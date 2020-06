Como ya es tradicional, el Jefe de Defensa Nacional (JEDENA) para la Región de Valparaíso, Contraalmirante Yerko Marcic, junto al Intendente Regional, Jorge Martínez y al Seremi de Salud (s) Jaime Jamett, realizaron su balance diario de la Región de Valparaíso, para dar cuenta de la emergencia sanitaria que afecta al país, producto del Covid-19 y de la situación en que se encuentra la zona producto del frente de mal tiempo que afecta a gran parte del territorio nacional.

Diferentes instituciones trabajan coordinadamente para atender las diversas emergencias que se han registrado en la zona.

En la ocasión, el Contraalmirante Yerko Marcic, se refirió al frente de mal tiempo que afecta a la región, señalando que, “nos encontramos muy atentos y en coordinación con el gobierno regional para apoyar a las personas en caso de que se produzca cualquier emergencia producto de las lluvias. Insto con mayor énfasis, a todas las personas para que eviten salir de sus casas dada no solo la condición de cuarentena, sino que, además dadas las condiciones meteorológicas, es muy riesgoso estar transitando por la vía pública”.

Fiscalizaciones

Durante la jornada de ayer en los 35 puntos de control sanitario fueron controladas 22.083 personas, 282 buses, 12.215 vehículos, se cursaron 40 sumarios sanitarios por incumplimiento de cuarentena, y hubo 356 derivaciones a primer domicilio.

En el cordón sanitario de San Antonio fueron controladas 4.801 personas, 16 buses, 3.851 vehículos, se cursaron 15 sumarios sanitarios por incumplimiento de cuarentena y hubo 144 derivaciones a lugar de origen.

Respecto al flujo vehicular y según el reporte de las concesionarias de las autopistas, ayer ingresaron 3.019 vehículos y salieron de la región un total de 3.242 vehículos.

Con respecto a las comunas que están en cuarentena, entre las 05:00 horas y las 22:00 horas fueron detenidas 234 personas por no respetar esta medida sanitaria. En cuanto al toque de queda, hubo 40 infractores.

En la región, durante las últimas 24 horas se han entregado 281 salvoconductos de forma presencial, de los cuales 21 pertenecen a Valparaíso, 26 a Viña del Mar, 29 a San Antonio y 205 al resto de la región.

El Intendente Regional, Jorge Martínez realizó un balance de la situación de las provincias por el sistema frontal que afecta a la región señalando que “el día de ayer se declaró en la región Alerta Temprana Preventiva a través de la Onemi, mediante el Sistema de Protección Civil. Respecto de la provincia de Valparaíso he ordenado decretar Alerta Roja por tener en este minuto demasiados socavones en sectores urbanos, al menos 600 damnificados en las comunas con más sectores anegados y más de 200 casas afectadas. Esto obliga a coordinar a la Onemi con el Ministerio de Desarrollo Social a través de la seremía, el plan de albergues para lo cual se le ha comunicado a todos los alcaldes para que formulen este requerimiento.

Resumen por provincia:

El Intendente Regional informó que “En la provincia de Valparaíso, se registra un anegamiento importante en Puchuncaví, en los sectores de Ventanas y Pochoco, afectando a unas 20 viviendas. Se está trabajando con la municipalidad y el apoyo de Bomberos. Se evalúa la posibilidad de establecer un albergue en el Colegio General Velásquez. No hay graves daños en los campamentos de Viña del Mar y Valparaíso. Hay casas con anegamientos y socavones que hacen poner en peligro a la población. Nuestra recomendación para las comunas de Valparaíso, Viña del Mar, Concón, Puchuncaví y Quintero es a la población no salir de las casas. El estero de Reñaca está a tope; todavía no se ha desbordado. El estero de Viña del Mar mantiene aumento de caudal sin riesgo de desborde. La calle Balmaceda presenta un socavón como parte de su construcción. Ha sido suspendido el tránsito por esa vía”.

“En la provincia de Quillota, inundación parcial del Hospital San Martín. Se trabaja con Bomberos para evacuar el agua. Hay diversas casas y calles inundadas y sin necesidad de albergue. El Cesfam San Pedro René Schneider presenta inundación que está siendo tratada con bomberos y una cuadrilla municipal. El hospital modular se encuentra en buenas condiciones”.

