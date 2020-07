En el marco de la emergencia sanitaria producto del Covid19, las autoridades regionales, encabezadas por el Jefe de Defensa Nacional (JEDENA) para la Región de Valparaíso, Contraalmirante Yerko Marcic junto al Intendente Regional, Jorge Martínez y al Seremi de Salud (s) Jaime Jamett, realizaron un nuevo balance diario para actualizar la información.

64,8% de los exámenes PCR de la región han sido procesados por hospitales de la red pública.

El Contraalmirante Yerko Marcic, se refirió a las actividades que están efectuando las Fuerzas Armadas, de Orden y Seguridad Pública en apoyo a la emergencia sanitaria, indicando que, “continúan controlando el cordón sanitario de San Antonio y las 6 aduanas sanitarias, así como las cuarentenas en las comunas de San Antonio, Valparaíso, Viña del Mar, San Felipe, Los Andes y Quillota. Lo anterior, ha implicado un gran despliegue de efectivos en toda la región y representa una titánica labor. Este esfuerzo, sumado a todo el abnegado trabajo del personal de salud, del gobierno regional y de tantas otras personas que, anónimamente, con su actividad laboral, brindan su aporte para sostener las actividades esenciales, permitirán superar, ojalá a corto plazo la emergencia sanitaria en la región”.

Fiscalizaciones

Durante la jornada de ayer en los 35 puntos de control sanitario fueron controladas 58.006 personas, 1.386 buses, 33.682 vehículos, se cursaron 48 sumarios sanitarios por incumplimiento de cuarentena, y hubo 356 derivaciones a primer domicilio.

En el cordón sanitario de San Antonio fueron controladas 18.007 personas, 80 buses, 13.235 vehículos y hubo 400 derivaciones a lugar de origen.

Respecto al flujo vehicular y según el reporte de las concesionarias de las autopistas, ayer a la región ingresaron 13.990 vehículos y salieron un total de 15.581 vehículos, generando una mayor salida tanto de camiones, como de vehículos particulares; lo cual puede obedecer a que ayer era el primer día hábil, luego del fin de semana largo.

Con respecto a las comunas que están en cuarentena, entre las 05:00 horas y las 22:00 horas fueron detenidas 202 personas por no respetar esta medida sanitaria. En cuanto al toque de queda, hubo 12 infractores.

En la región, durante las últimas 24 horas se han entregado 563 salvoconductos de forma presencial, de los cuales 9 pertenecen a Valparaíso, 96 a Viña del Mar, 30 a San Antonio y 428 al resto de la región.

El intendente Regional, Jorge Martínez se refirió a las cifras del IMACEC así como la tasa de desocupación entregadas por el INE señalando que “a nivel regional es de un 12,4%, lo que refleja la grave crisis sanitaria, económica y social que estamos viviendo. Hemos tenido también otro dato preocupante. El dato de Imacec, el Indicador Mensual de Actividad Económica, respecto al mes de mayo, que señala una caída de un 15,3%. Ello es por la disminución de actividad en sectores muy importantes no solo en la generación de empleos sino en la generación de actividad económica. Esto nos lleva a las siguientes reflexiones. Cada vez que solicitamos medidas mayores de confinamiento, como una cuarentena, disminuye toda la actividad y genera estos efectos que son muy malos, porque afectan el empleo, los ingresos, pero que es absolutamente necesario para combatir la pandemia. Por lo tanto, decretar cuarentena en seis comunas de esta región, es única y exclusivamente porque la vida de las personas es un bien superior a cualquier otro bien. Pero nos tiene muy preocupados lo que se observa en las comunas de Quilpué y Villa Alemana donde circula mucha gente, lo que no es concordante con una situación de pandemia que estamos viviendo. Les queremos decir a todos los habitantes de la región, que esa circulación masiva de personas, prolonga la cuarentena. Por eso el Seremi ha dispuesto fiscalizaciones especiales para los sectores más concurridos de Quilpué y Villa Alemana por parte de la autoridad sanitaria y equipos especiales, para adoptar todas las sanciones contra quienes no están cumpliendo con las normas sanitarias que son constitutivas de delito que están contenidas en el artículo 318 del Código Penal y aplicar las sanciones económicas a través de los sumarios sanitarios”.

