Dando a conocer la actualización del Plan Regional de Fiscalizaciones, el cual incorpora la cuarentena decretada desde hoy a las 22:00 en la ciudad de Quillota y el cordón sanitario para el Gran Valparaíso, las autoridades regionales compuestas por el Jefe de Defensa Nacional (JEDENA) para la Región de Valparaíso, Contraalmirante Yerko Marcic el Intendente Regional, Jorge Martínez y el Seremi de Salud (s) Jaime Jamett, entregaron detalles de la implementación de estas medidas sanitarias.

Las medidas serán implementadas desde hoy a las 22:00 en la ciudad de Quillota y el cordón sanitario para el Gran Valparaíso desde las 18:00 horas del viernes 26 y hasta las 22:00 horas del lunes 29 de junio.

Al respecto el Contraalmirante Yerko Marcic, que, “quiero informar que el plan de fiscalización regional ha sido actualizado, atendiendo a las nuevas disposiciones de la autoridad sanitaria nacional, el que comprende el cordón sanitario en el Gran Valparaíso, que está integrado por las zonas urbanas de Viña del Mar, Valparaíso, Concón, Quilpué y Villa Alemana, así como la incorporación de la cuarentena total en Quillota.Por último, recordarles a todos los habitantes de la ciudad de Quillota que, hoy a partir de las 22:00 hrs comienza a regir la cuarentena, es por ello que hago un llamado a que respeten las normas establecidas por la autoridad sanitaria, ya que sin su ayuda no sirven de nada las medidas tomadas por la autoridad sanitaria”.

Fiscalizaciones

Durante la jornada de ayer en los 35 puntos de control sanitario fueron controladas 59.423 personas, 1.759 buses, 40.416 vehículos, se cursaron 91 sumarios sanitarios por incumplimiento de cuarentena, y hubo 535 derivaciones a primer domicilio.

En el cordón sanitario de San Antonio fueron controladas 11.060 personas, 79 buses, 7.410 vehículos, se cursaron 25 sumarios sanitarios por incumplimiento de cuarentena y hubo 212 derivaciones a lugar de origen.

Respecto al flujo vehicular y según el reporte de las concesionarias de las autopistas, ayer ingresaron 13.045 vehículos y salieron de la región un total de 13.289 vehículos.

Con respecto a las comunas que están en cuarentena, entre las 05:00 horas y las 22:00 horas fueron detenidas 212 personas por no respetar esta medida sanitaria. en el resto de la región en cuanto al toque de queda, hubo 30 infractores.

En la región, durante las últimas 24 horas se han entregado 400 salvoconductos de forma presencial, de los cuales 34 pertenecen a Valparaíso, 21 a Viña del Mar, 32 a San Antonio, 252 de Marga Marga, y 61 de Aconcagua.

El Intendente Regional, Jorge Martínez se refirió al inicio de cuarentena en la comuna de Quillota indicando que, sumadas a las ya vigentes “es casi la mitad de la población de la Región de Valparaíso. Junto con ello se inician otras medidas muy restrictivas y necesitamos aumentar la restricción y la circulación tanto de las personas a pie, de personas a través de vehículos particulares o movilización colectiva. Necesitamos menos gente en las calles. Menos gente en la actividad comercial. En nuestros cerros, en nuestras poblaciones. Es la única forma de contener y aliviar el dolor de personas que pueden contraer la enfermedad e incluso fallecer. Y lo principal es no salir. Nos enfrentamos a un fin de semana largo, pero vamos a tener el control sanitario de ingreso a la región, la muralla china, los 35 puntos de control, las seis aduanas sanitarias funcionando. Aparte de eso, el Gobierno ha instruido un cordón sanitario en el Gran Valparaíso. Por tanto, el acceso a las comunas de Valparaíso, Viña del Mar, Concón, Quilpué y Villa Alemana está cerrado. En esa área hay casi un millón de habitantes, es decir, un poquito más de la población de la región. Requiere estar aislada y para ello hay que hacer un esfuerzo enorme de nuestras Fuerzas Armadas, Carabineros y la PDI. Un gran desplazamiento y despliegue de fuerzas para poder cerrar el paso de entrada y de salida al cordón sanitario del Gran Valparaíso. Pero por sobre todo, necesitamos la colaboración de la población. La población no puede entrar y salir sin salvoconducto. Estamos muy contentos porque hemos visto en las comunas en cuarentena, una actitud distinta pero todavía no es suficiente. Necesitamos un esfuerzo mayor. Estamos entrando a la última semana de junio y al mes crítico de julio y para poder pasarlo bien, se requiere una actitud firme y decidida de su población y de todas las autoridades”.

