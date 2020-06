Durante la jornada de este martes 30 de junio, el Jefe de Defensa Nacional (JEDENA) para la Región de Valparaíso, Contraalmirante Yerko Marcic, junto al Intendente Regional, Jorge Martínez y al Seremi de Salud (s) Jaime Jamett, realizaron su balance diario de la Región de Valparaíso para actualizar la información, respecto a la emergencia sanitaria.

Actualmente el centro opera con 52 personas y durante los próximos días se contratarán a más personal.

El Contraalmirante Yerko Marcic, efectuó un nuevo llamado a la comunidad de la Región de Valparaíso para que siga cumpliendo con las medidas dispuestas por la autoridad sanitaria nacional, “en particular, quiero dirigirme a los habitantes de las comunas de San Antonio, Valparaíso y Viña del Mar, que son comunas que llevan más de dos semanas en cuarentena, en el caso de San Antonio que lleva más de tres semanas en cuarentena; para que no bajen los brazos. Sigan haciendo el esfuerzo que han demostrado hasta ahora para cumplir de buena manera con la restricción de no salir, si no es indispensable, todo esto es por el bien de todos y necesitamos disminuir la cantidad de tránsito en la ciudad tanto peatonal, como vehicular para evitar contagios y por lo tanto, evitar fallecimientos que nadie quiere, no bajemos los brazos ahora”.

Fiscalizaciones

Durante la jornada de ayer en los 35 puntos de control sanitario fueron controladas 17.593 personas, 244 buses, 9.315 vehículos, se cursaron 46 sumarios sanitarios por incumplimiento de cuarentena, y hubo 95 derivaciones a primer domicilio.

En el cordón sanitario de San Antonio fueron controladas 4.060 personas, 24 buses, 3.056 vehículos y hubo 117 derivaciones a lugar de origen.

Respecto al flujo vehicular y según el reporte de las concesionarias de las autopistas, ayer a la región ingresaron 3.971 vehículos y salieron un total de 4.944 vehículos.

Con respecto a las comunas que están en cuarentena, entre las 05:00 horas y las 22:00 horas fueron detenidas 143 personas por no respetar esta medida sanitaria. En cuanto al toque de queda, hubo 29 infractores.

En la región, durante las últimas 24 horas se han entregado 1.822 salvoconductos de forma presencial, de los cuales 490 pertenecen a Valparaíso, 61 a Viña del Mar, 19 a San Antonio y 212 al resto de la región.

El Intendente Regional, Jorge Martínez se refirió a las cifras entregadas por INE durante esta jornada respecto al nivel de ocupación a nivel nacional señalando que “como lo hemos conversado con los alcaldes, sabemos que las cuarentenas son muy buenas sanitariamente para evitar los contagios, pero a la vez genera un aumento del desempleo sin duda alguna. En la región hemos alcanzado un 12,4% en una media que está en un 11,2%”.

Agregando que “el Presidente Piñera junto a los ministros del Trabajo y de Hacienda firman el proyecto que mejora la Ley de Protección al Empleo y además mejora el Seguro de Cesantía. Estos van a considerar fijar como una tasa mínima de reemplazo, el 55% de todos los trabajadores, flexibilidad para acceder a las prestaciones de seguros de cesantía y compatibilidad del Seguro de Cesantía con los ingresos que otorga el Ingreso Familiar de Emergencia. En segundo lugar, hoy se publican las modificaciones al Reglamento del Fondo de Garantía para Pequeños Empresarios, FOGAPE. También ha ingresado a tramitación el proyecto de ley que considera medidas tributarias transitorias para poder inyectar liquidez a las empresas y fomentar la reactivación, entre ellas reducir en un 12,5% el impuesto a la renta para las pymes, la devolución del IVA a las pymes, la depreciación inmediata de un 100% y la amortización de un 100%. Ya ingresó a tramitación el proyecto de crianza protegida, para padres y madres cuidadores de niños, de hasta siete años, permitiéndoles acogerse a la Ley de Protección del Empleo, durante el período de emergencia para poder cuidar a sus hijos nacidos a partir del 2013 adelante; y comenzó el pago del nuevo Ingreso Familiar de Emergencia a 400 mil hogares, cerca de 43 mil en nuestra región. Además se despachó y comenzó la postulación para beneficiar a los trabajadores independientes”.

