El pasado 18 de junio se reunió el Consejo Nacional de Pesca y ningún representante de la pesca artesanal asistió, como una forma de protesta para impedir que sigan despachándose proyectos que seguirán depredando el mar chileno de sus recursos y que están ligados directamente a la industria.

El Consejo Nacional de Pesca, sin la presencia de los pescadores artesanales, no puede tomar decisiones trascendentales, sin embargo, igual existe la intención de permitir el ingreso de barcos factorías a las costas chilenas, entre otras acciones destinadas a favorecer a la industria.

Acusan a la Subsecretaría de Pesca de aprovechar los tiempos de pandemia para ingresar un barco factoría al mar chileno, entre otras decisiones que favorecen a la industria pesquera.

Pascual Aguilera, Consejero Nacional de la Macrozona Tercera y Cuarta, señaló que cuando las instituciones no funcionan ”la pesca artesanal no se va a presentar para esta gran farsa. Este Consejo Nacional de Pesca no tiene ninguna validez. Nosotros no estamos dispuestos a conformar el quórum o prestar ropa para que se tomen acuerdo que perjudiquen al sector. Lamentablemente la pandemia se ha convertido en una situación para hechos bastante anormales. Todo el mundo está preocupado de estar en su casa y permanecer sano, por lo tanto no es posible que se estén realizando acciones para perjudicar al sector artesanal. Esto no es válido y sin nosotros el Consejo Nacional de Pesca no puede estar tomando decisiones, como fraccionar la cuota de la jibia y otros”.

Gabriel Ramos, Consejero Nacional Macrozona Norte, explicó que los pescadores artesanales decidieron unidos y de común acuerdo, que no había que participar de este llamado al Consejo Nacional de Pesca. Primero, porque no se ha llamado a la totalidad de los consejeros artesanales representantes del sector en las distintas macrozonas y que no estaríamos dispuesto a votar un informe técnico hecho por quienes han arrasado con nuestras costas de norte a sur. No queremos ser cómplices”.

El dirigente agregó que los representantes de la industria “son unos descarados y aprovechadores de esta instancia que vive el mundo y el país para nuevamente darle una estocada a la pesca artesanal. Una vez más los industriales quieren abusar de su poder en desmedro de la pesca artesanal. Rechazamos la propuesta de que un barco factoría opere sobre nuestros recursos, y estamos convencidos de que elConsejo Nacional de Pesca debe darse un vuelco y empezar a mirarnos con otros ojos”.

Marcelo Soto, Presidente de Confepach manifestó que la ausencia en el Consejo Nacional de Pesca fue una forma de protestar, “porque el Subsecretario de Pesca, no ha querido llenar los cupos vacantes de la pesca artesanal en el CNP, a pesar, que nosotros ganamos limpiamente la elecciones. Nos parece inexplicable la actitud del Subsecretario de Pesca, parece que quiere poner en esos cupos, a pescadores artesanales que no lo critiquen y que sean muy amistosos con la industria.La segunda razón, es que no queremos ser cómplices del Subsecretario de Pesca y la Industria Pesquera, que quieren aprovecharse de la situación que vive el país, donde la ciudadanía está preocupada de su salud y subsistencia, y quieren autorizar la operación extractiva de un barco factoría, en claro perjuicio de la pesca artesanal y los recursos pesqueros de todos los chilenos”.

El dirigente manifestó ”no permitiremos estas oscuras maniobras del Subsecretario de Pesca y la Industria Pesquera, que siempre terminan beneficiando a las mismas 7 familias dueñas del mar de todos los chilenos. Conocemos muy bien la actitud depredadora y saqueadora de la industria pesquera con los recursos pesqueros de todos los chilenos. A ellos nunca les ha importado el país, la ciudadanía, la sustentabilidad de las pesquerías y mucho menos la pesca artesanal, sólo les importan sus negocios y sus utilidades”.

Miguel Angel Hernández, Presidente de la Federación Nuevo Amanecer, señaló que “nosotros solidarizamos con los dirigentes de la pesca artesanal que no asistieron, desconfiamos totalmente de la Subsecretaría de Pesca, ya que en los últimos meses se ha querido aprobar una serie de proyectos. Se presenta para la aprobación del CNP un barco factoría que quiere ingresar a trabajar en mar chileno y pescar anualmente 86 toneladas de bacalao sin respaldo de informes técnicos de la propia Subsecretaría de Pesca, según se indica en el Informe Técnico elaborado por representantes de la Industria del Consejo Nacional de Pesca. Nosotros le hacemos un llamado al Ministro de Economía para evitar ésto, ya que es un crimen. Un barco factoría está sobredimensionado para capturar este recurso. En Chile No es legal ni apropiado ingresar barcos factorías, sin embargo, se sigue con la letra chica y las mañas legales para incorporarlos y la Subsecretaría de Pesca nada dice del daño que ocasionan. Las excepciones las convierten en regla”.

“El Consejo Nacional de Pesca no puede tomar decisiones sin la presencia de los dirigentes de la pesca artesanal en esa mesa, pero nos preocupa mucho el tema del barco factoría, el fraccionamiento de la Jibia sin la constitución desde hace dos años del comité de manejo de este recurso, situación que nos hemos cansado de solicitar al Subsecretario de Pesca y otros.

Estamos haciendo gestiones para que el Ministro de Economía nos escuche, ya que el Subsecretario de Pesca con las acciones que está tomando, no nos da ninguna garantía”.