“En la provincia de Petorca, afortunadamente ha llovido intensamente en esta provincia que es la que más ha sufrido la crisis hídrica. Ha habido rodados en la Ruta F 30, comuna de Papudo, los que fueron despejados por equipos de Vialidad. En la comuna de La Ligua, Bomberos ha acudido a diversas inundaciones menores de viviendas. Cabildo y Petorca sin emergencias y Zapallar se encuentra monitoreando La Laguna de Zapallar para abrirla en caso que fuera necesario para evitar su desborde”.

“En la provincia de San Felipe no tenemos informaciones importantes fuera de las inundaciones importantes, salvo en la calle Santiago Bueras que tiene un domicilio afectado por el ingreso de agua y el desplome de un muro divisorio en patios de esta calle”.

“En la provincia de Marga Marga, en la comuna de Quilpué el centro presenta diversas calles anegadas. La Avenida Los Carrera, a la altura del paradero 26, que es la calle Condell Sur se encuentra cerrada para el tránsito. Paso nivel Gómez Carreño está cerrado. El badén Aconcagua está cerrado. La ruta a Colliguay se encuentra habilitada. En Villa Alemana el paso bajo nivel El Rocío se encuentra cerrado al tránsito de vehículos menores. Hay desplazamiento de tierra en el sector de La Frontera. En el sector de casas de Rumié hay algunos colapsos por el colector de aguas lluvias sin afectar a viviendas. En Limache, el badén Colón se mantiene cerrado por prevención y se reportan viviendas con patios anegados y gran acumulación de agua en la avenida Palmira Romano. La comuna Olmué presenta acumulación de agua en la Avenida Eastman a la altura del paradero 17 y algunas viviendas en el paradero 18. La Cuesta La Dormida está habilitada”.

Además la máxima autoridad regional informó que “el Servicio de Salud Viña del Mar-Quillota informa que los dos hospitales de la red, incluyendo el hospital nuevo Gustavo Fricke se encuentran operativos con algunas goteras sin afectar la atención de pacientes. El hospital modular se encuentra en buenas condiciones. Los sistemas de salud municipal se encuentran todos operativos. El Servicio de Salud Valparaíso-San Antonio informa que la red se encuentra operativa, salvo el Sapu de Quebrada Verde donde se ha suspendido la atención por anegamientos. Hay goteras en algunos hospitales no obstante los servicios de urgencia de cada hospital y los sistemas de atención primaria de salud todos están funcionando. El Servicio de Salud del Aconcagua informa que el Hospital de San Felipe se encuentra con goteras y se están derivando algunos pacientes que requieren de escáner a Los Andes. Hay algunas dependencias del Hospital Siquiátrico que se encuentran con goteras. Adicionalmente en la comuna de Valparaíso en el Tranque Los Pascuales en Rocuant, se trabaja con personal municipal y la Dirección de Obras Hidráulicas por acumulación de agua y caída de tres vehículos que se encontraban estacionados en torno el lugar. Además, hay acumulación de agua en diversas calles y sectores”.

Actualización de cifras

El Seremi de Salud (S) Jaime Jamett indicó en el reporte regional diario del Ministerio de Salud que en las últimas 24 horas se registran 234 nuevos casos confirmados a nivel regional La Región de Valparaíso tiene 11.541 casos acumulados. En cuanto a los casos activos según informe epidemiológico 29 MINSAL estos son 3.367. De estos casos nuevos 193 con síntomas y se encuentran 16 asintomáticos. Del total de 234 casos 25 aún no tienen notificación por lo que no están ingresados aún en EPIVIGILA. Una vez notificado en la plataforma, será incluido en el detalle. Por ende el día de hoy el total de casos notificados es de 209 que se desglosan de la siguiente forma:

Provincia de Valparaíso 76 casos: 5 en Puchuncaví, 6 casos de Concón, 10 en Quintero, 23 en Valparaíso; 32 en Viña del Mar.

Provincia de Marga Marga 36 nuevos casos: 6 en Limache, 12 en Villa Alemana, 18 casos en Quilpué.