El Intendente Regional además realizó un balance respecto al sistema frontal señalando que “al día de hoy han caído en la región, como promedio 151.7 milímetros. Hoy día llevamos el doble al año pasado. Solo nos quedan 50 milímetros para poder llegar a un año normal a la fecha que es de 202.6 milímetros. Cayeron más de 50 milímetros en promedio en la región en menos de 24 horas. Onemi está gestionando colchones, planchas de zinc, sacos de defensa, kits de aseo para hombres y mujeres, kits de aseo domiciliario y maquinaria pesada para apoyar todas las municipalidades. En el día de ayer tuvimos algunos hechos particulares. En primer lugar lo que ocurrió en Puchuncaví donde la salida del Canal El Baja, que estaba seco mucho tiempo, inundó sectores de La Chocota, La Greda, en el sector de Ventanas que dejó a cerca 20 damnificadas y 65 que tuvieron algún nivel de afectación. En Valparaíso, el Tranque Pascual del Cerro Rocuant que se vio sobrepasado donde cayeron tres vehículos. En general el sistema de salud soportó bien la emergencia. Hubo daños en el Cesfam de Laguna Verde y en el Hospital Siquiátrico de Putaendo y en el Hospital de San Felipe. No hubo afectación de pacientes en todo el sistema de salud. Los tres servicios de salud han podido mantener las actividades normalmente. Las patrullas de emergencia de los sistemas de Protección Civil se activaron rápidamente y operaron oportunamente. Para ello se decretó la Alerta Roja Provincial. Esta alerta roja, permite a los municipios realizar y solicitar ciertos gastos para maquinaria pesada y concurrir rápidamente a los sectores más vulnerables, con menor tramitación administrativa. Tenemos que prepararnos porque este viernes y sábado se confirma otro frente de mal tiempo, así que hemos citado para este jueves nuevamente al Sistema de Protección Civil para preparar todo, para que ojalá caigan esos 50 milímetros que nos faltan y que ninguna persona sufra afectación”.

Actualización de cifras

El Seremi de Salud (S) Jaime Jamett indicó en el reporte regional diario del Ministerio de Salud que en las últimas 24 horas se registran 211 nuevos casos confirmados a nivel regional La Región de Valparaíso tiene 11.752 casos acumulados. Los casos activos son 3.367. De estos casos nuevos 175 con síntomas y se encuentran 13 asintomáticos. Del total de 211 casos 23 aún no tienen notificación por lo que no están ingresados aún en EPIVIGILA. Una vez notificado en la plataforma, será incluido en el detalle. Por ende el día de hoy el total de casos notificados es de 188 que se desglosan de la siguiente forma:

Provincia de Valparaíso 72 casos: 1 en Puchuncaví, 1 en Quintero, 4 en Casablanca, 4 casos de Concón, 36 en Valparaíso; 26 en Viña del Mar.

Provincia de Marga Marga 38 nuevos casos: 8 en Villa Alemana, 10 en Limache, 20 casos en Quilpué.

Provincia de San Felipe 23 nuevo caso: 1 caso de Catemu, 3 en Santa María, 4 casos en Llay Llay, 5 casos en Putaendo, 10 en San Felipe.

Provincia de Quillota 20 casos nuevos: 1 en Nogales, 2 casos en La Cruz, 3 casos de Hijuelas, 4 en La Calera, 10 en Quillota.

Provincia de San Antonio 11 casos: 1 en Santo Domingo, 3 en San Antonio, 3 casos en Cartagena, 4 en El Tabo.

