 05:00 horas fueron detenidas 167 personas por no respetar esta medida sanitaria. En el resto de la región en cuanto al toque de queda, hubo 32 infractores.

En la región, durante las últimas 24 horas se han entregado 418 salvoconductos de forma presencial, de los cuales 36 pertenecen a Valparaíso, 31 a Viña del Mar, 30 a San Antonio, 245 de Marga, y 76 de Aconcagua al resto de la región.

El Intendente Regional, Jorge Martínez reiteró las medidas en materia social y económica cuyos para apoyar a las familias indicando que “gracias a esta Red de Protección Social se estima que diez millones de personas van a ser beneficiadas en Chile. Primero, el Ingreso Familiar de Emergencia. En nuestra región van a ser beneficiadas 120.051 familias; segundo, el Bono de Emergencia Covid 19 que en la región han sido beneficiados 155.182 hogares. Tercero, la Ley de Protección del Empleo que ha permitido a 123 trabajadores formales que reciban un ingreso, no obstante, la suspensión del contrato sin perder el vínculo laboral y el acceso a todas las prestaciones de seguros de cesantía. En la región 35.820 trabajadores han sido beneficiados y 708 trabajadoras de casa particular hasta el minuto. En Alimentos para Chile, el día de mañana terminaremos la fase original beneficiando a 244.624 hogares, esto es más de un millón de personas. Y vamos a agregar en los días siguientes a San Felipe, Los Andes y a las comunas que recibieron menos de dos mil cajas para poder llegar a todos los sectores rurales, no solo en virtud de la población y las necesidades económicas, la vulnerabilidad, sino en base a aspectos de ruralidad y alejamiento de los centros principales. En quinto lugar, el Fondo Solidario Municipal donde en la región ya se han entregado 8.500 millones de pesos a los municipios, en base al criterio de población y vulnerabilidad. En sexto lugar el beneficio para trabajadores independientes en la región va a beneficiar a más de 130 mil personas. Y el Ingreso Mínimo Garantizado. Gracias a este aporte el estado contribuye a incrementar al menos a 300 mil pesos líquidos el sueldo de 670 mil trabajadores en nuestra región, beneficiando a 36.721 personas. Y seguimos trabajando y dedicados exclusivamente con las políticas que emanan del Presidente de la República y convocando a todos los sectores políticos y de la sociedad civil para concretar el acuerdo social alcanzado hace pocos días, que va a permitir que millones de familias puedan enfrentar esta pandemia con el apoyo del estado y comenzar a sacar de a poco adelante la economía del país”.

En cuento a la movilidad la máxima autoridad regional indicó que “hoy día hemos tenido un incremento en el tráfico vehicular según la Unidad Operativa de Control de Tránsito, pero muy leve. Del 30% que tuvimos la semana pasada, hoy día alcanzamos un 35% de flujo vehicular y público. Un 5% más. Por tanto, hemos reducido en el día de hoy un 65% la carga en nuestras vías estructurantes. Pero todavía estamos en números muy buenos, que esperamos mantener y confiamos en que lo que está pasando, en toda la región pero especialmente en San Antonio, Valparaíso, Viña del Mar, Los Andes y San Felipe para que mantengan con el mismo rigor, con la misma seriedad y con el mismo apoyo ciudadano las medidas de cuarentena para poder salir pronto de ellas”.

Actualización de cifras

El Seremi de Salud (S) Jaime Jamett indicó en su cuenta regional diaria del Ministerio de Salud que en las últimas 24 horas se registran 286 nuevos casos confirmados a nivel regional La Región de Valparaíso tiene 9.901 casos acumulados que representan el 3,95% del territorio nacional.

De estos casos nuevos 245 con síntomas y se encuentran 12 asintomáticos. Del total de 286 casos 29 corresponden a que aún no tienen notificación por lo que no están ingresados aún en EPIVIGILA. Una vez notificado en la plataforma, será incluido en el detalle. Por ende el día de hoy el total de casos notificados es de 257 que se desglosan de la siguiente forma:

Provincia de Valparaíso 88 casos: 1 en Casablanca, 3 casos de Concón, 4 en Quintero, 46 en Valparaíso; 34 en Viña del Mar.

Provincia de San Antonio 45 casos: 1 caso en Algarrobo, 1 caso en Cartagena, 2 en Santo Domingo, 3 en El Quisco, 7 en El Tabo, 31 en San Antonio.

Provincia de Marga 42 nuevos casos: 3 casos en Olmué, 12 en Limache, 13 en Villa Alemana, 14 casos en Quilpué.

Provincia de Quillota 29 casos nuevos: 1 caso en Nogales, 3 casos de Hijuelas, 7 en La Calera, 18 en Quillota.

Provincia de San Felipe 18 nuevo caso: 1 casos en Panquehue, 1 caso en Llay, 2 en Santa María, 2 casos en Putaendo, 12 en San Felipe.

Provincia de Los Andes 17 casos nuevos: 2 casos en San Esteban, 3 casos en Rinconada, 12 en Los Andes.

Provincia de Petorca 13 casos: 1 caso en Petorca, 2 en La Ligua, 4 en Zapallar, 6 casos en Cabildo.

Otras regiones:

2 casos de la Provincia de Melipilla correspondientes a la comuna de Melipilla

1 caso de la Provincia de Santiago correspondiente a la comuna de La Florida

1 caso a la Provincia de Chacabuco correspondiente a la comuna de Til

1 caso de la Provincia de Cachapoal correspondiente a la comuna de Rancagua (Región O’Higgins)

Fallecidos a nivel regional es de 170.

Sobre los casos:

Pacientes hospitalizados en Unidades de Cuidados Intensivos: 119 pacientes hasta hoy 23 de junio, correspondiente al 5,92% del territorio nacional. Total de camas 209 de ellas están utilizadas por pacientes Covid y no Covid, quedando 33 disponibles.

Sobre personal de Salud:

A nivel regional Casos positivos: 820 785 funcionarios correspondientes al 95,73% de la red de servicios públicos. 35 funcionarios correspondientes al 4,27% de la red privada. En cuarentena: 142 133 funcionarios correspondientes al 93,66% de la red de servicios públicos. 9 funcionarios correspondientes al 6,34% de la red privada.

Exámenes PCR a nivel regional Total acumulado de 59.097 correspondientes al 5,94. En las últimas 24 horas se han realizado 811.

Además, el Seremi (S) de Salud Jamett indicó sobre los exámenes PCR que “en los próximas semanas iniciaremos la habilitación de cuatro laboratorios de PCR nuevos a nivel regional correspondientes a laboratorios de atención primeria, así mismo la apertura de dos nuevos laboratorios que esperan su validación ante el Instituto de Salud Pública”.

Residencias sanitarias:

Hotel O’Higgins

Hotel Queen Royal

Hotel Gala de Viña del Mar

Hotel Puerto Mayor de San Antonio

Hotel Enjoy de San Antonio

Hotel Howard Johnson en Rinconada

Hotel Riu Tai en El Quisco

Hotel El Palomar (Caja De Los Andes) de Panquehue

Hotel Ibis, Valparaíso

Finalmente, el Seremi (S) de Salud, Jaime Jamett, en relación a la estrategia de residencias sanitarias indicó que “se incorpora el Hotel Open en Quillota, agradecemos al servicio de salud Viña del Mar-Quillota por la apertura de este importante centro que tiene una capacidad de 72 cupos los cuales se encuentran disponibles a contar de hoy, que habilita un total 1.68 cupos para la región y actualmente se encuentran 416 personas en residencias”.