Provincia de Quillota 33 casos nuevos: 1 caso en Nogales, 4 casos en La Cruz, 10 en La Calera, 18 en Quillota.

Provincia de San Felipe 17 nuevo caso: 1 caso en Panquehue, 1 casos en Putaendo, 1 casos en Llay Llay, 1 en Santa María, 4 casos de Catemu, 9 en San Felipe.

Provincia de San Antonio 17 casos: 1 caso en El Quisco, 1 caso en Algarrobo, 1 caso en Santo Domingo, 6 casos en Cartagena, 8 en San Antonio.

Provincia de Los Andes 14 nuevos casos: 1 caso en Calle Larga, 1 caso en San Esteban, 3 casos en Rinconada, 9 en Los Andes.

Provincia de Petorca 14 casos: 1 caso en Papudo, 13 en Cabildo.

Otras Regiones:

1 caso de la Provincia de Elqui correspondiente a la comuna de Coquimbo.

1 caso de la Provincia de Santiago correspondiente a la comuna de La Granja.

El Seremi (S) de Salud, Jaime Jamett se refirió a la donación de ventiladores señalando que “quiero agradecer a la CPC a Cámara Chilena de la Construcción, a la Mutual de Seguridad y a todos aquellos que participaron en el desarrollo de nuevos equipos que desarrollaron en solo 60 días para realizar ventilación mecánica invasiva de urgencia. Hoy participé de la donación de 5 de estos modernos equipos al Hospital Carlos Van Buren de Valparaíso con un costo que supera los 40 mil dólares. En los próximos días este mismo grupo de empresas privadas donará 2 equipos a la red de salud Aconcagua: uno para el Hospital San Camilo de San Felipe y uno para el Hospital de Los Andes. Esta donación de equipos permite indudablemente salvar muchas vidas y permite resolver el tránsito entre una unidad de urgencia y una unidad de cuidados intensivos lo que antes se hacía con esfuerzo manual y también con el esfuerzo infinito de muchas personas, hoy día va a poder ser hecho en forma automática con más seguridad y por supuesto con un mejor resultado. La alianza público privada en la Región de Valparaíso sin lugar a dudas pone de manifiesto que el esfuerzo y las voluntades de muchos pueden lograr resultados realmente asombrosos.

Fallecidos a nivel regional es de 229. Hoy no se reportan personas fallecidas.

Pacientes hospitalizados en Unidades de Cuidados Intensivos: 134 pacientes hasta hoy 29 de junio, correspondiente al 6,41% del territorio nacional. Total de camas 220 de ellas están utilizadas por pacientes Covid y no Covid, quedando 22 disponibles.

Sobre personal de Salud:

A nivel regional Casos positivos: 856 819 funcionarios correspondientes al 95,68% de la red de servicios públicos. 37 funcionarios correspondientes al 4,32% de la red privada. En cuarentena: 147 145 funcionarios correspondientes al 98,64% de la red de servicios públicos. 2 funcionarios correspondientes al 1,36% de la red privada.

Exámenes PCR a nivel regional Total acumulado de 65.406. En las últimas 24 horas se han realizado 856.

El Seremi (S) de Salud, Jaime Jamett indicó en relación a los exámenes PCR que “con corte al 27 de junio el análisis respecto a la positividad negatividad y no concluyentes de estos exámenes es el siguiente: sobre el total acumulado 18,44% son positivos, 80,65% son negativos y 0,91% no concluyentes. Con ese mismo corte fecha 27 de junio y en las últimas 24 horas 18 laboratorios han reportado la información, de los cuales el 65,4% reportados por los hospitales de la región, 7,8 % por las Universidades de la región y 26,9% por establecimientos privados. 5 laboratorios no han reportado, pues no han procesado en estos días, del resto se puede informar que se hizo un total de 1.091 muestras con un tiempo promedio de respuesta es de 27 horas. El total de PCR por cada 100 mil habitantes es de 56 exámenes cada 100 mil habitantes”.

Residencias sanitarias: 11 establecimientos. Capacidad total es de 1091 y se encuentran en residencias 552 personas.