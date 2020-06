Con representantes de Carabineros, Policía de Investigaciones y la Patrulla Montada del Ejército de Chile, el Jefe de la Defensa para la Región de Valparaíso, Contraalmirante Yerko Marcic junto al Intendente Jorge Martínez y el alcalde Luis Mella dieron en la ciudad de Quillota al inicio de la cuarentena que comenzó a las 22 horas de ayer viernes.

Autoridades regionales junto a las Fuerzas Armadas de Orden y Seguridad Pública dieron el inicio a la cuarentena sanitaria en Quillota.

Oportunidad donde el Contraalmirante Marcic destacó que “la fiscalización es muy importante, pero sin la colaboración de las personas y la consciencia de ellas no sirve, vamos a estar persiguiendo a las personas y eso va a generar más movimiento en la ciudad y eso genera contagio. Tengo plena confianza que la comunidad va a cooperar. La fiscalización es de día y de noche; de 22 horas a 5 horas hay toque de queda por lo tanto ahí hay una razón adicional para no circular. Y entre las 5 de la mañana y las 22 horas es una fiscalización continua que la hacen todo el personal de las Fuerzas Armada y de Orden y Seguridad, y aquí en Quillota con la particularidad de que hay un medio para fiscalizar que son los caballos, la caballería que no existe en otras comunas y eso le da también una particularidad, le da eficiencia, estoy hablando que el caballo es un elemento de trabajo que le da eficiencia a la patrulla y eso es muy bueno y es disuasivo”.

Fue el Coronel Luis Barañao, del Regimiento “Granaderos” de Quillota quien detalló estas patrullas, “nosotros las llamamos parejas doble porque están compuestas por 4 jinetes y 4 caballos, lo que les da cierta autonomía, también les entrega seguridad en caso de que tengan que desmontar, siempre hay un sostenedor de caballo que es encargado de mantener reunido al ganado y ellos. Están equipados específicamente para estas funciones de control, chaleco reflectante, tienen su armamento particular, para seguridad tanto del jinete como del caballo tienen cubre cascos plásticos. Tal como el Contraalmirante decía, son eficientes porque nos permiten cubrir una gran extensión de terrenos en tiempos reducidos, versus una patrulla de infantería o a pie”.

Por su parte el Intendente señaló que “hay que entender que una cuarentena es la última medida de confinamiento que tenemos en una pandemia de esta magnitud, si esto no resulta ya no hay otra medida más fuerte que esta, por eso no puede haber ninguna contemplación, ninguna excepción por eso las Fuerzas que están acá dispuestas, la actitud, la voluntad, la decisión y las instrucciones que tienen es ser absolutamente rigurosos en los controles, ninguna persona en la calle que no tenga las respectivas autorizaciones, comete un delito por el artículo 318, del código penal que arriesga entre 3 y 5 años de cárcel, aparte de una multa de más de 10 millones de pesos”.

Mientras que el alcalde de la ciudad Luis Mella, destacó la medida sanitaria ya que “hay un dato que es muy claro, el 7 de junio teníamos 128 casos y hoy día después de 3 semanas más de 450 casos, ese aumento brusco, intenso, exponencial hace que nosotros necesitemos la cuarentena. Lo que yo espero es que los quillotanos lo cumplan, lo respeten, que podamos mostrar y ser un ejemplo nacional de cómo una buena cuarentena se hace corta y efectiva y es lo que esperamos de la gente de Quillota”.

Cabe destacar que la ciudad de Quillota es la quinta ciudad de la región de Valparaíso, que se suma a esta medida sanitaria, que ya mantiene en confinamientos a la comunidad de San Antonio, Valparaíso, Viña del Mar y Los Andes, la cual tiene el propósito de bajar los índices de contagios en la región, por COVID-19.