Además indicó respecto a las medidas impulsadas por el Gobierno para enfrentar la pandemia que “el Presidente ha hecho un llamado a enfrentar esta pandemia con unidad e hizo un llamado a todos los sectores políticos. Se llegó a un acuerdo por 12 mil millones de dólares para proteger los ingresos de las familias, reactivar la economía y el empleo, y dar un marco fiscal por dos años para consolidar la posición tanto del empleo como del ingreso como de las pymes. El objetivo es lograr mantener con vida las pequeñas empresas para que cuando caiga la curva, podamos iniciar el plan de reactivación que estamos trabajando con el Ministerio de Economía y que va a tener una bajada particular en cada una de las regiones. El Presidente ha firmado un proyecto de ley que busca mejorar la Ley de Protección del Empleo y dar mucho más flexibilidad y el Seguro de Cesantía en época de pandemia. Además incrementó el número de giros que puede hacer cada trabajador, si la duración de la pandemia lo hace necesario y a todo ello se suma la compatibilidad con los demás beneficios de la red social. Como por ejemplo y el más importante probablemente, el Ingreso Familiar de Emergencia que permite beneficiar directamente a más de 650 mil trabajadores formales, esperamos a más de 70 mil en nuestra región”.

Actualización de cifras

El Seremi de Salud (S) Jaime Jamett indicó en el reporte regional diario del Ministerio de Salud que en las últimas 24 horas se registran 256 nuevos casos confirmados a nivel regional La Región de Valparaíso tiene 12.008 casos acumulados. Casos activos 3.367 de acuerdo a informe epidemiológico 29 MINSAL.

De estos casos nuevos 222 con síntomas y se encuentran 16 asintomáticos.

Del total de 256 casos 18 aún no tienen notificación por lo que no están ingresados aún en EPIVIGILA. Una vez notificado en la plataforma, será incluido en el detalle. Por ende el día de hoy el total de casos notificados es de 238 que se desglosan de la siguiente forma:

Provincia de Valparaíso 80 casos: 1 en Casablanca, 1 en Puchuncaví, 1 casos de Concón, 2 en Quintero, 28 en Valparaíso; 47 en Viña del Mar.

Provincia de Quillota 43 casos nuevos: 5 caso en La Cruz, 8 casos de Hijuelas, 9 en Quillota, 21 en La Calera.

Provincia de Marga 35 nuevos casos: 2 casos en Olmué, 5 en Limache, 11 en Villa Alemana, 17 casos en Quilpué.

Provincia de San Antonio 25 casos: 1 caso en Algarrobo, 1 en Santo Domingo, 1 casos en Cartagena, 2 en El Tabo, 20 en San Antonio.

Provincia de San Felipe 22 nuevo caso: 2 casos en Llay, 3 en Santa María, 4 casos en Putaendo, 13 en San Felipe.

Provincia de Los Andes 21 casos nuevos: 3 casos en Rinconada, 18 en Los Andes.

Provincia de Petorca 11 casos: 1 en Zapallar, 2 casos en Papudo, 3 en Cabildo, 5 casos en La Ligua.

Otras regiones:

1 caso de la Provincia de Valdivia correspondiente a la comuna de Valdivia

Además, la autoridad sanitaria informó respecto a la trazabilidad que “sobre un total de 10.689 casos al 30 de junio del 2020son casos Importados el 2,10%, caso secundario 25,78%, sin nexo 15,39% y en investigación 56,73%”.

Fallecidos a nivel regional es de 230. Hoy no se reportan personas fallecidas.

Sobre los casos:

Pacientes hospitalizados en Unidades de Cuidados Intensivos: 132 pacientes hasta hoy 1de julio, correspondiente al 6,36% del territorio nacional. Total de camas 221 se encuentran disponibles al terminar de la jornada 26.

Sobre personal de Salud:

A nivel regional Casos positivos: 856 819 funcionarios correspondientes al 95,68% de la red de servicios públicos. 37 funcionarios correspondientes al 4,32% de la red privada. En cuarentena: 149 147 funcionarios correspondientes al 98,66% de la red de servicios públicos. 2 funcionarios correspondientes al 1,34% de la red privada.

Exámenes PCR a nivel regional Total acumulado de 67.089. En las últimas 24 horas y con corte al día de hoy se han realizado 905.

Finalmente, el Seremi (S) de Salud, Jaime Jamett señaló que con corte al 29 de junio respecto a los exámenes acumulados son positivos 18,63%, negativos 80,44% y no concluyentes 0,92%. Del total de exámenes procesados al 29 de junio que alcanza la cifra de 921 exámenes en esa fecha se puede indicar que 64,8% fueron procesados por hospitales, 21,4% por universidades y 13,8% por recintos privados. En la Región de Valparaíso y con el mismo corte reportado de los 18 laboratorios se indican un tiempo de respuesta al 29 de junio de 27 horas. Que es 3 horas más del límite indicado, que se explica por la falla de un equipo importantísimo en el hospital Carlos Van Buren como se reportó ayer que está en proceso de solución. El hospital Eduardo Pereira es el recinto que más muestras ha procesado con 271, el hospital Carlos Van Buren con 230 muestras, el Laboratorio Clínico UVCLIN con 133, el hospital San Camilo con 91 muestras”.

Residencias sanitarias: 11

Capacidad total es de 1.091 y se encuentran en residencias 573 personas.