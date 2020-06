Las autoridades regionales compuestas por el Jefe de Defensa Nacional (JEDENA) para la Región de Valparaíso, Contraalmirante Yerko Marcic el Intendente Regional, Jorge Martínez y el Seremi de Salud (s) Jaime Jamett, realizaron el balance diario de la región de Valparaíso.

Se registra cerca de un 65% menos de tráfico vehículas según informaron las autoridades en un nuevo balance regional.

Al respecto el Contraalmirante Yerko Marcic, quiso recordar que, “durante la noche de hoy ingresará a la región un frente de mal tiempo, por lo que se registrará viento de mediana intensidad y lluvia durante toda la noche y gran parte del día de mañana, es por ello, que quiero pedirles a todas las personas que se queden en casa y a los que estén obligados a salir, que lo hagan con mucho cuidado para así evitar accidentes. la cuarentena y el mal tiempo son importantes razones para evitar salir a la vía pública”.

Fiscalizaciones

Durante la jornada de ayer en los 35 puntos de control sanitario fueron controladas 40.396 personas, 729 buses, 23.576 vehículos, se cursaron 100 sumarios sanitarios por incumplimiento de cuarentena, y hubo 457 derivaciones a primer domicilio.

En el cordón sanitario de San Antonio fueron controladas 6.822 personas, 17 buses, 5.167 vehículos, se cursaron 22 sumarios sanitarios por incumplimiento de cuarentena y hubo 154 derivaciones a lugar de origen.

Respecto al flujo vehicular y según el reporte de las concesionarias de las autopistas, ayer ingresaron 6.098 vehículos y salieron de la región un total de 5.740 vehículos.

con respecto a las comunas que están en cuarentena, entre las 05:00 horas y las 22:00 horas fueron detenidas 189 personas por no respetar esta medida sanitaria.En cuanto al toque de queda, hubo 25 infractores.

En la región, durante las últimas 24 horas se han entregado 496 salvoconductos de forma presencial, de los cuales 26 pertenecen a Valparaíso, 93 a Viña del Mar, 10 a San Antonio y 367 al resto de la región.

El Intendente Regional, Jorge Martínez se refirió al comportamiento en las comunas que se encuentran en cuarentena señalando que “quiero agradecer a todos los habitantes de la región, en particular a las comunidades de San Antonio, Valparaíso, Viña del Mar, Los Andes, San Felipe y Quillota por el buen comportamiento que han tenido en época de cuarentena. Ha sido muy importante la disminución del tráfico vehicular, disminuyendo esta, a más de un 65% promedio en días de semana, comparado con días equivalentes, antes del 18 de octubre del año pasado. Y eso es muy importante. Un tercio de los vehículos de locomoción colectiva y pública está circulando. Los que circulan, transportan a los trabajadores de la salud, a los trabajadores del sistema público que tienen tareas muy importantes que cumplir para la comunidad, a los servidores públicos como carabineros, miembros de la PDI y Fuerzas Armadas y a distintos servicios que prestan actividades fundamentales para la comunidad como bancos, instituciones de previsión, etc. Las cifras son concordantes así que vaya nuestro reconocimiento y agradecimiento”.

Además agregó en relación a los permisos solicitados a través de la comisaría virtual que “hoy día en la Región de Valparaíso tenemos un millón de habitantes en cuarentana, es decir, más de la mitad de la población está en cuarentena. Si sumamos los días que tienen de cuarentena y estimamos la población mayor de edad, en cada una de estas comunas se podrían haber solicitado 3 millones de permisos hasta la fecha para circular legalmente. Los dos permisos semanales para ir de compras, para ir a la farmacia y otros para cuidar un anciano. Es decir, los permisos que están autorizados por ley. Hasta el minuto la cantidad que se ha otorgado de cerca de un millón 200 mil permisos representa un 40% de los permisos que se pudieron haber otorgado. Así que también muchas gracias por eso. Está circulando mucho menos gente, se están pidiendo mucho menos permisos, lo que se valora mucho. Todavía podemos más, circular menos vehículos y todavía podemos pedir menos permisos. Pero sigamos haciendo un esfuerzo mayor. Hemos tenido algunos días con indicadores que nos hacen tener esperanzas, pero no constituyen tendencias. Mientras no tengamos una tendencia, vamos a ser más restrictivos, no solamente con los permisos sino con las personas que estén en la calle por cualquiera motivo”.

Actualización de cifras

El Seremi de Salud (S) Jaime Jamett indicó en el reporte regional diario del Ministerio de Salud que en las últimas 24 horas se registran 253 nuevos casos confirmados a nivel regional La Región de Valparaíso tiene 11.307 casos acumulados. De estos casos nuevos 214 con síntomas y se encuentran 23 asintomáticos. Del total de 253 casos 16 aún no tienen notificación por lo que no están ingresados aún en EPIVIGILA. Una vez notificado en la plataforma, será incluido en el detalle. Por ende el día de hoy el total de casos notificados es de 237 que se desglosan de la siguiente forma:

Provincia de Valparaíso 87 casos: 1 en Puchuncaví, 8 en Quintero, 8 casos de Concón, 35 en Valparaíso; 35 en Viña del Mar.