Además la máxima autoridad al pago del Ingreso Familiar de Emergencia indicando que “en el día de ayer se inició el pago del nuevo Ingreso Familiar de Emergencia. Este fue mejorado hace pocas semanas, gracias al aporte de la mayoría de los parlamentarios y de los partidos políticos. Si se habla de una familia de 4 personas va a recibir mensualmente 400 mil pesos. Puedo decir, que a partir del 23 de mayo se inició el pago del primer grupo de familias por el sistema antiguo y ayer se inició con el 2.0 con estos 100 mil pesos por carga. A nivel nacional este beneficio ya se le está entregando a 404.530 hogares de Chile, que equivale a un millón 341 mil 195 personas. En la Región de Valparaíso se está entregando a 40.599 familias, lo que equivale a 135.005 personas. Y ¿cuál es la solicitud que quiero plantear en este minuto? Todavía quedan familias que tienen las condiciones, que reúnen los requisitos para postular y deben hacerlo, para lo cual deben actualizar su Registro Social de Hogares. Todavía hay plazo para este beneficio que dura tres meses para que lo puedan recibir. Así vamos a estar dándoles un sustento enorme a nuestras familias para que puedan mantener la alimentación, los remedios y los elementos básicos del aseo. Estamos hablando del 80% más vulnerable de nuestra población”.

Actualización de cifras

El Seremi de Salud (S) Jaime Jamett indicó en el reporte regional diario del Ministerio de Salud que en las últimas 24 horas se registran 315 nuevos casos confirmados a nivel regional La Región de Valparaíso tiene 10.797 casos acumulados.

De estos casos nuevos 269 con síntomas y se encuentran 13 asintomáticos.

Del total de 315 casos 33 aún no tienen notificación por lo que no están ingresados aún en EPIVIGILA. Una vez notificado en la plataforma, será incluido en el detalle. Por ende el día de hoy el total de casos notificados es de 282 que se desglosan de la siguiente forma:

Provincia de Valparaíso 106 casos: 5 en Puchuncaví, 2 en Quintero, 4 casos de Concón, 45 en Valparaíso; 50 en Viña del Mar.

Provincia de Marga Marga 53 nuevos casos: 3 casos en Olmué, 12 en Limache, 19 en Villa Alemana, 19 casos en Quilpué.

Provincia de San Antonio 32 casos: 1 caso en el, 1 caso en El Tabo, Quisco 2 caso, 2 en Algarrobo, 3 en Santo Domingo, 3 casos en Cartagena, 22 en San Antonio.

Provincia de Quillota 28 casos nuevos: 1 caso en La Cruz, 1 en Nogales, 3 casos de Hijuelas, 6 en La Calera, 17 en Quillota.

Provincia de Los Andes 25 casos nuevos: 1 caso en Calle Larga, 3 casos en San Esteban, 2 casos en Rinconada, 19 en Los Andes.

Provincia de San Felipe 19 nuevo caso: 1 caso de Catemu, 3 casos en Llay Llay, 2 en Santa María, 4 casos en Putaendo, 9 en San Felipe.

Provincia de Petorca 18 casos: 1 caso en Petorca, 3 en Zapallar, 5 en Cabildo, 9 casos en La Ligua.

1 caso de la Provincia de Maipo correspondiente a la comuna de San Bernardo

Fallecidos a nivel regional es de 204. Lamentablemente el día de hoy se reportan 9 personas fallecidas.

Sobre los casos:

Pacientes hospitalizados en Unidades de Cuidados Intensivos: 133 pacientes hasta hoy 26 de junio.

Sobre personal de Salud:

A nivel regional Casos positivos: 849 814 funcionarios correspondientes al 95,88% de la red de servicios públicos. 35 funcionarios correspondientes al 4,12% de la red privada. En cuarentena: 148 145 funcionarios correspondientes al 97,97% de la red de servicios públicos. 3 funcionarios correspondientes al 2,03% de la red privada.

Exámenes PCR a nivel regional Total acumulado de 62.205. En las últimas 24 horas se han realizado 1.029.

Además, el Jaime Jamett señaló en relación a los exámenes PCR que “hay 18 laboratorios disponibles en la región de Valparaíso de los cuales hoy han reportado 14. Estos 14 laboratorios que han reportado el número uno en término de test procesados es el Hospital Carlos Van Buren que han procesado 322 exámenes diarios, le sigue el hospital San Camilo con 206 y en tercer lugar el laboratorio Barnafi Krause que ha reportado 151 exámenes diarios. El tiempo promedio de respuesta regional de los 14 laboratorios es de 19 horas. Lo cual es muy buen resultado y está dentro del rango de metas que hemos previsto”.

Residencias sanitarias:

Hotel O’Higgins

Hotel Queen Royal

Hotel Gala de Viña del Mar

Hotel Puerto Mayor de San Antonio

Hotel Enjoy de San Antonio

Hotel Howard Johnson en Rinconada

Hotel Riu Tai en El Quisco

Hotel El Palomar (Caja De Los Andes) de Panquehue

Hotel Ibis, Valparaíso

Capacidad total es de 1091 y se encuentran en residencias 522 personas.