Provincia de Los Andes 11 casos nuevos: 1 casos en Rinconada, 10 en Los Andes.

Provincia de Petorca 11 casos: 1 caso en Papudo, 1 en Zapallar, 1 en Petorca, 2 casos en La Ligua, 6 en Cabildo.

Otras regiones:

2 casos de la Provincia de Santiago correspondiente 1 caso a la comuna de Lo Espejo y 1 caso a la comuna de Santiago.

Fallecidos a nivel regional es de 230. Lamentablemente el día de hoy se reportan 1 personas fallecidas.

Sobre los casos:

Pacientes hospitalizados en Unidades de Cuidados Intensivos: 135 pacientes hasta hoy 30 de junio, correspondiente al 6,41% del territorio nacional. Total de camas críticas con ventilacion 221 de la cuales 65 se encuentran ocupadas por pacientes No Covid y 135 Covid quedando 21 disponibles.

Sobre personal de Salud:

A nivel regional Casos positivos: 856 819 funcionarios correspondientes al 95,68% de la red de servicios públicos. 37 funcionarios correspondientes al 4,32% de la red privada. En cuarentena: 149 147 funcionarios correspondientes al 98,66% de la red de servicios públicos. 2 funcionarios correspondientes al 1,34% de la red privada. Exámenes PCR a nivel regional Total acumulado de 66.168. En las últimas 24 horas se han realizado 619. (Cifra bajó por una falla en equipo crítico en Hospital Carlos Van Buren)



El Seremi (S) de Salud, Jaime Jamett indicó en relación a los exámenes PCR que “el corte acumulado al día 28 de junio indica que: exámenes positivos 18,53%, negativos 80,55% y no concluyentes 0,92% del total de exámenes realizados al 28 de junio el 75,1% reportados por los hospitales de la región, 7,6% por las Universidades de la región y 17,3% por establecimientos privados. De los laboratorios que han reportado el hospital San Camilo de San Felipe se mantiene en el primer lugar de la tabla procesando 300 muestras con un tiempo de respuesta de 28 horas, luego y por la falla anteriormente señalada el hospital Carlos Van Buren con 143 exámenes y con un promedio de respuesta de 40 horas, notificamos a la dirección de salud correspondientes y a la dirección del hospital tomar medidas en el más breve plazo a fin de mantener el funcionamiento de este importante centro. En tercer lugar el hospital doctor Eduardo Pereira con 103 exámenes y un tiempo de respuesta de 23 horas y por último la clínica Dávila con 61 exámenes con tiempo de respuesta de 36 horas. Se mantiene una tasa PCR por 100 habitantes de 39”.

Residencias sanitarias: 11

Capacidad total es de 1091 y se encuentran en residencias 582 personas.

El Seremi (S) de Salud, Jaime Jamett señaló que “desde la subsecretaria de salud pública se nos ha solicitado incrementar la ocupación de camas es decir hacer un proceso de aislamiento más efectivo y también para la región de Valparaíso aumentar la disponibilidad de nuevas residencias lo cual ejecutaremos durante esta semana así mismo ya se comienzan a notar cambios en el sistema de trazabilidad implementado en la Región de Valparaíso a través de un centro regional de trazabilidad que se encuentra operando con 52 personas contratadas para este fin adicionales se van a incorporar en los próximos días 25 personas y en la próxima semana otras 30 de manera tal de generar un centro regional de alta capacidad de análisis sin perjuicio de las estrategias utilizadas en la atención primaria.

Además agregó que “el Gobierno Regional de Valparaíso nos ha dado la oportunidad de trabajar conjuntamente nuevas estrategias de reforzamiento de la trazabilidad del testeo oportuno y también del aislamiento oportuno que nos van a permitir esperamos mejorar toda la capacidad de respuesta sanitaria de la Región de Valparaíso”.