Como es tradicional las autoridades regionales compuestas por el Jefe de Defensa Nacional (JEDENA) para la Región de Valparaíso, Contraalmirante Yerko Marcic el Intendente Regional, Jorge Martínez y el Seremi de Salud (s) Jaime Jamett, entregaron el balance diario, tras iniciarse el cordón sanitario en el Gran Valparaíso y la cuarentena en la ciudad de Quillota.

Cerca de 960 mil personas de la región de Valparaíso están en cuarentena dentro de las 6 comunas donde se aplica la medida.

Al respecto el Contraalmirante Yerko Marcic, quiso recordar que, “la ubicación de los puntos de control del cordón sanitario implementado en el Gran Valparaíso. El cordón sanitario contempla 5 puntos, los cuales están ubicados en: la ruta 68 sector Sub Comisaria de Peñuelas, sector Los Molles intersección de ruta ft50 con f560, bifurcación de Quilpué y Villa Alemana, autopistas Troncal Sur y Los Andes, en el sector de Peñablanca, ruta 64 a la altura monolito Batalla Concón y en la ruta F30E entre sector Cruce Las Gaviotas y sector la Isla Concón. Por último, recordar que todas las personas que quieran entrar o salir del cordón sanitario establecido deben obtener el permiso correspondiente”.

Fiscalizaciones

Durante la jornada de ayer en los 35 puntos decontrol sanitario fueron controladas 69.064 personas, 1.649 buses, 34.626 vehículos, se cursaron 56 sumarios sanitarios por incumplimiento de cuarentena, y hubo 489 derivaciones a primer domicilio.

En el cordón sanitario de San Antonio fueron controladas 13.016 personas, 79 buses, 9.061 vehículos, se cursaron 29 sumarios sanitarios por incumplimiento de cuarentena y hubo 219 derivaciones a lugar de origen.

Respecto al flujo vehicular y según el reporte de las concesionarias de las autopistas, ayer ingresaron 13.364 vehículos y salieron de la región un total de 13.309 vehículos.

Con respecto a las comunas que están en cuarentena, entre las 05:00 horas y las 22:00 horas fueron detenidas 185 personas por no respetar esta medida sanitaria. en el resto de la región en cuanto al toque de queda, hubo 54 infractores.

En la región, durante las últimas 24 horas se han entregado 342 salvoconductos de forma presencial, de los cuales 32 pertenecen a Valparaíso, 18 a Viña del Mar, 16 a San Antonio y 276 al resto de la región.

EL Intendente Regional, Jorge Martínez se refirió a las cuarentenas vigentes en la región señalando que “desde las cinco de la mañana del día de hoy, 960 mil personas en la Región de Valparaíso se encuentran bajo cuarentena. Esto es más de la mitad de la población de la región. La cuarentena es una medida extrema es la última medida de control de la pandemia y de confinamiento de las personas para prevenir el contagio. En la región no podemos cantar victoria aun cuando haya habido algunos días con números que nos alegren. Pero no hay ninguna batalla que se haya ganado. No hemos ganado nada aún mientras no tengamos tendencias claras y que se mantengan en un período de tiempo. Solo son buenas esperanzas. Quiero pedirle a la comunidad que nadie se confíe, Estamos recién partiendo un período muy intenso. Cuando hablábamos anoche, al dar inicio a la cuarentena en Quillota con el alcalde de la ciudad, concordamos que es fundamental contar con el apoyo de la ciudadanía, pero también de los alcaldes, de las autoridades locales, los gremios, los sindicados, los comerciantes. La tarea es que haya menos gente en las calles, así que les quiero pedir a todos los alcaldes que restrinjamos las actividades de toda la población sin excepción alguna. Les recodamos que salir sin autorización en cuarentena, constituye un delito que está sancionado en el artículo 318 del Código Penal, delito que aumentó sus penas. Mientras más estrictos seamos, más breve va a sr este periodo de cuarentena. Por lo tanto, nuestro deber moral es hacerlo lo más corto posible y eso es quedándose en la casa y no tener ninguna tolerancia con las personas que salen. Un mensaje a todos los alcaldes es que seamos todos concordantes en los mensajes que estamos dando”.

En cuanto a la entrega de cajas de alimentos indicó que “hoy día estuvimos en Viña del Mar junto a la Alcaldesa Virginia Reginato y el Ministro de Desarrollo Social Cristian Monckeberg. Hoy día en la región hemos cumplido una meta que parecía increíble. Hoy terminamos de entregar a los municipios de la región la cantidad de 298.815 cajas de alimentos. Son 300 mil cajas de alimentos. La meta para 15 regiones de Chile era un millón de cajas. Solo en la Región de Valparaíso ya ha entregado y se terminan de entregar hoy día sábado 300 mil cajas de alimentos. La posta y la velocidad la tienen los alcaldes y las municipalidades, quienes tienen todo nuestro apoyo. Tienen los vehículos de transporte escolar, los que necesiten porque hay en la región. Con este esfuerzo de haber podido repartir al día de hoy 300 mil cajas de alimentos, que las hemos entregado por todas las vías, que he comentado los días anteriores, estamos llegando a prácticamente 1 millón 200 mil habitantes de nuestra región, que es más del 62% de toda la población. Y cuando hablamos de la población vulnerable es de todas maneras el 7% de pobreza, de todas maneras, el 19% de personas que viven en pobreza multidimensional y de todas maneras el 80% de los más vulnerables de la región. Hemos hecho un trabajo extraordinario en conjunto con los alcaldes. Por favor, no aflojemos terminemos esto rápido y hagámoslo con mucho orden y cumpliendo con todas las normativas establecidas”.