Provincia de Quillota 52 casos nuevos: 1 caso en La Cruz, 2 en Nogales, 2 casos de Hijuelas, 12 en La Calera, 35 en Quillota.

Provincia de Marga Marga 37 nuevos casos: 1 casos en Olmué, 5 en Limache, 15 en Villa Alemana, 16 casos en Quilpué.

Provincia de San Felipe 22 nuevo caso: 1 casos en Llay Llay, 2 casos en Panquehue, 2 casos en Putaendo, 2 en Santa María, 15 en San Felipe.

Provincia de San Antonio 18 casos: 1 en Santo Domingo, 3 en El Quisco, 3 casos en Cartagena, 11 en San Antonio.

Provincia de Los Andes 14 casos nuevos: 1 caso en San Esteban, 3 en Calle Larga, 10 en Los Andes.

Provincia de Petorca 6 casos: 1 casos en La Ligua, 1 en Petorca, 2 en Cabildo, 2 en Zapallar.

1 caso de la Provincia de Maipo correspondiente a la comuna de San Bernardo.

El Seremi de (S) Salud, Jaime Jamett indicó en relación a la trazabilidad que “corresponden a casos importados 224 correspondientes al 2,28%, CASO SECUNDARIO 2146 correspondientes al 21,84%, casos sin nexo 1262 correspondientes al 12,85 y en investigación 6.192 correspondientes al 63,03%. Este indicador comenzara a bajar en los próximos días debido a la entrada en operación del primer centro de trazabilidad de la Región de Valparaíso el cual partió con 50 profesionales y técnicos que están haciendo trazabilidad durante los siete días de la semana y luego de acuerdo a lo confirmado se duplicará esfuerzos en recursos humano trazando en forma simultánea.

Fallecidos a nivel regional es de 229. Lamentablemente el día de hoy se reportan 12 personas fallecidas.

Sobre los casos:

Pacientes hospitalizados en Unidades de Cuidados Intensivos: 137 pacientes hasta hoy 28 de junio, correspondiente al 6,43%. Total de camas 221 de ellas están utilizadas por pacientes Covid y no Covid, quedando 32 disponibles.

Sobre personal de Salud:

A nivel regional Casos positivos: 854 817 funcionarios correspondientes al 95,67% de la red de servicios públicos. 37 funcionarios correspondientes al 4,33% de la red privada. En cuarentena: 147 145 funcionarios correspondientes al 98,64% de la red de servicios públicos. 2 funcionarios correspondientes al 1,36% de la red privada.

Exámenes PCR a nivel regional Total acumulado de 64.315. En las últimas 24 horas se han reportado 853.

El Seremi (S) de Salud, Jaime Jamett indicó en relación a los exámenes PCR que “con corte al 26 de junio el análisis respecto a la positividad negatividad y no concluyentes de estos exámenes es el siguiente sobre el total acumulado 18,38% son positivos, 80,62% son negativos y 0,95 no concluyentes. Ese día se registró 1.012 exámenes los cuales fueron registros por las siguientes instituciones 50,4% tomados por los hospitales de la región, 21,2% por las Universidades de la región y 28,4% por establecimientos privados. El tiempo promedio de los 18 laboratorios que han reportado en este análisis es de 24 horas, dentro de los rangos que hemos fijado para la región. Para este día se registra una tasa de 56 exámenes cada 100 mil habitantes. En las próximas semanas entraran en operación diferentes laboratorios y esperamos y tenemos como meta llegar a la operación de 31 laboratorios en el mes de agosto”.

Residencias sanitarias: 11. Capacidad total es de 1.091 y se encuentran en residencias 533 personas.

El Seremi (S) de Salud, Jaime Jamett indicó en relación a la estrategia de residencias sanitarias “se ha dictado la resolución 479 que establece en su numeral 7 que a contar de la fecha de publicación de la resolución la residencias sanitaras pasan al control y administración desde las secretarias regionales ministeriales del país, por su puesto en el marco de responsabilidades que tiene la subsecretaria de salud pública sobre este efecto. Estamos desplegando en toda la región de Valparaíso un intenso programa de fiscalización en cada una de las residencias sanitarias particularmente en aquellas donde hemos recibido denuncias o situación que se alejan de los estándares que se han establecidos para las personas que allí residen particularmente respecto a la alimentación la calidad de los servicios la inocuidad alimentaria entre otros. Es por eso que durante el día de hoy nos hemos constituido en alguna de ellas para identificar estas situaciones y por supuesto poner término oportuno a estas situaciones que afectan la credibilidad y la calidad de los servicios que deben otorgarse”.