Actualización de cifras

El Seremi de Salud (S) Jaime Jamett indicó en el reporte regional diario del Ministerio de Salud que en las últimas 24 horas se registran 257 nuevos casos confirmados a nivel regional La Región de Valparaíso tiene 11.054 casos acumulados. De estos casos nuevos 211 con síntomas y se encuentran 20 asintomáticos. Del total de 257 casos 26 aún no tienen notificación por lo que no están ingresados aún en EPIVIGILA. Una vez notificado en la plataforma, será incluido en el detalle. Por ende el día de hoy el total de casos notificados es de 231 que se desglosan de la siguiente forma:

Provincia de Valparaíso 88 casos: 1 en Casablanca, 1 en Puchuncaví, 4 en Quintero, 4 casos de Concón, 39 en Valparaíso; 39 en Viña del Mar.

Provincia de Marga Marga 38 nuevos casos: 10 en Limache, 13 en Villa Alemana,15 casos en Quilpué.

Provincia de San Felipe 30 nuevo caso: 1 casos en Panquehue, 1 casos en Llay Llay, 2 en Santa María, 6 casos en Putaendo, 20 en San Felipe.

Provincia de Los Andes 25 casos nuevos: 1 casos en San Esteban, 3 casos en Rinconada, 3 en Calle Larga, 18 en Los Andes.

Provincia de Quillota 25 casos nuevos: 1 caso en La Cruz, 2 casos de Hijuelas, 6 en Nogales, 12 en Quillota.

Provincia de San Antonio 15 casos: 1 caso en Algarrobo, 1 en El Quisco, 2 casos en Cartagena, 2 en El Tabo, 9 en San Antonio.

Provincia de Petorca 5 casos: 1 en Zapallar, 1 en Petorca, 2 en Cabildo.

Otras regiones:

4 casos de la Provincia de Santiago: correspondientes 3 a la comuna de Santiago y 1 a la comuna de Macul. 1 caso de la Provincia Elqui correspondiente a la comuna de Coquimbo

Fallecidos a nivel regional es de 217. Lamentablemente el día de hoy se reportan 13 personas fallecidas.

Sobre los casos:

Pacientes hospitalizados en Unidades de Cuidados Intensivos: 133 pacientes hasta hoy 27 de junio, correspondiente al 6,36 % del territorio nacional. Total de camas hasta hoy 221 de las cuales 39 están disponibles.

Sobre personal de Salud:

A nivel regional Casos positivos: 851 816 funcionarios correspondientes al 95,89% de la red de servicios públicos. 35 funcionarios correspondientes al 4,11% de la red privada. En cuarentena: 148 145 funcionarios correspondientes al 97,97% de la red de servicios públicos. 3 funcionarios correspondientes al 2,03% de la red privada.

Exámenes PCR a nivel regional Total acumulado de 63.213. En las últimas 24 horas se han realizado 1.008

El Seremi (S) de Salud, Jaime Jamett indicó que “la región de Valparaíso ha tenido un incremento muy significativo en la estrategia de PCR; sin embargo aún debe ser potenciado en forma extraordinaria. Quiero señala que al primero de marzo del 2020 en la Región de Valparaíso existían un laboratorio que hacia análisis de PCR hoy día contamos con 18 laboratorios que realizan análisis , el crecimiento ha sido impresionante y en ese esfuerzo gigantesco han colaborado muchísimas instituciones quiero agradecer en primer lugar, al ministerio de ciencia que ha colaborado en forma activa y silenciosa, sobre todo con los laboratorios que tiene que ver con investigación clínica epidemiológica y también silvoagropecuria, apoyando la instalación de nuevos implementos y generación de nuevas capacidades respecto a los reactivos. Esa así como de los 18 laboratorios reportados 6 corresponden a hospitales, 4 a universidades y 8 corresponden a recintos privados. Las muestras procesadas en hospitales en las últimas 24 horas corresponden a 474 que corresponden al 47% del total, procesadas en universidades son 211 que corresponde al 20,9% y en recintos privados son 323que representan el 32%.”

Agregando que “nuestro desafío es aumentar significativamente el testeo y así ha sido propuesto por diferentes entidades públicas y privadas particularmente nos ha hecho llegar este requerimiento el Colegio Médico Regional a través de una propuesta estratégica la cual nosotros acogemos y compartimos plenamente. En ese contexto la Región de Valparaíso hasta hoy cuenta con 18 laboratorios, la próxima semana iniciaran operaciones el laboratorio Echeverri (privado) Insi de la comuna de Quilpué y un proyecto largamente anhelado por el sector público que es el laboratorio del Hospital Claudio Vicuña de San Antonio. La semana subsiguiente comenzara a aporrar el laboratorio del Hospital de La Ligua y también el laboratorio del hospital de Quilpué y luego durante agosto se van a implementar cuatro laboratorios en atención primaria en una estrategia que es regional y pionera a nivel nacional”.

Residencias sanitarias:

Hotel O’Higgins

Hotel Queen Royal

Hotel Gala de Viña del Mar

Hotel Puerto Mayor de San Antonio

Hotel Enjoy de San Antonio

Hotel Howard Johnson en Rinconada

Hotel Riu Tai en El Quisco

Hotel El Palomar (Caja De Los Andes) de Panquehue

Hotel Ibis, Valparaíso

Capacidad total es de 1091 y se encuentran en residencias 516 personas.